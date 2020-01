Ministrul Tansporturilor, Lucian Bode, a declarat la Digi24 că în acest moment România ar avea nevoie de 40 de miliarde de euro pentru a-și pune la punct infrastructura rutieră și feroviară. Investițiile ar trebui făcute pe parcursul următorilor 10 ani, din împrumuturi externe. Ministrul a declarat că în 2020 ar putea fi dați în folosință între 45 și 100 de kilometri de autostradă.

„Din fonduri europene o să avem bani, dar puțini, și atunci trebuie să ne îndreptăm către partenerii financiari externi, să ne împrumutăm, să creștem gradul de îndatorare al țării, pentru că în acest moment este sub media europeană. Am avea nevoie de 40 de miliarde de euro în următorii 10 ani pentru a pune la punct infrastructura rutieră și feroviară. România își permite acest lucru”, a declarat Lucian Bode.

Ministrul Transporturilor susține că în 2020 au fost alocați suficienți bani de la buget pentru proiectele de infrastructură, în ciuda criticilor venite de la cei care monitorizează stadiul lucrărilor.

„Am avut o execuție în 2017 de 8,1 miliarde de lei, în 2018 de 7,5 miliarde, în 2019, 11,2 miliarde. Avem 12,1 miliarde de lei bani alocați prin legea bugetului. Pe fonduri europene am avut anul trecut 5,9 miliarde de lei alocați, am executat 4,2 miliarde, iar în acest an avem 6,4 miliarde. Este falsă ideea că nu sunt alocări suficiente. Noi am respectat legea și am alocat pe anumite plafoane sume echilibrat pe fiecare obiectiv. Dacă pe un anumit tronson există stadiu fizic mai mare putem să mutăm de pe un obiectiv unde e un stadiu fizic mai mic. Bani sunt, doar să fi mobilizare, seriozitate, să se vadă stadiul fizic și în teren” susține ministrul Transporturilor.

Lucian Bode a menționat că în acest moment sunt în lucru 134 de kilometri de autostradă iar până la finalul anului ar putea fi dați în folosință între 45 și 100 de kilometri.

„Avem șantiere deschise pe 134 de kilometri de autostradă. (...) Între 45 și 100 de kilometri de autostradă vor fi gata anul acesta. Dar eu mă feresc totuși să dau termene așa cum au făcut alții”, a precizat acesta.

Despre autostrada spre Brașov: Am făcut 6 ore. Frustrarea este mare

Ministrul Transporturilor a declarat că până la finalul lunii ianuarie Executivul trebuie să ia o decizie în privința finanțării autostrăzii Comarnic-Brașov. Însă, până la finalizarea acestei investiții este necesară reabilitarea drumurilor județene care ar putea prelua din traficul de pe Valea Prahovei.

„Autostrada Comarnic Brașov este exemplu de cum să îți bați joc de România. Noi trebuie să împărțim în două ca termene și așteptări: pe termen scurt și mediu și pe termen lung. Pe termen scurt trebuie să rezolvăm cele două variante ocolitoare Comarnic și Bușteni. Trebuie să rezolvăm într-un timp scurt pentru că bani sunt. Până la sfârșitul lunii ianuarie prim-ministrul va ieși și va spune care este soluția.

Avem un drum județean Câmpina-Valea Doftanei-Săcele, 61 de km. Jumătate astfaltat, jumătate pietruit. Cel pietruit este prins în PNDL. Trebuie să îl facem funcțional pentru micul trafic. Ar fi 18 milioane de euro, cred că ne permitem acești bani. Ar putea fi folosit pentru traficul mic.

Componenta de autostrată, ar trebui să decidem în legătură cu acel PPP, în care eu, personal, nu cred. Am avut deja discuții cu Banca Mondială, BEI, BERD, parteneri tradiționali. Nu cred în variantă de PPP propusă de guvernul PSD pentur că aceste variante, în Europa, ce au făcut? Au redus numărul de kilometri, au mărit perioada de execuție, au triplat prețul.

O variantă de PPP în care îi aduci alături pe partenerii financiari externi este posibilă, dar în același timp România își permite să investească 1 miliard de euro pe un proiect multianual”, susține Lucian Bode.

Ministrul Trnsporturilor a spus că s-a simțit „frustrat” pentru că a făcut 6 ore până la Brașov.

„Am făcut 6 ore și jumătate de la București la Brașov. Frustrarea e cu atât mai mare cu cât ești într-o funcție de decizie”

Autostrada Unirii mai așteaptă

În privința autostrăzilor din zona Moldovei, Bode susține că există finanțare pentru finalizarea studiului de fezabilitate a autostrăzii A7 - Ploiești-Buzău-Focșani-Siret, în timp ce pentru autostrada Unirii urmează să fie luată o decizie în perioada următoare.

„Pentru Moldova, pentru că am auzit că nu alocăm bani, fals! Să vorbim de autostrada A7 Ploiești Buzău Focșani Siret. Noi avem în acest moment în execuție studiul de fezabilitate plus proiectare, am alocat toți banii, în septembrie antreprenorul va preda această documentație, mai are patru luni pentru obținerea avizelor și vom putea scoate la licitație. La sfârșitul anului vom putea scoate la licitație această austostradă.

A8-Autostrada Unirii, în acest moment am alocat toți banii pentru tronsonul Târgu Mureș-Târgu Neamț pentru cei 200 de km. La mijolocul acestui an așteptăm antreprenorul să predea studiul de fezabilitate. Pe celalalt tronson Târgu Neamț-Iași avem iar un PPP care nu știm în ce stadiu e. Până la finalul anului trebuie să luăm o decizie ce facem cu acest PPP.

Eu cred că fondurile europene disponibile pentru documentație pot fi folosite și pentru tronsonul Târgu Neamț - Iași”, a mai precizat ministrul Transporturilor.

