Alegeri prezidențiale în Republica Moldova, turul II: Sandu vs Stoianoglo. S-au închis urnele, circa 1,7 milioane de moldoveni au votat

Aproape 1,7 milioane de moldoveni au votat, duminică, în turul doi al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. În primul tur, Maia Sandu a obţinut 42,49% din voturi, în timp ce socialistul Alexandr Stoianoglo a fost votat de 25,95% dintre alegători. Secțiile de votare din Republica Moldova s-au închis la ora 21:00, iar prezența la vot a fost puțin peste 54%.

Primele rezultate preliminare ale alegerilor

ACTUALIZARE 22: 15 Conform primelor date oferite de Comisia Electorală Centrală (CEC), ambii candidați se află la un nivel foarte apropiat de susținere în rândul alegătorilor, Sandu menținând un ușor avans în mediul urban și diaspora, în timp ce Stoianoglo obține rezultate mai bune în zonele rurale și în regiunea de sud a țării, transmite Știri.md.

După procesarea a 1.739 de procese-verbale, Stoianoglo a obținut 55.2020 de voturi - 51,88%, iar Maia Sandu 51.1967 de voturi - 48,12%.

Participarea la vot a fost una ridicată, depășind 54% din totalul alegătorilor, inclusiv o mobilizare semnificativă în diaspora.

În special, Maia Sandu a primit un suport considerabil din partea tinerilor și a cetățenilor din diasporă, două grupuri care au fost esențiale în înclinarea balanței în favoarea sa.

Aceste rezultate sunt încă parțiale, iar datele finale vor fi anunțate de Comisia Electorală Centrală pe 4 noiembrie.

Peste 27.000 de cetățeni moldoveni au votat în România

ACTUALIZARE 22:11 Peste 27.000 de cetăţeni au votat în România la scrutinul prezidenţial din ţara de peste Prut, a declarat pentru AGERPRES ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Victor Chirilă.



Diplomatul spune că prezenţa a fost mai mare decât la primul tur al alegerilor prezidenţiale din octombrie şi majoritatea alegătorilor din România au fost tineri.



Potrivit acestuia, până la ora 18,00 au votat în România peste 27.700 de cetăţeni ai Republicii Moldova, iar oraşele cu cei mai mulţi alegători sunt Bucureşti, Iaşi, Cluj, Braşov, Timişoara.



Totodată, afirmă Victor Chirilă, au existat alerte care nu au fost confirmate, printre care două alerte cu bombă la secţia din Centrul Vechi al Capitalei, de pe Strada Stavropoleos, respectiv la Braşov.



"Au fost alerte de turism electoral, aducerea organizată a alegătorilor, dar nu s-au confirmat", a spus ambasadorul Republicii Moldova, precizând că acestea au fost la Bucureşti, Iaşi, Braşov.



El afirmă că după ora 16,00 nu mai există cozi la secţiile de votare din România, comparativ cu prima parte a zilei, când media de aşteptare a fost de jumătate de oră.



"Personal, cu familia, am aşteptat la Secţia din Strada Eugeniu Carada 45 de minute, dar în medie erau 30 de minute", a spus Chirilă.



Ambasadorul a precizat că, dacă după încheierea programului secţiilor de votare, vor mai fi cetăţeni care aşteaptă să îşi exprime opţiunea, aceştia vor fi primiţi în secţie, pentru a-şi exprima opţiunea.



"Suntem foarte recunoscători autorităţilor, Jandarmeriei, Ministerului de Interne, Guvernului, Ministerului de Externe - împreună cu ei am asigurat o organizare perfectă. De asemenea, vreau să mulţumesc studenţilor, Federaţiei Tinerilor Basarabeni din România şi Organizaţiei Studenţilor Basarabeni de la Bucureşti, care ne-au ajutat şi ne ajută foarte mult - cu voluntariat şi cu membri în secţii", a subliniat ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti.



Viitorul preşedinte al Republicii Moldova este ales, duminică, între actuala şefă a statului, proeuropeana Maia Sandu, care este susţinută de Partidul Acţiune şi Solidaritate, şi fostul procuror general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, susţinut de Partidul Socialiştilor din Republica Moldova.



