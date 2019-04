România în care se poate. Sistemul public de transport din Timișoara, unul al premierelor

Timișoara se pregătește să devină Capitala Europeană a Culturii în 2021. Titlul impune respect și atrage atenția. Atenția investitorilor, atenția turiștilor, atenția lumii. Acum, pe umerii administrației locale este o responsabilitate uriașă: trebuie să pregătească orașul pentru importantul moment și să arate tuturor că Timișoara este „fruncea” acestei părți de țară.

„Timișoara se modernizează în forță” - este expresia preferată a șefului administrației locale, pe care o folosește de fiecare dată când vorbește de schimbările prin care trece orașul de pe Bega.

Nicolae Robu, primarul Timișoarei: „Am lansat încă din 2012, când am devenit primar al Timișoarei un program foarte ambițios de modernizare a orașului, de mai bună funcționalizare și de înfrumusețare a lui, în forță, cum îmi place mie să spun. Nu știam atunci, desigur, dacă vom câștiga sau nu competiția pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii.”

În 2016, după o competiție grea, Timșoara obține mult râvnitul titlu. De atunci, toată lumea e cu ochii ațintiți spre capitala Banatului. Se fac strategii culturale, în care sunt implicați până și oamenii simpli.

Nicolae Robu, primarul Timișoarei: „Noi încercăm să mergem cu actul cultural cât mai aproape de oameni și am promovat această idee de a fi prezenți și prin obiective culturale în cartiere, instituții culturale în cartiere, dar prin actul cultural în sine, prin spectacole, prin expoziții, prin discuții.”

Turist: Am auzit că Timisoara e un oraș foarte frumos, cu atâta atracțiune, și atunci am spus că trebuie să mergem la Timișoara și ne place foarte mult aici.

În fața valului de turiști se impun investiții în ritm alert. Sistemul de transport este printre primele vizate. De el depind, în primul rând, locuitorii orașului.

Nicolae Robu, primarul Timișoarei: „Vrem să îmbunătățim sistemul de transport public pe toate direcțiile pe care putem acționa pentru că ne-ar plăcea ca un număr cât mai mare de cetățeni să folosească sistemul de transport public și să mai lase mașinile acasă.”

Localnic: Față de alte orașe cred că suntem foarte mult în față, avem și biciclete și trotinete, astea-s pentru studenți, de care ne folosim foarte mult de ele.

Tendința este… ECO.

Nicolae Robu, primarul Timișoarei: „Mergem pe transportul ecologic, cu tramvaie, cu troleibuze, cu autobuze electrice, dar mie îmi place să nu rămânem într-o matcă a convenționalului, și recent am avut o premieră, am introdus transportul public cu trotineta. Și avem bani ca să cumpărăm și mai multe trotinete, pentru că am văzut că au un succes extraordinar. Și vreau de asemenea să cumpărăm segway-uri.”

Parcul auto al sistemului de transport cuprinde 30 de tramvaie Armonia, 50 de troleibuze, 30 de autobuze, 440 de biciclete, 7 vaporașe.

Nicolae Robu, primarul Timișoarei: „Numai pentru cele 21 de tramvaie pe care le avem sub licitație, o sumă plafon de 63 de milioane de euro, pentru că sunt tramvaie de top. Și urmează să ne parvină 44 de autobuze cu motor electric.”

Timișoara și-a afirmat mereu importanța strategică. Apropierea geografică de Occident, dar și potențialul economic fac din Capitala Banatului un punct de atracție pentru investițiile străine. Lucru remarcat constant și premiat de Forbes.

Nicolae Robu, primarul Timișoarei: „Am fost mereu în vârful clasamentelor întocmite de Forbes, ca orașul cel mai dinamic din România, ca orașul cel mai recomandat pentru investiții din România.”

Care sunt punctele tari ale Timișoarei?

Nicolae Robu, primarul Timișoarei: „Dezvoltarea economică pe care o avem, volumul investițiilor, volumil exporturilor, modul în care administrația publică locală tine pasul cu dezvoltarea din zona privată prin investițiile în infrastructură.”

Turist: Pare mult mai civilizată decât restul României, noi venim din Pitești, și Piteștiul arată bine, numai că încă nu ne comparăm cu partea asta de Românie.

Fondurile europene sunt extrem de importante, susțin reprezentanții administrației locale.

Nicolae Robu, primarul Timișoarei: „Eu am implementat, din 2012 de când am devenit primar, proiecte pe fonduri europene, în număr mare - 35 din 35, deci rata de success a fost de 100%, iar rata de absorție a fost de 95,34% din cât puteam absorbi. Avem proiecte depuse de 480 de milioane de euro.”

Turist: Cred că este un oraș foarte bine dezvoltat, foarte bine aranjat, curățenie, și oamenii…. îți dau așa o stare pozitivă.

Nicolae Robu: „Cred că viitorul se prefigurează foarte bun pentru Timișoara.”

Etichete:

,

,

,

,