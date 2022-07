Trupele ruse au atacat cu rachete și tancuri Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Numărul victimelor bombardamentului de sâmbătă asupra unui bloc de locuințe a crescut la 15, a transmis luni Statul Major al Ucrainei.

Un alt bloc din Harkov a fost lovit cu rachete în timpul nopții de duminică spre luni, dar nu au fost raportate victime până acum, potrivit autorităților, citate de Reuters.

Un consilier al președintelui Volodimir Zelenski, Andrei Yermak, a declarat că a fost „un alt atac terorist” și că Rusia ar trebui numită sponsor de stat al terorismului.

Moscova neagă că vizează civilii, dar orașele și satele ucrainene au fost transformate în ruine după bombardamentele rusești.

Duminică, salvatorii din Chasiv Yar au folosit o macara pentru a ridica o placă de beton și au săpat cu mâinile goale printre ruine, în timp ce supraviețuitorii atacului încercau disperați să recupereze din lucrurile personale.

O femeie a fost văzută ieșind din clădirea distrusă purtând sub braț o masă de călcat, o umbrelă și o pungă de plastic pentru cumpărături. Alții urmăreau eforturile salvatorilor, care începeau să scoată de sub dărâmături cadavrele celor care nu au mai putut să se ascundă la timp.

„Am fugit la subsol, au fost trei lovituri, prima undeva în bucătărie”, a spus o femeie. „A doua, nici nu-mi amintesc, a fost o explozie, am alergat spre a doua intrare și apoi direct în subsol. Am stat acolo toată noaptea până azi dimineață”.

O altă femeie care a supraviețuit atacului a povestit că a vrut să-și salveze cei doi pisoi. „Am fost aruncată în baie, totul a fost haos, eram în stare de șoc, eram toată plină de sânge”, a spus ea plângând. „Când am ieșit din baie, camera era plină de moloz, trei etaje au căzut. Nu am mai găsit pisoii sub moloz”.

Statul Major al Ucrainei a declarat luni că forțele ruse au lansat un val de bombardamente în est, încercând să preia controlul asupra regiunii Donbas, pregătind astfel o intensificare a atacurilor.

Kremlinul a declarat victoria în provincia Lugansk din Donbas, iar trupele sale se concentrează acum pe preluarea controlului asupra Donețk. Putin a promis că va preda controlul asupra Donbasului separatiștilor pro-ruși care și-au declarat independența față de Kiev.

Vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk a avertizat duminică civilii din regiunea Herson ocupată de ruși să plece de urgență, în timp ce forțele armate ale Ucrainei pregătesc un contraatac acolo. „Știu sigur că nu ar trebui să fie femei și copii acolo și că nu ar trebui ca ei să devină scuturi umane”, a spus ea la televiziunea națională.