Potrivit Comisiei Electorale Centrale de la Chişinău, în jurul orei 19,00 au votat peste 290.000 de cetăţeni din diaspora.



În România au fost organizate 16 secţii de votare pentru Prezidenţialele din Republica Moldova, dintre care trei în Bucureşti, în incinta Autorităţii Electorale Permanente din centrul Capitalei.



Câte două secţii de votare au fost deschise în Cluj-Napoca şi Iaşi, iar câte o secţie în Braşov, Sibiu, Timişoara, Craiova, Oradea, Suceava, Bacău, Galaţi, Constanţa.

Primele rezultate ale votului din al doilea tur

ACTUALIZARE 21:45 Au venit primele rezultate ale votului de duminică, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin al prezidențialelor din Republica Moldova.

La secțiile de votare din Japonia, China, India și Emiratele Arabe Unite, care s-au închis primele, majoritatea celor prezenți au votat pentru Maia Sandu în funcția de președinte, potrivit surselor Ziarului de Gardă.

Totuși, în Azerbaidjan, unde autoritățile de la Chișinău au declarat că mai mulți cetățeni moldoveni din Rusia au fost transportați organizat pe care aeriană, voturile s-au îndreptat spre candidatul socialist, Alexandr Stoianoglo, transmite zdg.md.

Japonia

În capitala Japoniei, la Tokyo, Maia Sandu a acumulat 74 de voturi, iar Alexandr Stoianoglo a fost susținut de 13 alegători.

China

Votanții de la Beijing au ales-o majoritar pe Maia Sandu. Aceasta a acumulat 36 de voturi în timp ce contracandidatul său a acumulat 7 voturi.

India

În India au votat 12 cetățeni ai R. Moldova. Toți cei prezenți la secția de votare din india au votat Maia Sandu, Alexandr Stoianoglo având 0 voturi.

Emiratele Arabe Unite

În Emiratele Arabe Unite, acolo unde s-au terminat buletinele de vot, fiind disponibile doar 500, majoritatea sufragiilor s-au îndreptat către Maia Sandu (430). Alexandr Stoianoglo a fost votat de 68 de cetățeni.

Azerbaidjan

În Azerbaidjan, acolo unde autoritățile au spus că sunt „indicii rezonabile de transportare organizată pe cale terestră și aeriană spre secțiile de votare din Rusia”, majoritatea cetățenilor au pentru Alexandr Stoianoglo (149). Maia Sandu a acumulat 42 de voturi.

Secțiile de votare din R. Moldova s-au închis la ora 21:00. Aproape 54,08% dintre cetățenii cu drept de vot din listele electorale au votat. În diasporă, până la ora 21:00 au votat peste 300 de mii de oameni.

CEC va anunța primele rezultate oficiale preliminare după ora 22:00.

Rezultatele scrutinului de duminică sunt așteptate luni, în jurul orei 10:00.

Declarații la închiderea urnelor din partea Maiei Sandu și a lui Alexandr Stoianoglo

Președinta Republicii Moldova, candidată pentru un al doilea mandat în fruntea țării, Maia Sandu a mulțumit electoratului care s-a prezentat la urne pentru scrutinul prezidențial.

„Bună seara, secțiile de vot s-au închis în toată țara. Le mulțumesc tuturor oamenilor care au participat la vot, din toate localitățile. Le mulțumesc în special locuitorilor din Chișinău care au participat în număr mare la vot. Vreau să le mulțumesc tinerilor care au stabilit un record de participare la vot astăzi. Le mulțumesc cetățenilor din afara țării care au dat dovadă de o mobilizare excepțională. În secții din afara țării, continuă procesul de votare. Vă îndemn să mergeți la vot cei care n-ați reușit”, a spus Maia Sandu.

De asemenea, președintele a făcut un apel către angajații secțiilor de votare, îndemnându-i să asigure o numărare corectă a voturilor.

