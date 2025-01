Rovinieta în 2025. Lista actualizată a prețurilor pentru fiecare categorie de vehicul. Schimbări pentru șoferi de la 1 ianuarie

Taxa de drum este obligatorie pentru orice vehicul de transport persoane sau marfă, care circulă pe drumurile din România. Costul unei Roviniete variază în funcție de tipul de autoturismului, dar și de durata valabilității dorite. Lista prețurilor pentru fiecare categorie de vehicul și schimbările care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2025.

Veniturile obținute din vânzarea Rovinietei sunt direcționate către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și folosite pentru întreținerea drumurilor naționale, modernizarea și îmbunătățirea siguranței rutiere.

Rovinieta în 2025. Lista prețurilor și durata de utilizare pentru fiecare categorie de vehicul

Pentru categoria A, tipul vehiculului, autoturism, poate fi cumpărată Rovinietă cu valabilitate: o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile și 12 luni.

În ianuarie 2025, plata pentru o zi este de 2,5 euro (tva inclus), iar pentru 12 luni costul este de 28 euro (tva inclus).

Pentru categoria B, tipul vehiculului, vehicule de transport marfa cu MTMA mai mică sau egală de 3.5 tone, poate fi cumpărată Rovinietă cu valabilitate: o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile și 12 luni.

În ianuarie 2025, plata pentru o zi este de 8,6 euro (tva inclus), iar costul pentru 12 luni este de 96 euro (tva inclus).

Pentru categoria C, tipul vehiculului, vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 3.5 tone si mai mica sau egala de 7.5 tone, poate fi cumpărată Rovinietă cu valabilitate: o zi, 7 zile, 30 de zile, 12 luni.

În ianuarie 2025, plata pentru o zi este de 4 euro (tva inclus), iar costul pentru 12 luni este de 320 euro (tva inclus).

Pentru categoria D, tipul vehiculului, vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 7.5 tone și mai mică de 12 tone, poate fi cumpărată Rovinietă cu valabilitate: o zi, 7 zile, 30 de zile, 12 luni.

În ianuarie 2025, plata pentru o zi este de 7 euro (tva inclus), iar costul pentru 12 luni este de 560 euro (tva inclus).

Pentru categoria E, vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egală de 12 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv), poate fi cumpărată Rovinietă cu valabilitate: o zi, 7 zile, 30 de zile, 12 luni.

În ianuarie 2025, plata pentru o zi este de 9 euro (tva inclus), iar costul pentru 12 luni este de 720 euro (tva inclus).

Pentru categoria F, vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egală de 12 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv), poate fi cumpărată Rovinietă cu valabilitate: o zi, 7 zile, 30 de zile, 12 luni.

În ianuarie 2025, plata pentru o zi este de 11 euro (tva inclus), iar costul pentru 12 luni este de 1210 euro (tva inclus).

Pentru categoria G, vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto) si maximum 23 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto), poate fi cumpărată Rovinietă cu valabilitate: o zi, 7 zile, 30 de zile, 12 luni.

În ianuarie 2025, plata pentru o zi este de 4 euro (tva inclus), iar pentru 12 luni 320 euro (tva inclus).

Pentru categoria H, vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto), poate fi cumpărată Rovinietă cu valabilitate: o zi, 7 zile, 30 de zile, 12 luni.

În ianuarie 2025, plata pentru o zi este de 7 euro (tva inclus), iar costul pentru 12 luni este de 560 euro (tva inclus).

Cursul de schimb Euro/leu valabil pentru Rovinietele eliberate in luna ianuarie 2025 = 4.9764 lei pentru 1 euro, sursă CNAIR.

De unde se cumpară Rovinieta

Există mai multe modalități de a achiziționa o rovinietă și anume:

Online: pe site-ul oficial al CNAIR sau prin intermediul platformei Rovineta.ro.

Prin SMS: poți trimite un SMS cu numărul de înmatriculare al vehiculului la numărul 7500, conform clasificarii prevazute in anexa nr.1 la Ordonanța si astfel:

In cazul autoturismelor (A) si vehiculelor de transport marfa cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone (B) vei transmite: numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia (A sau B) urmat de numarul 1 pentru rovinieta cu valabilitate de 1 zi. Ex: B00AJVA1;

numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia (A sau B) urmat de numarul 10 pentru rovinieta cu valabilitate de 10 zile. Ex: B00AJVA10

In cazul celorlalte categorii de vehicule (C – H) se va transmite numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia (C - H) pentru rovinieta cu valabilitate de 1 zi. Ex: B00AJVC.

Ulterior, vei primi un mesaj text de confirmare a emiterii rovinietei, care va conține datele privind rovinieta emisă.

La punctele de vânzare autorizate : Puteți găsi o listă cu punctele de vânzare autorizate pe site-ul CNAIR.

: Puteți găsi o listă cu punctele de vânzare autorizate pe site-ul CNAIR. La automate: Există automate de vânzare a rovinietei instalate la benzinării și pe autostrăzi.

Verificare Rovinieta online

Pe site-ul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (cnadnr.ro) poți verifica valabilitatea rovinietei în momentul căutarii, după numărul de înmatriculare și numărul de identificare (seria de șasiu).

Modificări legislative în 2025 pentru Rovinieta

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea potrivit căreia utilizatorii reţelei de drumuri naţionale au posibilitatea să plătească rovinieta şi în termen de cel mult 24 de ore de la data de început a valabilităţii acesteia.

„Rovinieta se aplică pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cu excepţia sectoarelor de drum naţional aflate în intravilanul municipiilor între indicatoarele de intrare/ieşire în/din acestea. Rovinieta se achită anterior utilizării reţelei de drumuri naţionale din România şi este structurată în funcţie de durata de utilizare a acesteia, astfel: o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile şi 12 luni. (...) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), utilizatorii vehiculelor înmatriculate în România pot achita rovinieta pentru ziua în curs până cel târziu la ora 24 a zilei următoare”, se arată în lege.



În cazul în care o mașină este identificată circulând fără rovinietă, proprietarul acesteia riscă amendă contravențională. Valoarea sancțiunilor diferă în funcție de categoria vehiculului.

