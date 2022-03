25 de ani de Parteneriat Strategic cu SUA. Ambasada României la Washington anunţă o serie de evenimente tematice

O serie de evenimente tematice se vor desfăşura în următoarele luni pentru a marca 25 de ani de Parteneriat Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii, a anunţat joi, într-un comunicat de presă, Ambasada României la Washington, care menţionează că principalele evenimente incluse în program vor fi dedicate ariilor de cooperare bilaterale aferente agendei de securitate şi agendei de prosperitate.

Evenimentele vor acoperi domeniile de securitate şi apărare, energie, economie şi investiţii, inovaţie şi cercetare, incluzând însă şi agenda de democraţie şi evenimente culturale, precum şi întărirea relaţiilor la nivel interuman.

Mai multe demersuri instituţionale vor fi derulate în tandem, prin implicarea Administraţiei, a Congresului şi a altor instituţii federale şi statale americane.

Totodată, Ambasada României la Washington va coopta o serie de think tank-uri americane în desfăşurarea unor mese rotunde şi dezbateri şi va organiza ceremonii de decorare a unor personalităţi româno-americane care au contribuit la dezvoltarea Parteneriatului Strategic. Va fi lansat şi un website dedicat, care va cuprinde atât calendarul evenimentelor, cât şi informaţii despre Parteneriatul Strategic care, de la lansarea sa, a reprezentat un reper esenţial al politicii externe româneşti, unul dintre pilonii de bază ai acesteia, alături de apartenenţa la Alianţa Nord-Atlantică şi la Uniunea Europeană.

Evenimentele culturale incluse în program vor fi organizate împreună cu Institutul Cultural Român din New York, cu implicarea unor instituţii culturale americane de prestigiu. Pe lista evenimentelor anunţate se numără Festivalul "Weekend românesc pe malul Potomacului"; un concert-spectacol susţinut de Marius Mihalache Band; un eveniment expoziţional şi concert însoţite de lansarea unui disc aniversar "Electrecord - Romania in Vinyl Covers", dedicate celei mai mari şi mai vechi companii de înregistrări audio din România; "Festivalul de Film Românesc" din Washington, D.C.; un spectacol de tip video mapping care va evoca momente semnificative ale relaţiilor româno-americane din ultimii 25 de ani, printr-un joc de lasere proiectate pe suprafaţa exterioară a National Gallery of Art din capitala americană.

Totodată, ambasada intenţionează să consolideze parteneriatul cu comunitatea româno-americană prin continuarea turneului "50 States, One Community" în statele americane şi în rândul comunităţilor de români, început anul trecut de ambasadorul Andrei Muraru şi care a inclus până acum şase state americane.

Editor : G.M.