Și contracandidatul său, Alexandr Stoianoglo, din partea socialiștilor proruși, a ținut să își transmită mesajul de mulțumire la adresa electoratului prezent la urne atât în română, cât și în rusă. De altfel, în cursul zilei, el a oferit o declarație presei după ce și-a exprimat votul, dar a vorbit în rusă. Întrebat în legătură cu nivelul cunoștințelor sale de limbă română, acesta a oferit un răspuns sfidător presei. Limba oficială în Republica Moldova este româna, dar candidatului la Președinție Stoianoglo nu i se pare că acest element ar fi o condiție pe care un candidat la Președinție trebuie să o îndeplinească.

„Astăzi Moldova a vorbit prin voi, oamenii ei… Prezența masivă la urne a demonstrat că Moldova nu e doar un simplu loc pe hartă, cu simpli spectatori, ci un popor responsabil și conștient de viitorul său… Vă mulțumesc fiecăruia pentru energie, implicare și încredere. Fiecare alegător care a intrat în cabina de votare a scris un capitol în destinul acestei țări. Începe numărarea voturilor, momentul adevărului, când fiecare vot este capătă și definește direcția noastră de mai departe. Vă mulțumesc… Sunt informații despre aducerea organizată a alegătorilor atât în țară cât și peste hotare, despre probleme în organizarea alegerilor în stânga Nistrului. Noi avem observatori în toate secțiile de votare și ulterior vom reveni cu comentarii”, a declarat Alexandr Stoianoglo.

Candidatul la șefia țării a precizat, doar în discursul său în limba rusă, că are informații despre transportarea organizată a alegătorilor, precizează agora.md.

Stop vot! Peste 1,6 milioane de moldoveni au ales noul președinte

ACTUALIZARE 21:00 Secțiile de votare se închid la ora 21:00 în Republica Moldova. Cu excepția unor adrese din diasporă, alegerile se încheie la ora 21:00. Preliminar, prezența la urnele de vot este de puțin peste 54%.

Alegerile prezidențiale de duminică pot fi validate pentru că la urne s-a prezentat peste o treime dintre alegătorii moldoveni.

Moldoveni din diasporă înregistrează un record absolut la alegeri, mai exact, peste 300.000 de moldoveni din afara țării au votat până la această oră.

Stoianoglo, declarații înainte de închiderea secțiilor de vot

ACTUALIZARE 20: 55 „Nu știm de ce oamenii au ajuns în Istanbul sau Minsk. Poate sunt zilele lor de odihnă”. Este declarația candidatului socialiștilor la fotoliul de președinte Alexandr Stoianoglo, cu puțin timp înainte de închiderea secțiilor de vot. Se întâmplă în contextul în care oamenii legii au constatat transportarea organizată a alegătorilor la unele secții de vot din Rusia, Turcia, dar și alte state. La fel, Stoianoglo a precizat că nu consideră proporțional numărul secțiilor de vot deschise în diaspora, făcând comparație între Est și Vest.

Deși s-a oprit să discute cu jurnaliștii, Stoianoglo nu a răspuns la toate întrebările.

„Fără comentarii”, a răspuns candidatul socialiștilor la o întrebare adresată de jurnaliști, scrie agora.md.

Campania la prezidențiale, „o luptă nedreaptă”

ACTUALIZARE 20:40 Natalia Gavrilița, fost premier al Republicii Moldova, explică, în direct la Digi24, cum a decurs întreaga campanie, menționând că „lupta” a fost una „nedreaptă”.

„O campanie foarte tensionată, o adevărată luptă pentru votul moldovenilor și trebuie să spunem că este o luptă nedreaptă. Vedem resursele care sunt implicate din partea Federației Ruse pentru deturnarea votului. Avem elemente de război hibrid de mai mult timp și mai ales după începerea războiului din Ucraina și am avut perioade cu sute de alertă cu bombă și la aeroport și la judecătorii, am avut atacuri cibernetice, iar acum vedem că adițional la aceste elemente de război hibrid se merge direct pentru cumpărarea votului alegătorului și evident că orice alegeri libere și democratice sunt foarte importante pentru a determina legitimitatea puterii. În opinia mea, ceea ce face acum Federația Rusă este să introducă dubii în legitimitatea puterii, chiar dacă va fi un câștig al forțelor proeuropene”, transmite Natalia Gavrilița.

