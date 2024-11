„A fost iadul. Imploram pentru săpun și tampoane”. Menstruația femeilor, folosită ca formă de tortură în închisorile din Belarus

În prezent, în Belarus există peste 1.200 de prizonieri politici, potrivit Centrului pentru Drepturile Omului Viasna. Cei care au fost eliberați din închisori au descris condițiile infernale în care au fost ținuți. Femeile spun că nu primeau produse pentru îngrijire medicală și li se refuza accesul la tampoane și absorbante în timpul menstruației lunare. Vara trecută, situația a devenit și mai rea, odată ce au intrat în vigoare noi reguli care limitează livrarea de astfel de produse către deținuți la doar două ori pe an, scrie Meduza.io.

Jurnalistul belarus Yevgeniya Dolgaya, fondatorul proiectului Politvyazynka, a adunat câteva relatări directe de la femeile care au supraviețuit acestor condiții brutale.

În timpul protestelor pro-democrație care au zguduit Belarus în anul 2020, centrele de arest preventiv de pe străzile Valadarskaha și Okrestin din Minsk (cunoscute ca „Valadarka” și „Okrestina”) au devenit îngrozitoare. În aceste închisori și în altele, indivizii arestați pentru că s-au opus fraudei electorale și au protestat împotriva regimului Lukașenko au fost supuși bătăilor și torturii.

Autoritățile din Belarus continuă să persecute dizidenții până în prezent. Deținuții care își așteaptă judecarea sunt ținuți în celule fără saltele sau pături, fără acces la dușuri și fără permisiunea de a primi pachete. Condițiile din aceste închisori pot fi deosebit de brutale pentru femei, cărora nu numai că li se refuză produse pentru menstruație, ci sunt și pedepsite în timpul acesteia.

Povestea Alenei

Reținută pentru un protest în 2022, ea a fost eliberată în 2023. A fost închisă în Valadarka și Okrestina, precum și în Colonia Penală pentru Femei din orașul Gomel.

„Când am fost reținută, aveam menstruație. Mai întâi, m-au adus acasă și au percheziționat-o, apoi m-au dus la biroul Gubopik. Acasă, am putut să-mi schimb hainele și să iau câteva lucruri: trei perechi de lenjerie, cinci perechi de șosete: adică nu a fost primul meu rodeo, știam istoria țării mele. Am luat și un pachet de tampoane. Și niște periuțe de dinți, desigur, dar le-au confiscat imediat. Am strâns acel pachet de tampoane strâns, ținându-l împreună cu pașaportul. L-am ținut cu mine peste tot: mai întâi la interogatoriul meu de la Gubopik, apoi la poliție”, spune ea.

„Apoi m-au adus la Okrestina. Au confiscat totul. Dar mi-am strâns acele tampoane la piept și le-am spus: <<Nu pot – voi sângera în toată celula. Dă-le înapoi.>> Mi-au dat tampoanele înapoi, dar nu mi-au lăsat nimic altceva”, a mai mărturisit aceasta.

Alena a mai adăugat: „După proces, am fost duși să ne executăm pedepsele. Ne-au adus la centrul de detenție și ne-au pus împreună într-o celulă de izolare. Desigur, în celulă nu era nimic, nici măcar hârtie igienică. Eram opt fete acolo. Unele aveau o sticlă de apă din plastic de 1,5 litri și asta ne-a salvat. La început, am băut din ea, apoi am folosit-o pentru toate celelalte nevoi, noi toate. În celulă era apă, dar era doar un robinet ieșit din perete, fără chiuvetă. Pentru a putea să o folosim, puneam coșul de gunoi sub robinet. Am încercat să folosim acea apă rece pentru a ne spăla corpul; nu ne-a păsat în acel moment”.

