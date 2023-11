O româncă blocată în Fâșia Gaza cere cu disperare ajutor. Doarme sub cerul liber alături de soțul ei care este bolnav și dependent de tratament pe care, în curând, nu-l va mai avea. Chiar și ambulanța a refuzat să vină și să îi acorde ajutor, spune femeia.

Împart apa potabilă cu ceilalți oameni care încearcă să fugă din calea războiului, iar mâncarea este din ce în ce mai puțină.

Din mijlocul războiului femeia a descris, în exclusivitate pentru Digi24, condițiile dificile în care sunt nevoiți să trăiască.

Vă rugăm, vă rugăm, vă rugăm! Nu vă rugăm, vă implorăm, să se facă mai multe presiuni să ieșim odată, să putem ieși! Nu știu de ce, noi în primele trei zile nu am fost pe lista de evacuare cu celelalte țări!

Azi-noapte au fost bombardamente, a fost foarte greu! Soțul meu cred că are și diabet și mai avem puține medicamente, nu știu cum o să ajungem să îi luăm, pentru diabet. Mâncare nu am reușit... astăzi nu am cumpărat nimic, ieri nu am cumpărat nimic. Mai avem conserve și mâncare uscată. Apa, cu porția, deocamdată, o împărțim. Dormim pe jos, cum am spus, e foarte greu! Așteptăm să fie evacuare!

Nu știm nimic, dacă se va deschide Rafah, dacă nu se va deschide, dacă va fi evacuare sau nu va fi. Suntem terminați! Nu știu dacă vă puteți închipui în ce hal suntem noi, sau cum arătăm! Nu cred că cineva poate să își închipuie cum un om poate să ajungă în halul acesta!

Azi-noapte a fost foarte greu! Am crezut că bombele, sau tot ce zboară pe cer, o să cadă lângă noi.

De ce nu am fost puși pe lista de evacuare în primele trei zile, când au fost evacuate mai multe tări, și a fost trei zile deschisă și au ieșit mai multe naționalități din mai multe tări? Nu știu de ce nu am fost puși pe lista aia! Acum noi nu mai suntem oameni! De ce să fim folosiți? Dacă răniții...ei sunt oameni, normal că sunt oameni, să plece...și noi să fim folosiți pentru că suntem cetățeni străini? De ce? De ce să fie legată trecerea sau scoaterea răniților de scoaterea pașapoartelor străine, ale cetățenilor străini? De ce?

Editor : G.M.