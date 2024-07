Grindeanu: Doresc să finalizăm lucrările de defrişare de pe Valea Oltului înainte de 9 august. Voi monitoriza zilnic

Decizia de a face lucrările de defrişare în zona Văii Oltului în timpul verii a fost luată deoarece se poate lucra timp de 14 ore pe zi, în condiţiile în care astfel de lucrări în pădure, pe munţi, la 70-100 de metri deasupra carosabilului, nu pot fi făcute pe parcursul nopţii, a declarat, luni, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

"Pe unul dintre loturile (Autostrăzii Piteşti - Sibiu n.r.), de la Boiţa la Cornetu, trebuie să se facă defrişări pe vreo 36 de hectare de pădure. 10 hectare dintre acestea sunt în adiacenţa carosabilului, cu înălţimi variind până la 70-80 metri deasupra carosabilului. Lucrările, ca să poţi să le faci, trebuie să le faci doar pe parcursul zilei. Nu există să te duci în pădure pe munţi la 70-100 de metri deasupra carosabilului şi să lucrezi noaptea. Nu se poate aşa ceva. Pui în pericol viaţa celor care fac aceste lucrări. De ce vara, în lunile iulie şi august? (...) Suntem în situaţia în care lucrăm 14 ore pe zi. Azi au început la ora 6:00 lucrările, la ora 20:00 s-a dat drumul la trafic până la 6:00 dimineaţa, cu două jumătăţi de oră pe parcursul zilei, unde cei care se află pe raza acestor 8 km, de fapt vorbim de 8 km de pe Valea Oltului, pentru ca riveranii să poată să intre sau să iasă inclusiv în intervalul acesta de de 14 ore, timp de jumătate de oră dimineaţa, jumătate spre după-amiază, pe la ora 16:00, dacă nu mă înşel", a explicat Grindeanu, la Antena 3, citat de Agerpres.

Acesta a precizat că începerea lucrărilor de defrişare în toamnă era o decizie riscantă, pentru că în zona de munte, din luna septembrie, începe anotimpul ploios.

"Vorbim de o zonă de munte, unde din septembrie începe anotimpul ploios. (...) Dacă încep ploile, cele 80 de milioane despăgubiri pe care ar trebui să le plătim le plăteşte cine? (...) Următoarea fereastră de oportunitate este când revine anotimpul frumos, undeva în mai-iunie. (...) Anul acesta nu s-a putut începe defrişarea în mai, pentru că n-au fost obţinute avizele. Noi am dat aceste contracte şi ei trebuie să îndeplinească nişte paşi, trebuie să-şi obţină toate avizele şi de la Romsilva, şi de la agenţiile de mediu, pentru că nu sunt lucrări simple. Au obţinut toate aceste avize, am depus toate dosarele şi s-a obţinut inclusiv acceptul de la Poliţia Rutieră", a subliniat şeful MTI.

Potrivit sursei citate, următoarea perioadă în care s-ar fi putut face aceste lucrări ar fi mai - iunie 2025, însă nu şi-a dorit o întârziere de un an.

"Am explicat de ce în iulie şi august, fiindcă este perioada pe care putem să o folosim la maxim şi nu riscăm un an de zile, eu nu-mi permit să întârzii cu un an de zile. Repet, următoarea fereastră de oportunitate ar fi în mai-iunie, anul viitor. Poate mulţi în locul meu ar fi luat decizia să amâne că vin alegerile şi nu cred că e decizia corectă. Decizia corectă n-a fost luată peste noapte", a mai spus el.

Grindeanu a afirmat că a cerut părerea multor companii private dacă se pot face lucrări de defrişare, pe versant, până la 70-100 de metri pe timpul nopţii şi nimeni nu a recomandat decât această modalitate.

"Dacă vrei să pui în pericol - şi nu cred că îşi doreşte cineva, pentru că nici 10 autostrăzi nu sunt mai importante decât viaţa unui om. Nu cred că poţi şi nimeni nu a recomandat decât această modalitate. Se lucrează la maxim, se închide, se curăţă şi se dă drumul circulaţiei de la ora 20:00 până la 6:00 dimineaţa", a adăugat ministrul Transporturilor.

Întrebat dacă se pot finaliza lucrările pe Valea Oltului mai devreme de 9 august, Grindeanu a răspuns: "Îmi doresc acest lucru. Eu am cerut-o şi ştiţi că am fost acolo, voi fi şi voi monitoriza zilnic. Din oră în oră am primit monitorizarea de pe teren".

"Sunt opt echipe care lucrează în acest moment pe cele 10 hectare, că până la urmă vorbim de 10 hectare din cele 36 care sunt în adiacenţa carosabilului, nu întreaga suprafaţă şi vorbim de aceşti 8 km", a adăugat acesta.

Ministrul Transporturilor a reiterat că nu era altă soluţie pentru aceste lucrări decât închiderea Văii Oltului.

"Asta este soluţia pe care mi-au dat-o toţi şi, repet, nu doar cei de la CNAIR, că am cerut părerea de la companii serioase, am întrebat oameni care construiesc şi ştiţi, sunt români care construiesc în acest moment şi au în lucru aproape 400 km de autostradă, şi mi-au spus că nimeni nu şi-ar asuma să facă lucrări de acest tip sub trafic. Inclusiv azi, doar la început de lucrări, au venit stânci, zeci de tone pe carosabil, care au fost curăţate (...) Credeţi că eu sau prim ministrul sau colegii mei din CNAIR, dacă am fi avut o portiţă să găsim altă soluţie, n-am fi adoptat-o? Dar vă spun că nu îmi permit să fac amânări. În acest moment, în România sunt în lucru aproape 800 km de autostradă şi drumuri expres. Astăzi, când vorbim, nu-mi permit să opresc doar din raţiuni electorale, fiindcă avem alegeri în septembrie. Asta este. Îmi asum, ştiu că este o decizie care provoacă nemulţumire, dar nu există altă soluţie dacă vrem să avem autostrăzi în România", a subliniat Grindeanu.

Circulaţia rutieră pe Valea Oltului se închide timp de o lună, începând de luni, 8 iulie, doar pe timpul zilei, între orele 6:00 şi 20:00, pentru lucrări la autostrada Sibiu - Piteşti.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat vineri mai multe rute ocolitoare pe unde va fi redirecţionat traficul pe perioada închiderii circulaţiei pe DN7 Valea Oltului, pe sectorul cuprins între km 242+600 şi km 250+000.

