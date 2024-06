A murit Philippe Leroy, o mare legendă a cinematografiei. Acesta a jucat în filmul „Sandokan”

Philippe Leroy a murit la vârsta de 93 de ani pe 1 iunie în Roma, Italia. Legendarul actor a jucat în peste 200 de filme și seriale TV. Acesta era cunoscut mai ales pentru rolul său în filmul „Sandokan”.

Philippe Leroy s-a născut în Paris în 15 octombrie 1930, având numele de Philippe Leroy-Beaulieu, care avea să aducă omagiu familiei sale de aristrocați care avea cinci generații de soldați și ambasadori în urma lui, informează Il Messaggero.

Acesta și-a arătat disprețul față de istoria familiei sale plecând într-o navă către America la vârsta de 17 ani. Odată ce s-a întors în țara sa de origine, a ajuns în legiunea franceză și a luptat în Indochina și Algeria, având rolul de parașutist, în ciuda faptului că nu a vrut să sară din avion până la vârsta de 50 de ani.

El s-a întors din Algeria cu gradul de căpitan și cu mai multe medalii, dar și-a dat seama imediat că este nevoie să își găsească un job, chiar și ca circar, pentru că îi plăcea să lucreze cu caii. Printre joburi, el își dorea să fie pilot de bob sau navigator pe bărci.

Jacques Becker l-a ajutat să cunoască succesul în cinematografie, acesta fiind intrigat de aerul pe care Phillippe îl avea în legătură cu pericolul pe care l-a văzut de la apropiere. Astfel, l-a introdus unui rol în filmul său care avea ca temă principală închisoarea. Acest film l-a făcut cunoscut la nivel mondial.

După ce a plecat de tot din Franța, Philippe a ajuns în Italia, unde, datorită cunoștințelor pe care și le-a făcut în Franța la teatru, Vittorio Caprioli și Franca Valeri, a ajuns astfel să aibă un rol în filmul „Lions in the Sun” în 1961. În cadrul acestui film, marele actor a ajuns să își exploreze manierele și aerul de gentlemen.

Philippe a declarat: „Din acest moment, cinematografia franceză m-a uitat, dar, în schimb, am fost adoptat de cinematografia italienească care m-a tratat ca pe un fiu. Cu toate acestea, nu am fost niciodată cu adevărat parte din aceasta, în ciuda numărului de roluri și multe experiențe cu cel mai buni din domeniu”.

Unul dintre rolurile importante pe care le-a avut de-a lungul vieții sale a fost în filmul lui Sergio Sollima, „Sandokan”. În cadrul acestuia a devenit un adevărat star, iubit de peste 30 milioane de urmăritori la un episod.

La vârsa de 50 de ani, și-a început pasiunea pentru a se parașuta, iar el va rămâne în istorie și pentru cele 2000 de sărituri pe care le-a realizat până la vârsta de 80 de ani.

Philippe Leroy a fost un mit al cinematografiei. El își amintea la vârsta de 90 de ani: „Am construit 5 case cu mâinile mele. În ultima casă, unde am locuit cu soția mea Silvia și cu familia mea, nu există nicio bucată de plastic, doar bucăți de lemn la care am lucrat eu cu mâna mea. La fel cum am făcut cu toată viața mea”.

Editor : C.S.