(P) O zi în cadrul London Stock Exchange Group România

Bună! Numele meu este Răzvan Simionescu și sunt Infrastructure Manager în cadrul LSEG România.

Sunt absolvent al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti din anul 2004, dar profesez în domeniul IT încă din timpul facultăţii. Mi-am inceput cariera ca programator, trecând treptat către zona de management. Prin prisma meseriei, am interacţionat cu domenii ca finaciar-bancar, telecom, automotive, turism etc.



Dacă ar fi să mă uit la cei aproximativ 20 de ani de carieră, probabil cea mai mare realizare a fost de fapt norocul de a întâlni şi a lucra cu oameni senzaţionali, atât din punct de vedere personal, dar şi profesional. Cu cea mai mare parte dintre ei îmi place să cred că am rămas prieteni. Dacă ar fi să o iau de la capăt, cel mai probabil aş urma aceeaşi cale.



M-am alăturat echipei LSEG încă din primul an în care a fost deschis biroul din Bucureşti. Echipa de infrastructură cred că avea la momentul respectiv 15 oameni, iar acum suntem peste 80 cu o activitate extrem de diversificată, care aduce, din punctul meu de vedere, şi oportunităţi de dezvoltare profesională (fie că discutăm de tehnologii noi, fie că discutăm de roluri noi), dar şi personală.



Apreciez foarte mult la LSEG că toată lumea se bucură de aceleaşi oportunităţi, investiţiile pe care le face compania în oamenii ei, direcţia în care se îndreaptă aceasta nu fac decât să anunţe un viitor cu multe reușite atât pentru mine, cât şi pentru colegii mei.

În prezent, sunt Infrastructure Support Manager şi conduc divizia de Infrastructură din cadrul LSEG România, formată din mai multe echipe, cum ar fi Network, Storage, Delivery, Platform, Automation, Cloud, Collaboration etc. Fiecare echipă de Infrastructură din Bucureşti face parte dintr-o echipă gestionată global, care deserveşte nevoile grupului la nivel de proiect, engineering sau support. Putem discuta despre proiectarea unei reţele noi într-un datacenter, implementarea unei soluţii noi de storage, migrarea unor servere către versiuni mai noi, implementare de soluţii noi de securitate, migrare către cloud, automatizare a anumitor procese etc.



Zilele mele de lucru nu arată niciodată la fel, fiind foarte dinamice. Toate au în comun cafeaua de dimineață, tehnologie, oameni şi uptime. Însă un lucru e clar, cariera în Tech mă face să mă simt în fiecare zi că trăiesc cu un picior în viitor.



Din punctul meu de vedere, impactul tehnologiei în zona de business se rezumă astfel: flexibilitate crescută, productivitate mărită şi reducerea erorilor umane. Cuvântul central este viteza: viteza cu care comunicăm şi împărtăşim informaţii, viteza de răspuns, viteza de stocare, etc. Probabil cel mai important aspect este reducerea de costuri, de cele mai multe ori ca un rezultat a celor menționate mai sus.



Tehnologia nu evoluează singură, noi, oamenii tehnici, suntem cei care o dezvoltă, o transformă, o adaptează. Cititul este probabil sursa numărul unu de informare, network-ing-ul ajută iarăşi foarte mult, iar pentru o persoană hands-on, practica ar trebui să fie nelipsită.

Pentru mai multe informații despre LSEG în România și despre oportunitățile disponibile click aici.

Despre London Stock Exchange Group

London Stock Exchange Group este o companie cu o vastă experiență internațională, eterogenă, ce stă la baza comunității financiare mondiale, oferind servicii de infrastructură hardware, dar și software piețelor de capital.

În mai 2018, am stabilit centrul R&D din București ca fiind unul de excelență, de cercetare și dezvoltare, unde lucrăm cu tehnologii de vârf.

Hub-ul local îţi oferă oportunitatea de a lucra cu echipe globale și de a te implica direct în designul și implementarea de proiecte inovatoare.

Îți poți începe cariera susţinut de programe de training personalizate și te vei implica în proiecte pentru dezvoltarea skill-urilor, prin colaborarea cu profesioniști și experţi în domenii de interes, prin implicarea directă în programe de CSR sau prin colaborarea cu ONG-uri. Suntem mândri să ne luăm angajamentul de a asigura o cultură prietenoasă, bazată pe diversitate și incluziune, ce are la centru inovația și creativitatea.