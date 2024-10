Peste 100 de mii de microîntreprinderi nu știu cum vor fi taxate în viitor. Comisia Europeană cere României schimbarea sistemului de impozitare. Pragul trebuie redus de la 500.000 de euro pe an la 88.500 euro. Însă Guvernul întârzie să ia decizia. Riscul este uriaș și pentru banii europeni. România riscă să piardă sute de milioane de euro din PNRR. Și tocmai această impredictibilitate neliniștește antreprenorii români.

Marius a deschis o măcelărie în 2021. El a venit împreună cu un prieten din străinătate cu scopul de a deveni antreprenori în Bacău. Zis și făcut. Amândoi au deschis câte o carmagerie, dar din cauza impozitelor mari, ei și-au unit forțele într-o singură afacere. Acum recunosc că se tem de o posibilă majorare a taxelor.

"Ne afectează destul de tare pentru că noi și în ziua de azi economisim cât pentru a sta pe piață. Dacă ar mări taxele și mai mult, vă dați seama că o să fim nevoiți să... nici nu știm, o să vedem atunci pe moment, dar...", mărturisește Marius Bogdan, antreprenor.

"Ar afecta foarte mult impozitarea asta, pentru că dacă te-ai gândit să angajezi o persoană, deja o faci de două-trei ori înainte să îl angajezi pentru că e foarte greu cu taxele, impozitele, chiria", spune și Claudiu Vârlan, antreprenor.

Anca este managerul unui birou de traduceri din Oradea. Firma, înființată în 2010, s-a dezvoltat constant în ultimii ani, iar acum are șapte angajați. Trecerea de la impozitul pe venit, la cel pe profit ar fi un dezastru pentru afacerea ei.



"Probabil va trebui să reducem costurile, să ne gandim chiar la reduceri de personal, va trebui să ne gandim să ținem cursurile mai mult online. Va fi impactul asupra tarifelor, care vor fi majorate pentru a acoperi schimbarea de la 3% la 16%, o diferență foarte mare", calculează Anca Tal Cheta, manager birou de traduceri.

Marin Crișan a intrat în afaceri în 2005, cu construcția unui depozit, unde se produceau diferite subansamble sudate, iar după câțiva ani a pornit și o școală de calificare în sudură. Consideră că lipsește dialogul social cu autoritățile, iar noua impozitare este o mare problemă pentru firme.

"Am început cu 17 oameni în 2005, făceam diferite componente, făceam pentru vagoane, pentru Mangalia, ne-am dezvoltat binișor. La ora actuală, vreau să vă zic că mai am 4 muncitori... Din zi in zi merge tot mai greu", spune cu amărăciune Marin Crișan, din Arad.

Riscurile sunt mari și în cazul banilor europeni pentru că România poate pierde finanțări de sute de milioane de euro din PNRR.

Reporteri/operatori: Marius Zaharia, Bogdan Băcilă, Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia