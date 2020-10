A murit muzicianul care a compus „I Can See Clearly Now”, una dintre cele mai cunoscute piese din toate timpurile

Johnny Nash, cântăreț și compozitor american de reggae și pop, care în 1972 a compus „I Can See Clearly Now”, una din cele mai cunoscute piese din toate timpurile, a murit la vârsta de 80 de ani, a anunțat familia sa.

Nash, a cărui stare de sănătate se degradase în ultima vreme, a murit marți, acasă, din cauze naturale, a declarat fiul său pentru presa americană, citată de BBC.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Muzicianul a început să cânte în copilărie și și-a făcut debutul în showbiz în 1957, cu piesa „A Teenager Sings the Blues”.

Nash, care s-a născut în Houston, a fost unul dintre primii cântăreți non-jamaicani care au compus și înregistrat muzică reggae în Kingston, Jamaica.

Single-ul său „I Can See Clearly Now” s-a vândut mai mult de un milion de exemplare și a ajuns în fruntea topului Billboard Hot 100 în 1972, unde a rămas timp de patru săptămâni.

Potrivit site-ului său oficial, Nash l-a sprijinit decisiv în carieră pe legendarul Bob Marley.

Editor : D.C.