Comentariile Comisiei Electorale Centrale referitoare la vot

ACTUALIZARE 19:30 „Procesul de votare se desfășoară în continuare, în mare parte în liniște. Totuși, au fost semnalate și incidente care au periclitat procesul de votare: alerte cu bombă anunțate la 6 secții de peste hotare, dar și în două secții de votare din Varnița. Până la această oră, doar trei dintre acestea secții și-au reluat activitatea”, susține Angelica Caraman, de la CEC, citată de agora.md.

Până la această oră au votat 1.634712 de cetățeni, ceea ce constituie 52,94% din numărul total de cetățeni cu drept de vot.

Record în diaspora, din 2010 este cel mai mare număr de participare - 283.861 de cetățeni din diaspora și-au exercitat dreptul la vot până la această oră, potrivit sursei citate.

Reacția Guvernului Republicii Moldova la valul de alerte cu bombă

ACTUALIZARE 19:11 Guvernul Republicii Moldova vine cu o reacție după șirul de alerte cu bombă în mai multe secții de votare din țară și din diaspora. „După cum am și prevăzut, atacurile continuă. Hoților le este frică de voi, de aceea au pus la cale, în câteva secții de votare din străinătate, alerte false cu bombă. Guvernul este pregătit pentru astfel de încercări de destabilizare și colaborează strâns cu autoritățile din fiecare țară unde există secții de votare pentru siguranța votului și a alegătorilor. Fiecare vot contează”, este poziția Guvernului, citată de agora.md.

Autoritățile de la Chișinău au avertizat mai multe state din UE, între care și România, că se așteaptă la provocări în secțiile din diaspora.

Președinta Moldovei a transmis și ea un mesaj moldovenilor din diaspora cărora le-a spus să nu le fie frică de alertele false cu bomba:

„Dragi moldoveni din diasporă, vă mulțumim pentru mobilizarea excepțională! Sunteți o forță extraordinară! Hoților le este frică de voi, de aceea au pus la cale, în câteva secții de votare, alerte false cu bombă. Nu vă fie frică. Continuați să mergeți la vot. Fiecare vot cinstit salvează Moldova!”, a declarat Maia Sandu citată de newsmaker.md.

Agora.md: Alerte cu bombă la Brașov și la București

ACTUALIZARE 19:00 Alertă cu bombă la o secție de votare din orașul Brașov, România, anunțată de site-ul agora.md. La fața locului se află un reporter al site-ului AGORA, care anunță că jandarmeria exercită verificări. Cel mai probabil este vorba despre o alertă falsă. Secția de vot nu și-a întrerupt activitatea, potrivit stiri.md.

Site-ul stiri.md face referire și la o alertă cu bombă la o secție de vot din București, unde, de asemenea, s-au făcut verificări.

Informația a fost confirmată și de Radio România Brașov FM: „În această seară a fost înregistrată o alertă cu bombă la secția de votare de la Casa de Cultură a Studenților, pe Str. Memorandului nr 39, acolo unde cetățenii moldoveni din țară își pot vota președintele. La fața locului s-au deplasat echipe ale Jandarmeriei și ale Poliției din Brașov. Potrivit unui membru al comisiei din secție, sala cu urne a fost evacuată timp de câteva minute, pentru verificări. S-a dovedit a fi o alertă falsă, astfel că procesul de votare a fost reluat în scurt timp”.

Scrutinul este în desfășurare, 1.612077 de persoane exprimându-și opțiunea la urne până la această oră, adică 52,39% din electorat, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC).

Poliția: Alertă cu bombă pe podul de legătură Rîbnița-Rezina

ACTUALIZARE 18:26 Poliția a fost anunțată că podul de legătură Rîbnița-Rezina este minat. Se întâmplă în seara zilei de 3 noiembrie curent, în timp ce se desfășoară al doilea tur de scrutin prezidențial, relatează agora.md.

