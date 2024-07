„Am simţit glonţul sfâşiindu-mi pielea”. Mesajul lui Trump după ce a fost victima unei tentative de asasinat

Fostul președinte american Donald Trump a povestit că un glonţ i-a lovit urechea în timpul atacului armat de la mitingul electoral din Pennsylvania. Într-o postare pe Truth Social, el a transmis și condoleanțe familiei participantului la miting care a fost ucis.

„Vreau să mulţumesc US Secret Service şi tuturor forţelor de ordine pentru răspunsul lor rapid la atacul armat care care tocmai a avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important, vreau să transmit condoleanţele mele familiei persoanei care a fost ucisă la miting şi, de asemenea, familiei unei alte persoane care a fost grav rănită. Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în ţara noastră”, a spus Trump.

„Am fost împuşcat cu un glonţ care a străpuns partea de sus a urechii mele drepte. Am ştiut imediat că ceva nu e în regulă când am auzit un şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiindu-mi pielea. Am sângerat mult, aşa că mi-am dat seama atunci ce se întâmpla. Dumnezeu să binecuvânteze America”, a scris fostul președinte american pe rețeaua sa socială, Truth Social.

