Activiștii de mediu au întrerupt pentru scurt timp jocul în cea de-a treia zi a turneului de la Wimbledon, miercuri, după ce au intrat pe teren și au aruncat confetti de culoare portocalie și piese de puzzle, în timpul unui meci de simplu masculin.

Protestul a fost organizat de activiștii de la Just Stop Oil și a întrerupt meciul dintre Grigor Dimitrov și Sho Shimabukuro, scrie BBC.

Un bărbat și o femeie au alergat pe teren, aruncând confettiul și piesele de puzzle pe iarbă, înainte ca bărbatul să se așeze pe gazon. Meciul a fost întrerupt pentru scurt timp.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Suporterii au aruncat sclipici de confetti portocalii ecologice și piese de puzzle pe terenuri, înainte de a fi îndepărtați”, a transmis Just Stop Oil într-un comunicat.

Personalul a măturat sclipiciul de pe teren și se pare că nu au existat pagube.

Securitatea a fost întărită pentru Grand Slamul pe iarbă, după o serie de proteste la evenimente importante din Marea Britanie. Grupul ecologist a perturbat săptămâna trecută al doilea test de crichet Ashes de la Lord’s, încercând să împrăștie pudră portocalie pe teren.

De asemenea, activiștii Just Stop Oil au intervenit în finala Premiership Rugby din acest an și la Campionatul Mondial de Snooker din Sheffield, unde au împrăștiat pudră portocalie pe o masă. Cursa de cai Grand National din acest an a fost, de asemenea, perturbată după ce activiștii pentru drepturile animalelor s-au legat de garduri.

Editor : I.C