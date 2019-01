Milcev, consultant fiscal EY România: Ne așteaptă noi surprize în săptămânile ce vin

Valul de modificări fiscale este posibil să nu se oprească aici şi trebuie să ne pregătim pentru surprize şi în următoarea perioadă, respectiv următoarele săptămâni, spune Alex Milcev, partener EY România.



"Cu siguranţă conceptele de previzibilitate şi predictibilitate fiscală sunt mai actuale ca niciodată. Credeam că 2018, după Revoluţia fiscală de la început va fi un an mai liniştit şi într-adevăr a fost până în ultimele zile din decembrie, când a venit ordonanţa 114 răsturnând toate aşteptările mediului de afaceri. S-a comentat mult în presă legat de conţinut, impactul asupra industriei bancare, energie, jocuri de noroc, telecom şi acum se pare că vine un nou val de modificări printr-un proiect de ordonanţă de urgenţă care s-a vehiculat deja în presă. Aşteptăm clarificări din partea Ministerului de Finanţe, dar se pare că lucrurile nu se opresc aici şi trebuie să ne pregătim pentru surprize şi în următoarea perioadă. Şi aici am în vedere probabil săptămâni", a spus Alex Milcev, potrivit Agerpres.ro.



Întrebat despre modul în care va fi afectată piaţa bancară, Alex Milcev a afirmat că sunt foarte multe discuţii, multă nedumerire şi vorbim nu numai de sectorul privat, dar şi de instituţiile statului, precum Banca Naţională.



"Este o problemă abordată de toate părţile, de toţi actorii participanţi în acest sector şi statul, reprezentat de Ministerul de Finanţe, şi Banca Naţională, şi jucătorii din piaţă. Sunt multe neclarităţi în legislaţie privind felul cum se impune această taxă şi în perioada următoare trebuie să vină foarte multe clarificări, pentru că vorbim de sute de milioane de euro, dacă nu chiar de miliarde de euro pe termen lung şi este ceva cu impact major asupra unei industrii pe care nu prea l-am văzut, ceva de asemenea anvergură, în ultimii ani. Deci o problemă foarte importantă şi delicată", a spus Alex Milcev.



El a declarat că un impact important al modificării legislaţiei fiscale va fi şi asupra percepţiei investitorilor.



"Nu pot să fiu foarte optimist aici. Pentru că vorbim de predictibilitatea şi stabilitatea legislaţiei fiscale cu siguranţă, dacă cineva credea că avem şi mergem în direcţia cea bună, se va gândi de două ori acum. Din păcate, am făcut un pas înapoi aici, din punct de vedere şi al încrederii investitorilor şi al capacităţii lor de a realiza un plan de afaceri pe termen mediu şi lung. Nu sunt, din păcate, atuuri cu care putem să defilăm ca ţară. Mai ales în contextul în care toată lumea este cu ochii pe România dat fiind preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Şi cred că pentru mediul de afaceri şi pentru investiţii, atât străine cât şi autohtone, aceste modificări atât de bruşte şi atât de importante, fără avertizare, nu sunt de bun augur", a afirmat Alex Milcev.