Patru alerte cu bombă la secții de vot din străinătate

ACTUALIZARE 18.20 La mai multe secții de votare din străinătate au fost emise alerte cu bombă. Ministerul moldovean al Afacerilor Externe (MAE) anunță că alertele au fost false, scrie agora.md.

Alertele au fost anunțate în Frankfurt, Germania și Liverpool, Northampton, Marea Britanie. Serviciile specializate au pus în aplicare protocoalele pentru situații de alertă și deja au finalizat controlul antitero.

MAE moldovean anunță că alarmele sunt false, menite doar să oprească procesul de votare. Autoritățile moldovenești au anunțat anterior despre intenția de alerte false și coordonează acțiunile cu autoritățile statelor vizate.

Conform Comisiei Electorale Centrale, doar două dintre cele patru secții de votare și-au reluat activitatea. La secția din Liverpool nu poate fi prelungită, iar secția de vot își va continua activitatea la Manchester.

Alertele au fost false, conform reprezentanților Comisiei Electorale Centrale, scrie realitatea.md.

Tot agora.md scrie că o nouă alertă cu bombă a fost anunțată la o secție de votare din Varnița, regiunea transnistreană, citând Zona de Securitate. La fața locului sunt prezenți și oamenii legii.

Urna cu buletine din secția de votare din Varnița a fost scoasă din localul secției. Totul s-a întâmplat sub supravegherea Poliției, transmite Zona de Securitate.

Prezența la vot la 17:30

ACTUALIZARE 17:40 Prezența la vot, până la ora 17.30, pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova este, potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), de 49,22%. Ceea ce înseamnă că 1.494981 de alegători și-au exprima votul până la momentul transmiterii acestei informații.

Serverele Comisiei Electorale Centrale, ținta unui atac cibernetic

ACTUALIZARE 17:30 Serverele Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Republica Moldova au fost ţinta unui atac cibernetic, în ziua desfăşurării turului al doilea al alegerilor prezidenţiale, a anunţat, duminică, într-un briefing de presă, preşedinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, informează Agerpres.

Potrivit sursei citate, atacurile au avut ca efect încetinirea funcţionalităţii programului care înregistrează alegătorii la urna de vot.



"Am fost informaţi astăzi de către Serviciul de Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică că am avut câteva incidente de securitate cibernetică care au afectat temporar disponibilitatea resurselor informaţionale ale Comisiei Electorale Centrale. Colegii noştri din birouri ne-au sesizat despre încetinirea funcţionalităţii programului care înregistrează alegătorii la urna de vot. Concluzia este că am fost ţinta unor atacuri cibernetice de tip DOS, e o supraîncărcare artificială a serverelor prin multiple solicitări simultane şi, din cauza acestora, am avut aceste încetiniri temporare", a declarat preşedinta CEC.



"Important este să spunem că responsabili au acţionat conform protocoalelor de securitate şi au restabilit funcţionalitatea sistemelor utilizate în ziua alegerilor. CEC îşi reiterează angajamentul ferm pentru un proces electoral corect şi transparent şi condamnă orice încercare de încălcare a legislaţiei electorale şi de influenţare a votului alegătorilor", a mai spus Angelica Caraman.



Pe parcursul întregii zile, site-ul CEC, www.cec.md, unde era publicată în timp real şi prezenţa la vot, nu a fost funcţional.



În turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova se confruntă preşedinta în exerciţiu, proeuropeana Maia Sandu, şi socialistul Alexandr Stoianoglo.

Prezența la vot până la ora 17:00

ACTUALIZARE 17:00 Prezența la vot în turul II, la ora 17:00, rămâne ridicată (46,87%) și este pe cale să o bată pe cea totală înregistrată în turul I din acest an. Mai mult, la 4 ore până la închiderea secțiilor de votare, este pe cale să o bată și pe cea totală de la alegerile desfășurate în 2020.

Astfel, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), până acum, au votat circa 1.450.000 de alegători (47%). Asta în timp ce în turul I până la această oră au votat 1.125.000 de alegători, ceea ce reprezintă circa 43% din totalul votanților.

