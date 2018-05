Noile contribuții pentru pensii, deductibile din impozitele pe venit și pe profit

Deputatul ALDE, Varujan Vosganian, fost ministru de Finanțe, ocolește subiectul noilor contribuții de pensii la angajatori și angajați, destinate Pilonului II.

Întrebat marți de trei ori despre problema introducerii unor noi contribuții de pensii la angajatori, fixe, deputatul ALDE, Varujan Vosganian, fost ministru de finanțe a ținut prelegeri de natură demografică și a vorbit de nesustenabilitatea sistemului de pensii, fără a da răspunsuri clare.

În final, la insistențele presei pe subiect, Vosganian a recomandat ca întrebările să fie adresate partidului de la guvernare. ”Întrebații pe dânșii” a spus el adăugând că de o bună parte de timp lipsesc consultările pe teme economice între cele două partide de la guvernare.

Varujan Vosganian a declarat marţi că în perioada următoare ar trebui evitate "revoluţii de catifea" în domeniul economic, iar mediul de afaceri să fie lăsat să se dezvolte singur.



"Eu cred că în perioada următoare ar trebui să ne abţinem de la a mai face revoluţii de catifea în domeniul economic. Cred că e momentul să considerăm că legislaţia e suficientă pentru a lăsa mediul de afaceri să se dezvolte singur, noi doar încurajându-l prin pârghiile pe care le avem active, de la ajutoare de stat şi până la programe start-up. Deci cred că pe viitor ar trebui să ne abţinem de la orice revoluţie de natură fiscală, să ne abţinem de la rediscutarea nivelelor de impozitare, de la modul în care se percep taxele şi să lăsăm mediul de afaceri într-un cadru predictibil în care să se dezvolte", a precizat el, la Parlament, întrebat dacă ar susţine transferul contribuţiilor de la angajat la angajator.



Pe de altă parte, el a afirmat că "de o bună bucată de vreme" nu a mai avut discuţii pe probleme economice cu reprezentanţi avizaţi din Guvern şi a mărturisit că are un "oarecare regret".



"Cred că motivul pentru care în ultima vreme nu am discutat probleme economice a fost că presiunea opiniei publice a îndreptat lucrurile către alte direcţii. Poate că acesta a fost motivul. Eu acum caut explicaţii. În orice caz, în cadrul coaliţiei noi nu avem fisuri, nu am avut nicio dispută şi nu s-a pus niciodată problema unei divergenţe structurale. Ştiu că s-au invocat discuţii legate de candidaturi la Preşedinţia României, legate de modul în care vom participa la alegerile europene, de faptul că ALDE creşte şi asta ar putea să fie la un moment dat un subiect de nelinişte pentru PSD - deşi eu nu cred deloc asta, eu cred că PSD ar trebui să se bucure pentru că ALDE creşte în sondaje, deoarece pentru PSD şi pentru noi obiectivul fundamental în clipa de faţă este ca în permanenţă PSD+ALDE să aibă cel puţin 50% în opţiunile publice şi să se vadă că exprimă în continuare voinţa majorităţii românilor. Nu, nu pot să spun că există divergenţe de o asemenea profunzime, dincolo, sigur, de orgoliile personale, de comportamentele personale. Nu putem fi identici, pentru că dacă eram identici erau dânşii la ALDE sau noi la PSD. Ba chiar ar trebui să ne bucurăm că există o anumită diversitate şi pe asta se bazează şi ALDE atunci când creşte în sondaje", a precizat el.

Proiectul de Lege privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate privat (Pilonul II), considerată prioritate legislativă potrivit listei guvernamentale de acte normative pe acest an, prevede trecerea contribuțiilor CAS integral la buget și suspendarea contribuțiilor în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018.

Proiectul prevede introducerea atât la angajat cât și la angajator a unei contribuții în sumă fixă de 84 lei în primul an, ce poate ajunge până la 125 lei în al cincilea an, deductibilă din impozitul pe venit în cazul persoanelor fizice și, respectiv, pe profit, în cazul companiilor.

Posibilitatea deducerii contribuțiilor a fost trecută sub tăcere însă de lideri ai opoziției care au preferat marți să folosească informația doar pentru a anunța că Guvernul reintroduce contribuțiile la angajator. Florin Cîțu vicepreședinte PNL nu crede însă în seriozitatea propunerii atât timp cât 90% dintre companii, spune el, plătesc impozit pe cifra de afaceri, nu pe profit.

Problema este însă că în România doar 110.000 de firme din totalul de 500.000 înregistrează profituri. Documentul guvernamental nu spune ce se va întâmpla cu firmele care nu au profit, adică dacă și cum își vor putea deduce acestea cheltuielile cu contribuția la pensii pentru Pilonul II.