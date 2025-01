Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a declarat vineri, la Digi24, că nu vrea să crească taxele și impozitele în acest an, în condițiile în care România trebuie să se încadreze într-un deficit bugetar de maximum 7%, convenit cu Comisia Europeană. „O să fac tot posibilul ca încadrarea în (deficit bugetar de) 7% să se facă fără creștere de taxe”, a declarat ministrul Finanțelor.

Tanczos Barna a fost întrebat vineri, la Digi24, dacă ia în calcul creșterea taxelor și impozitelor pentru a putea realiza bugetul pe 2025.

„Pot să vă spun că o să fac tot posibilul ca încadrarea în (deficit bugetar de) 7% să se facă fără creștere de taxe. În două săptămâni o să avem o imagine mult mai detaliată și mai exactă asupra cheltuielilor din diverse domenii, dar, încă o dată, obiectivul nostru pentru 2025, primordial, este să ajungem la acest deficit de 7%, conform înțelegerii cu Comisia Europeană, fără a majora TVA-ul și fără a majora alte impozite”, a declarat ministrul Finanțelor, la Digi24.

„În momentul de față nu iau în calcul nicio majorare de impozite și taxe”, a reluat Tanczos Barna.

El a mai spus că deficitul bugetar nu va depăși 9% la finalul acestui an.

„Cu siguranță, vom închide anul sub 9% (deficit - n.r.). Estimările noastre în momentul de față sunt undeva la 8,7%. Este nivelul pe care l-am preluat de la domnul Boloș și am făcut tot posibilul ca să rămânem în aceste limite, sub 9%, undeva în jur de 8,7%.”

