CNAIR a semnat 3 noi contracte pentru construcţia a încă 60 de kilometri de autostradă. Când se vor finaliza tronsoanele

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat vineri trei noi contracte pentru proiectarea şi construcţia a încă 60,52 km de autostradă: tronsoanele 1 şi 2 ale autostrăzii Sibiu - Făgăraş, parte a A13, şi secţiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş din Autostrada Transilvania.

„Acum în sfârşit s-a semnat şi al 3-lea contract. Îmi spunea domnul Erbaşu că e aşa o epopee de vreo 6 ani, de când s-a început prima dată această licitaţie. În sfârşit am ajuns aproape de final, fiindcă aşa cum bine ştiţi, acest contract este cu clauză suspensivă, dar eu sunt absolut optimist că lucrurile vor merge în direcţia potrivită şi în sfârşit, parte din acea celebră autostradă, cum era, Bechtel. Că acolo e şi un viaduct, de la Suplacu de Barcău la Chiribiş, peste un lac. În sfârşit, intră într-o zonă constructivă după 20 de ani. Suma totală a acestor trei proiecte destul de mare. Cea de la Suplacu de Barcău e undeva aproape de 900 de milioane. Celelalte două 1,9 miliarde şi 1,5 miliarde fără TVA”, a spus Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, prezent la eveniment, potrivit Agerpres.

Ministrul Transporturilor a menţionat că la ceremonia de semnare a contractelor au fost prezenţi şi doi parlamentari de Sibiu: Raluca Turcan şi Bogdan Gheroghe Trif.

La rândul său, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a scris vineri, pe pagina sa de Facebook, că secţiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş, în lungime de 26,35 km, va fi construită de un antreprenor român, Construcţii Erbaşu SA, care trebuie să finalizeze proiectarea şi execuţia acestei secţiuni din autostrada Transilvania în maximum doi ani de la emiterea ordinului de începere. Contractul în valoare de 884,123 milioane de lei, fără TVA este finanţat din Programul Transport (PT). În cadrul acestui contract este prevăzută şi construcţia a 8 poduri, 8 pasaje şi 3 viaducte.

„Proiectarea şi construcţia celor 68,04 km de autostradă dintre Sibiu şi Făgăraş a fost atribuită antreprenorului turc Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS, care are la dispoziţie 12 luni pentru proiectarea şi 36 de luni pentru execuţia lucrărilor de construcţie a acestei autostrăzi. Tronsonul 1: Boiţa (Autostrada Sibiu - Piteşti) - Avrig - Mârşa (DJ 105G), în lungime de 14,25 km, are o valoare de 1,89 miliarde lei fără TVA; Tronsonul 2: Mârşa (DJ105G) - Arpaşu de Jos (DN1), în lungime de 19,92 km, are o valoare de 1,54 miliarde de lei, fără TVA", a arătat Pistol.

Potrivit acestuia, contractele pentru proiectarea şi construcţia tronsoanelor 3 Arpaşu de Jos (DN1) - Sâmbăta de Sus (DJ105B) (17,61 km) şi 4 Sâmbăta de Sus (DJ105B) - Municipiul Făgăraş (16,26 km) şi drum de legătură cu DN1 (5,6 km) au fost semnate anterior cu acelaşi constructor turc în data de 16 august 2023 şi respectiv 20 septembrie 2023. Şi finanţarea acestor contracte este asigurată din Programul Transport.

De asemenea, ministrul Transporturilor a precizat că s-a aprobat modificarea PNRR pentru Ministerul Transporturilor.

„Ştiţi foarte bine că noi am fost printre primii care am avut o modificare M4 cu M6, este aprobată. Deci este parte a acestei schimbări, ceea ce e un lucru foarte bun, având în vedere că acele borne legate de semnarea de contracte şi de termenele limită pentru 2026 pot fi atinse. Ăsta e un lucru bun, acceptat de către Comisie, ceea ce ne face optimişti că toate bornele şi toate termenele pe care le avem la Ministerul Transporturilor pe toate componentele, feroviar, rutier, metrou să le atingem şi toate sumele alocate transporturilor să fie cheltuite.

Mai mult decât atât, din calculele pe care le avem la Ministerul Transporturilor şi închei cu acest lucru, pe POIM, care se încheie într-o lună aproximativ, noi, aşa cum bine ştiţi, am avut alocat 4,5 miliarde de euro fonduri europene nerambursabile, FEN-uri. O să închidem exerciţiu bugetar cu aproximativ 5,6, deci cu 1,1 miliarde mai mult accesat decât a fost alocat transporturilor....Noi am reuşit să luăm acest miliard aproximativ sau mai mult de un miliard dintr-o zonă care ar fi rămas necheltuită, neaccesată de către alte componente din POIM, apă, canal şi toate celelalte lucruri care de asemenea fac parte din din POIM. Asta ne-a dat nouă un buffer pe care să îl accesăm şi în special cei care au făcut acest lucru sunt cei de la CNAIR şi pentru asta vreau să-i fericit”, a mai spus Grindeanu.