Mărturia cutremurătoare a femeii continuă: „În panica mea, ciclul meu pur și simplu părea că nu se mai termină. La un moment dat, am ajuns la aproximativ cinci tampoane. Știam că trebuie să găsesc o modalitate de face cumva să îmi ajungă. Era februarie și dormeam pe podeaua celulei, înghesuite. Podeaua era din beton. Am început să ne dăm seama că rinichii ne înghețau. Așa că, am luat ultimele mele cinci tampoane și le-am lipit pe spatele nostru pentru a avea măcar puțină protecție. Pentru că nu aveam haine în plus: purtam deja tot ce dețineam pentru că era atât de frig. Așa s-au folosit ultimele mele tampoane”.

„Uneori venea o asistentă și spuneam la unison că toate avem menstruația chiar atunci. Ne dădea, cred, câte un tampon pe zi. Le-am adunat și le dădeam oricui avea cel mai mult nevoie de ele. În felul ăsta am reușit cumva să ne descurcăm”, a mai declarat femeia.

„Le voi păstra pentru tribunal”

Arestată în mai 2021, Volha Loika a fost ținută în Valadarka până în martie 2022.

„Vindeau tampoane în comisariatul închisorii, dar nu aveam voie să facem cumpărături foarte des; doar aproximativ o dată la două săptămâni și uneori chiar mai rar. Selecția era foarte limitată: au fost câteva dăți când absorbantele erau singurul lucru disponibil. În rest, singurele alte opțiuni erau tampoanele subțiri, cele etichetate cu două picături. Singura modalitate de a obține maxipad-uri sau tampoane de noapte era prin pachete aduse din exterior. Pentru cei care nu au primit pachete sau le-au primit rar, a fost o problemă reală”, spune femeia.

Volha a mai adăugat: „Mama uneia dintre colegele mele de celulă, care fusese condamnată pentru o acuzație nepolitică, i-a trimis doar tampoane mici și ea s-a chinuit cu adevărat: folosea mai multe odată și refuza să meargă la plimbare pentru a nu avea sânge pe hainele ei”.

„De câteva ori pe lună, ea consuma cafea noaptea și încerca să doarmă stând în picioare. Fetele din acea celulă aveau tot felul de produse de igienă, dar s-a simțit jenată să le ia și s-a convins că se va descurca bine și fără ele. Când am fost eliberată, i-am lăsat o cantitate mare. Ea le-a luat și a spus: <<Le voi păstra pentru tribunal>>. În timpul transferurilor în instanță, petreci toată ziua în spațiul îngust din vehiculul de transport al închisorii și apoi în cușca sălii de judecată. Și șansele tale de a merge la baie sunt puține”, mai declară Volha.

Povestea Tatsianei

Tatsiana a fost arestată în iarna anului 2023 pentru că s-a abonat la un cont de Instagram „extremist” și a fost trimisă la Okrestina.

„După arestarea mea, m-au dus direct la poliție pentru a completa raportul de arestare. Am convins o femeie ofițer de acolo să mă ducă la toaletă și am rugat-o să ia un tampon din lucrurile mele personale. Știam că mă confrunt, în cel mai bun caz, cu o zi de închisoare și, în cel mai rău caz, cu o acuzație penală. Am rugat ofițerii să-mi mai dea un tampon pe care să-l iau cu mine înainte de a fi transferată la Okrestina, dar ei au refuzat. Am început să intru în panică: știam că îmi va începe menstruația în următoarele zile”, spune aceasta.

Declarația ei continuă să fie cutremurătoare: „Am fost adusă la centrul de izolare, iar a doua zi, instanța m-a condamnat la 10 zile. În celulă eram opt femei. Unele nu aveau adăpost; erau păduchi care se târau pe ele. Nu aveam pături sau saltele. Rudele noastre nu ne-au putut livra nimic de care aveam nevoie, așa că am rămas purtând hainele în care am fost reținuțe. Aveam un hanorac negru, blugi și un tricou alb”.