Femeile rămân a fi mai active decât bărbații, iar seniorii din categoria de vârstă 56-65 de ani sunt cei mai activi, fiind urmați de tinerii cu vârsta de 36-45 de ani. În continuare, cele mai active regiuni rămân a fi Dondușeniul, urmat de Chișinău. Și în diasporă ritmul votării a crescut față de turul I.

Promo-LEX semnalează: Persoane neidentifcate înregistrează prezența alegătorilor la secțiile de votare

ACTUALIZARE 17:00 Un nou fenomen este semnalat de observatorii Promo-LEX, în contextul alegerilor. Este vorba despre persoane neidentificate, care filmează cetățenii care vin la secțiile de votare pentru a-și exercita dreptul la vot. Este un fenomen nou, care a fost înregistrat atât la secțiile de votare din diaspora, cât și la cele din țară, a declarat șeful misiunii de observare Promo-LEX, Nicolae Panfil, pentru Moldpres.

Prezența la vot până la ora 16:00

ACTUALIZARE 16: 30 Până la ora 16:00, peste 1.270.000 de cetățeni s-au prezentat la urnele de vot, adică peste 43%. Dintre aceștia, peste 205.000 au votat în diaspora.

Au fost înregistrate mai multe nereguli la secțiile de votare din Republica Moldova, printre care 20 de cazuri de agitație electorală și 18 situații de corupere electorală. La această oră, secțiile de votare din Tokyo și Beijing s-au închis, iar cele din Statele Unite s-au deschis. Acestea sunt principalele actualizări de la Comisia Electoral Centrală (CEC), la ora 16:00, preluate de agora.md.

La Consulatul R. Moldova de la Istanbul, alegătorii sau ore în șir la coadă pentru a intra să voteze. Majoritatea persoanelor ar fi stabilite în Turcia, dar „sunt multe suspiciuni de fraudă și lucruri nefirești aici”, spune, într-o intervenție LIVE pe AGORA, expertul WatchDog, Eugen Muravschi.

Prezența la vot la 15:30: S-au prezentat la vot peste 40% dintre alegători

Prezența la vot până la această oră depășește prezența din primul tur al scrutinului prezidențial, și prezența la vot din turul II al alegerilor prezidențiale din 2020. Astfel, dacă în turul I al alegerilor prezidențiale, până la ora 15:30 au votat 37,2% dintre alegători, iar în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2020 la urne s-au prezentat 39%, în turul al doilea al prezidențialelor din acest an, 41,04% dintre alegători au votat, scrie agora.md.

Președintele Parlamentului îndeamnă cetățenii să iasă la vot

ACTUALIZARE 15:40 Președintele Parlamentului îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să iasă la vot, referindu-se și la transportarea organizată a alegătorilor, în special a celor din Federația Rusă.

Președintele Parlamentului îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să iasă la vot, referindu-se și la transportarea organizată a alegătorilor, în special a celor din Federația Rusă: „Deși avem o mobilizare relativ bună, vedem că grupurile criminale organizate nu se liniștesc. Avioane, charter-uri, în special avem cazul Bielorus, Turcia, arată că sunt alocate resurse enorme care depășesc probabil imaginația noastră, motiv pentru care mesajul nostru este foarte simplu: ne mobilizăm, și de acasă, și de peste hotare, și cei de la Cahul, Cantemir, Anenii Noi, Nisporeni, Basarabeasca, toți, toți”.

Alegerile prezidențiale pot fi considerate valabile. A fost atins pragul de validare

ACTUALIZARE 15:30 Pragul de validare a alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie a fost atins. Menționăm că pentru aceasta era nevoie ca la urnele de vot să se prezinte 1/5 din numărul total de alegători din listele electorale, potrivit agora.md.

De la începutul activității secțiilor de vot și până la ora 14:00, observatorii Promo-LEX au constatat mai multe încălcări în procesul de votare. Astfel, au fost constatate 544 de incidente.

Prezența la vot la ora 15:00

ACTUALIZARE 14:00 Peste 1,1 milioane de moldoveni (1.150.000) au votat până la ora 15:00, reprezentând aproape 39% din totalul votanților, conform cifrelor comunicate în timp real de CEC.

