Președintele Volodimir Zelenski i-a felicitat pe ucraineni cu ocazia Crăciunului care se apropie. În discursul său, el a amintit de soarta compozitorului Mikola Leontovich, care a dat lumii „Shchedrik” (cunoscut nouă sub denumirea anglo-saxona „Carol of the Bells”). De asemenea, el a subliniat adevăratele intenții ale dictatorului de la Kremlin, Vladimir Putin.

„Pentru a doua oară în istoria modernă*, Crăciunul îi unește pe toți ucrainenii. Astăzi suntem cot la cot. Nu ne vom pierde. În direct sau în mintea noastră, ne vom felicita reciproc, ne vom suna părinții, ne vom săruta copiii, ne vom îmbrățișa rudele, ne vom aminti de ai noștri. În persoană, la distanță, sau în inimile noastre, ucrainenii sunt astăzi împreună. Și atâta timp cât facem acest lucru, răul nu are nicio șansă”, a spus președintele, scrie Ukrinform.

El a subliniat că „unitatea și căldura noastră unii față de alții este adevăratul spirit al Crăciunului. Atmosfera sa unică pe care o vom păstra în noi indiferent de situație. Și o vom împărtăși cu cei din jurul nostru”.

Amintindu-și de compozitorul Mikola Leontovich, Zelenski a menționat că acesta a trăit și a lucrat timp de mai mulți ani în orașul care acum se numește Pokrovsk.

„Aici a predat muzică copiilor, a creat un cor și a scris acolo a doua ediție a „Shchedrik”, care se aude în fiecare colț al lumii în zilele noastre. Astfel, ucraineanul a dăruit lumii spiritul muzical al Crăciunului”, a spus președintele în felicitările sale.

Președintele Ucrainei a spus că își dorește ca fiecare persoană din lume să-și amintească de Ucraina atunci când aude „Shchedrik”. „Modul în care luptăm astăzi pentru simbolul principal al acestei sărbători - pentru speranța și victoria vieții. Pe pământul nostru, în fiecare oraș, în fiecare oraș, inclusiv în Pokrovsk”, a spus Zelenski.

În mesajul său, președintele a reamintit, de asemenea, adevăratele intenții ale dictatorului de la Kremlin, Vladimir Putin.

„Tot ce avem nevoie este să trăim în pace pe pământul nostru, să vedem soarele, cerul nostru și steaua de Crăciun în el, nu „Shahed-urile” iraniene și rachetele rusești. Dar unii oameni sunt „plictisiți și lipsiți de entuziasm”. Aceste cuvinte sunt dovada cât de departe sunt ei de Dumnezeu, de creștinism, de credința adevărată. Și aceasta este dovada de ce robia și întunericul lor pierd. Noi știm acest lucru. Lumea o știe”, a subliniat președintele Ucrainei.



*Biserica Ortodoxă a Ucrainei și Biserica Greco-Catolică Ucraineană au trecut la noul calendar iulian la 1 septembrie 2023.