„Purtam tamponul pe care am reușit să îl schimb la secția de poliție în urmă cu o zi. Odată ce a devenit inutil, a trebuit să aleg: fie puteam îngheța doar în hanorac (era frig în celulă) și îmi rup tricoul pentru a-l folosi ca tampon improvizat, fie puteam să las sângele să curgă. Am decis să rup tricoul. Colegele mele de celulă au înțeles imediat ce făceam și m-au ajutat să-l rup în bucăți. Îmi amintesc cât de neajutorată m-am simțit atunci când îmi rupeam tricoul preferat și s-a deschis trapa pentru mâncare. Ofițerul s-a uitat înăuntru, a zâmbit și a spus: <<Ce faci?>>”, a zis ea.

„Tricoul nu a ajutat prea mult - încă aveam scurgeri”. Tatsiana a mai adăugat: „Am încercat să cer tampoane, dar gardienii au spus că închisoarea nu le-a furnizat. L-am întrebat și pe medicul închisorii. Această femeie în vârstă cu părul creț a venit și a întrebat care este problema. Am rugat-o să-mi aducă măcar niște bumbac, dar nici nu a vrut să asculte”.

Femeia a mai spus: „Nu era nicio modalitate de a te spăla cum trebuie în celulă: doar apă rece. O cârpă mică rămasă de la tricou mi-a servit drept duș: o înmuiam în apă și încercam să mă curăț așa. Când am părăsit centrul de izolare, partea din spate a blugilor mei era plină de sânge. Am ieșit plângând și simțindu-mă atât de rușinată. Părea că tot personalul arată spre mine și râde”.

„Implori pentru săpun și tampoane”

Fostă jurnalistă, Volha Klaskovskaya a fost arestată în octombrie 2022 și eliberată în iarna aceluiași an. În total, ea a petrecut aproape cinci luni în izolare într-o celulă penală la Centrul de corecție pentru femei din Gomel. În timpul detenției, ea a dezvoltat sângerări uterine anormale și a suferit două intervenții chirurgicale.

Mărturia ei trezește fiori: „Nu poți aduce un pachet de tampoane în izolare, chiar dacă provin dintr-un pachet care ți-a fost trimis. Tampoanele sunt date pe rând și depinde de starea de spirit a personalului închisorii: dacă vor să îți dea unul, o vor face, iar dacă nu, nu o vor face. Implori pentru săpun și tampoane. Apoi lucrătorii contactează șeful unității și, dacă ai noroc, el le aduce”.

„Pentru mine, acesta a fost un coșmar. A trebuit constant să cerșesc și să mă umilesc. Ce altceva aș fi putut face? Am avut sângerări abundente și a trebuit să folosesc mai multe tampoane deodată. Ai voie să ai o singură pereche de lenjerie de corp. Dar cu o sângerare atât de abundentă, o pereche nu este suficientă. Unui membru al personalului i s-a făcut milă și mi-a dat o a doua pereche. Așa că spălam o pereche de lenjerie în apă rece, o atârnam pe calorifer și se țipa le mine pentru că aveam voie să spălăm rufe doar în ziua în care voiau ei. A fost iadul”, mai spune femeia.

Ea a mai adăugat: „Când am fost transferată de la spital înapoi la unitate, mi s-a interzis să primesc pachete. Cu doar câțiva bani, nu îmi puteam permite să cumpăr multe tampoane. Iar calitatea tampoanelor din <<magazin>> nu este grozavă. Așa că a trebuit să folosesc cârpe pentru a-mi ușura suferința. Am văzut alți deținuți făcând același lucru. Pentru că într-adevăr nu există altă opțiune”.

„M-am simțit complet umilită, fără speranță, frustrată și fără valoare. Îmi amintesc că am stat în Shizo cu sângele curgându-mi pe picioarele goale (pentru că pantalonii și jambierele nu sunt permise) și era sânge pe podea. Și personalul stătea acolo zâmbind, spunând: <<Ei bine, nu ar fi trebuit să încălcați legea>>”, a mai declarat ea.

Editor : C.S.