Majoritatea votanților sunt femei (54,2%), iar cea mai activă categorie de votanți sunt adulții cu vârste de 56-65 de ani.

Peste 1 milion de votanți la ora 14:00

ACTUALIZARE 14:00 Peste un milion de moldoveni (1.004.000) au votat până la ora 14:00, reprezentând aproape 34,5% din totalul votanților, conform cifrelor comunicate în timp real de CEC.

Prezența la ora 14:00 este mai mare decât în turul I, când se prezentaseră la urne 880.000 de oameni la vot.

Prezența la vot la ora 13:00

ACTUALIZARE 13:00 850.000 de moldoveni au votat până la ora 13:00, reprezentând aproape 29,7% din totalul votanților, conform cifrelor comunicate în timp real de CEC.

Majoritatea votanților sunt femei (53,5%), iar cea mai activă categorie de votanți sunt adulții cu vârste de 56-65 de ani.

Maia Sandu a votat

ACTUALIZARE 12:10 Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat la prânz.

La ieșirea din secția de votare, ea a spus că are încredere în votul moldovenilor.

„Am votat cu încredere că cetăţenii vor alege bine pentru ţară. Ei de fiecare dată au dus ţara înainte, au protejat-o de rele. Azi mai mult ca niciodată, trebuie să fim uniţi, să ne păzim votul, independenţa. Hoţii vor să ne cumpere votul, ţara, dar puterea oamenilor este infinit mai mare decât orice mârşăvenie a lor. Puterea Moldovei este la fiecare dintre voi. Capul sus moldoveni, Doamne ajută!”, a declarat Maia Sandu.

Prezența la vot la ora 12:00

ACTUALIZARE 12:00 Peste 665.000 de moldoveni au votat până la ora 12:00, reprezentând 23,5% din totalul votanților, conform cifrelor comunicate în timp real de CEC.

Prezența la ora 12:00 este mai mare decât în turul I, când se prezentaseră la urne 550.000 de oameni la vot.

Cazuri de încălcare a procesului electoral

ACTUALIZARE 11:55 Comisia Electorală Centrală de la Chişinău a declarat că a fost informată „despre unele cazuri de transportare organizată a alegătorilor la unele secţii de votare”.

„Cazurile sunt documentate, iar cu detalii CEC va reveni pe parcurs”, au comunicat reprezentanţii instituţiei, informează newsmaker.md, potrivit News.ro.

Între timp, Inspectoratul General al Poliţiei a informat Comisia despre înregistrarea, până la ora 10, a 11 cazuri de încălcări ale procesului electoral. Este vorba despre fotografierea buletinului de vot – 2 cazuri (1 proces verbal întocmit); agitaţia electorală interzisă – 2 cazuri; afişajul electoral neautorizat – 2 cazuri; transportarea organizată a alegătorilor – 1 caz; încălcarea dreptului la vot – 1 caz; alte incidente – 3 cazuri.

Despre incidente a vorbit şi Asociaţia Promo-LEX. Până la ora 9:00, echipele misiunii au prelucrat „cu statut de incident 141 cazuri”. Din totalul celor 141 de cazuri, 109 au fost confirmate.

Din totalul de 614 de secţii monitorizate de asociaţie, 62 au fost deschise puţin mai devreme sau după ora 7:00.

Prezența la vot la ora 11:00

ACTUALIZARE 11:00 470.000 de moldoveni au votat până la ora 11:00, reprezentând 17% din totalul votanților, conform cifrelor comunicate în timp real de CEC.

Prezența la ora 11:00 este mai mare decât în turul I, când se prezentaseră la urne 370.000 de oameni la vot.

Prezența la vot la ora 10:00

ACTUALIZARE 10:00 290.000 de moldoveni au votat până la ora 10:00, reprezentând 10,5% din totalul votanților, conform cifrelor comunicate în timp real de CEC.

Prezența la ora 10:00 este mai mare decât în turul I, când se prezentaseră la urne 230.000 de oameni la vot.

Stoianoglo a votat

ACTUALIZARE 09:38 Alexandr Stoianoglo, candidatul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, a votat duminică dimineață, puțin după ora 09:00.

