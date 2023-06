Grindeanu: Ministerul Transporturilor a terminat fondurile europene care îi erau destinate și aproape toată suma suplimentară

Ministerul Transporturilor şi infrastructurii a terminat sumele din fonduri europene care îi erau destinate, toţi banii din POIM (Programul Operaţional Infrastructură Mare) fiind accesaţi, iar suplimentarea de 10% solicitată este şi aceea accesată aproape integral, a declarat, marţi, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

„Toate sumele pe POIM, aşa cum ştiţi, au fost accesate. Deja am terminat sumele din fonduri europene destinate Ministerului Transporturilor. Am cerut o suplimentare de 10%, adică aproximativ jumătate de miliard. Şi pe aceea aproape am accesat-o total. O să avem discuţii, aşa cum a spus primul ministru, cu Ministerul Fondurilor Europene, astfel încât, din sumele care la alte ministere sau agenţii sau axe nu sunt cheltuite până la sfârşitul acestui an, în loc să le trimitem înapoi către Bruxelles, mai bine le dăm la transporturi, pentru că noi suntem în stare”, a spus ministrul, după întâlnirea de lucru cu premierul Marcel Ciolacu.

Grindeanu a precizat că el şi premierul au ţinut să aibă, înainte de şedinţa cu conducerea ministerului, o discuţie cu reprezentanţii celui mai important constructor român - Grupul UMB - deţinut de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu.

„Nu că e cel mai important constructor român, cred că în acest moment nu există companie în Europa care să aibă în jur de 450 kilometri de autostradă sau drum expres în lucru, ceea ce îl face probabil unul dintre cei mai importanţi din Europa. M-aş bucura şi eu şi primul ministru să avem mai mulţi constructori de acest tip, iar întâlnirea a avut ca scop un anumit schimb de informaţii pe problemele pe care le au constructorii şi cum putem să îmbunătăţim tot acest flux, astfel încât să meargă mult mai repede tot ce ţine de investiţii”, a subliniat ministrul Transporturilor, conform Agerpres.

Ciolacu: Prioritatea numărul unu în privinţa infrastructurii de transport o reprezintă absorbţia fondurilor europene

Marcel Ciolacu a declarat că în perioada mandatului său la şefia Guvernului prioritatea numărul unu în privinţa infrastructurii de transport o reprezintă absorbţia fondurilor europene aferente PNRR, precum şi a banilor din exerciţiul financiar viitor, subliniind în context că în această privinţă Ministerul Transporturilor a fost cel mai performant minister.

„Ministerul Transporturilor a fost cel mai performant minister în ceea ce priveşte investiţiile, atât din fondurile de la bugetul de stat, cât şi din fondurile europene. Sunt ferm convins că vom avea o absorbţie record pe exerciţiul financiar trecut, 2016-2020 şi cu extensia pe trei ani. Acest lucru se datorează şi echipei şi ministrului de la Transporturi (...) Ultima suplimentare deja au cheltuit-o şi sunt ferm convins că va avea, din nou, o discuţie cu domnul ministru de la Fonduri, domnul Câciu, pentru o nouă suplimentare. Să vedem ce nu s-a închis până în acest moment, fiindcă ştim cu toţii că după 31 decembrie aceşti bani se vor pierde”, a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul l-a felicitat pe ministrul Transporturilor, exprimându-şi speranţa că în următorii ani vor fi depăşite şi alte recorduri, referindu-se, în special, la recordurile privind numărul de kilometri de autostradă finalizaţi.

„Mi se pare că recordul României este de 100 de kilometri într-un singur an. Eu sunt ferm convins, la cât îl cunosc de ambiţios pe domnul ministru şi, acum, după ce am văzut întreaga echipă, la cât de ambiţioasă este întreaga echipă, vom depăşi şi acest record”, a declarat Ciolacu.

„Cum e normal, prioritatea sunt fondurile europene. Tot ce avem fonduri europene trebuie consumaţi şi fazaţi banii, ştiţi că PNRR e doar până în 2026, cel puţin până în acest moment. Avem şi exerciţiul financiar viitor. Cred că asta este prioritatea numărul 1”, a declarat Ciolacu.

Totodată, el s-a referit la „marea provocare” reprezentată de războiul din Ucraina, cu trimitere la importanţa Portului Constanţa, în actualul context regional.

„Şi aici, cu întreaga echipă a domnului ministru, am detaliat un pic lucrurile şi în ceea ce priveşte exportul din Ucraina şi din Republica Moldova. Vedem ce se întâmplă pe front, cum se spune. Fiindcă, în continuare există un blocaj major la Portul Odesa, Portul Constanţa a devenit cel mai important port la Marea Neagră. De fapt, legătura, nu numai a Ucrainei, şi a Caucazului, şi a zonei din Asia către Europa. Mai sunt porturile din Galaţi şi Brăila”, a detaliat Ciolacu.

El a subliniat importanţa ce trebuie acordată infrastructurii de transport feroviar.

„Nu în ultimul rând, aici am vorbit cu domnul Simu, este marea provocare pe infrastructura de căi ferate, unde trebuie să intrăm în altă dinamică”, a precizat Ciolacu.

În context, şeful Executivului a confirmat că în cadrul vizitei la Ministerul Transporturilor a discutat şi cu Dorinel Umbrărescu, patronul firmei de construcţii UMB, despre stadiul proiectelor pe care compania le are în derulare, şi şi-a manifestat încrederea că, după peste 30 de ani de la Revoluţia din 1989, Autostrada Moldovei prinde contur real.

„Vom avea, în sfârşit, Autostrada Moldovei”, a spus Ciolacu.