El a declarat că este împotriva fraudării scrutinului, considerând că „alegerile sunt un proces democratic la care trebuie să acceadă toţi cetăţenii Republicii Moldova".

„Eu sunt categoric împotriva coruperii, fraudării alegerilor. Eu consider că alegerile sunt un proces democratic la care trebuie să acceadă toţi cetăţenii Republicii Moldova. Eu niciodată nu am participat la cumpărarea voturilor şi nu participă la cumpărarea voturilor nici partidul care mă susţine în aceste alegeri (...) Eu am anunţat de multe ori că nu am relaţie nici cu Kremlinul, nici cu reprezentanţii altor state, nici cu serviciile speciale şi, dacă aţi observat, până acum nu au apărut astfel de informaţii că eu am astfel de relaţii. Sunt o persoană care promovează numai interesele Republicii Moldova”, a susţinut Stoianoglo.

Candidatul socialist este de părere că autorităţile trebuie să ancheteze fiecare caz de fraudă electorală.

Stoianologlo a spus că a votat pentru o Moldovă care nu stă cu mâna întinsă.

„Împreună cu familia mea am votat pentru Moldova liberă, stabilă, prosperă, o Moldovă care respectă oamenii săi, indiferent de etnie, limba vorbită, religie, viziuni politice, o Moldovă care nu stă cu o mână întinsă, dar dezvoltă în armonie relaţiile şi cu Estul şi cu Vestul”, a declarat candidatul PSRM, care o întâlneşte în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale pe proeuropeana Maia Sandu.

Prezența la vot la ora 09:00

ACTUALIZARE 09:01 150.000 de moldoveni au votat până la ora 09:00, reprezentând 5,4% din totalul votanților, conform CEC.

Prezența la ora 09:00 este mai mare decât în turul I, când se prezentaseră în jur de 100.000 de oameni la vot.

Au votat primii 100.000 de moldoveni

ACTUALIZARE 08:35 Primii 100.000 de moldoveni au votat până la ora 08:30, conform datelor transmise în timp real de Comisia Electorală Centrală din Moldova.

Acest număr reprezintă 3,80% din numărul total de votanți înscriși în listele electorale.

Primele voturi, în Japonia

ACTUALIZARE 07:33 Primii cetățeni moldoveni care au votat au fost un grup de turiști care s-au prezentat la Ambasada Republicii Moldova din Japonia.

S-au deschis urnele

Ora 07:00 Secțiile de vot din Republica Moldova s-au deschis.

Viitorul şef al statului va fi ales între actuala preşedintă proeuropeană Maia Sandu, care este susţinută de Partidul Acţiune şi Solidaritate, şi fostul procuror general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, susţinut de Partidul Socialiştilor din Republica Moldova.

Actualul lider de la Chişinău, Maia Sandu, a obţinut în primul tur 42,49% din voturi, în timp ce socialistul Stoianoglo a fost votat de 25,95% dintre alegători.

Pentru alegerile prezidenţiale au fost constituite 2.221 secţii de votare, dintre care 234 vor fi deschise în străinătate.

Din cele 1.957 secţii deschise pe teritoriul Republicii Moldova, cele mai multe, respectiv 306, vor funcţiona în municipiul Chişinău, scrie Agerpres.

În localităţile din Transnistria vor fi deschise 30 de secţii de votare. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, pe 2 octombrie 2024, erau înregistraţi 274.475 de cetăţenii cu drept de vot cu domiciliul în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului.

Dintre cele 234 de secţii din străinătate, cele mai multe vor fi deschise în Italia (60), Germania (26), Franţa (20), Marea Britanie (17) şi România (16). În Federaţia Rusă vor funcţiona doar două secţii de votare, la fel ca în primul tur.

Secţiile de votare vor fi deschise în intervalul orar 7:00 - 21:00.

Alegerile prezidenţiale directe vor fi organizate pentru a cincea oară de la declararea independenţei, în condiţiile în care timp de aproape 20 de ani preşedintele a fost desemnat de Parlament.

