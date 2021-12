Apple oferă angajaților bonusuri de până la 180.000 de dolari pentru a-i convinge să nu plece la concurență

Grupul american Apple a decis să acorde bonusuri semnificative unor ingineri, în încercarea de a păstra angajaţii şi a evita plecarea lor la companii concurente, precum Meta Platforms, care deține Facebook, Instagram şi WhatsApp, relatează Bloomberg.

Săptămâna trecută managerii de la Apple i-au informat pe unii ingineri care se ocupă de design, hardware şi software că vor primi bonusuri extraordinare sub formă de acţiuni, potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, citate de Bloomberg. Aceste opţiuni cu acţiuni pot fi exercitate pe o perioadă de patru ani, ceea ce oferă un stimulent suplimentar pentru a rămâne în cadrul companiei.

Bonusurile, care au venit ca o surpriză pentru cei care le vor primi, variază între 50.000 şi până la 180.000 de dolari în unele cazuri. Majoritatea inginerilor vor primi bonusuri echivalente cu aproximativ 80.000, 100.000 şi 120.000 de dolari sub formă de acţiuni, au adăugat sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul.

Meta a recrutat 100 de ingineri de la Apple în ultimele luni

Apple este implicat în prezent într-un adevărat război pentru angajaţii talentaţi cu alte companii din Silicon Valley şi din alte părţi iar Meta constituie o ameninţare deosebită. În ultimele luni, Meta a reuşit să recruteze aproximativ 100 de ingineri de la Apple însă nici producătorul telefoanelor Apple nu a stat degeaba şi a atras câţiva angajaţi de la Meta. Cele două companii urmează să devină rivali agresivi pe segmentul headset-urilor şi ceasurilor inteligente cu realitate virtuală şi augmentată, ambele firme intenţionând să lanseze importante echipamente hardware în următorii doi ani.

Bonusurile dezvăluite de Bloomberg nu fac parte din pachetele normale de recompense acordate de Apple, care includ salariu de bază, acţiuni şi bonusuri în numerar. Apple acordă uneori bonusuri suplimentare în numerar angajaţilor dar sursele precizează că mărimea celor mai recente opţiuni cu acţiuni este atipică şi, în plus, momentul este unul surprinzător. Sursele au estimat că între 10% şi 20% din inginerii din diviziile vizate vor beneficia de aceste bonusuri extraordinare, scrie Agerpres.

Însă acest ultim an, program de bonusuri i-a nemulţumit pe unii ingineri de la Apple, care nu au beneficiat de ele şi susţin că procesul de selecţie este arbitrar. Valoarea unora dintre bonusuri este echivalentă cu întreg pachetul de acţiuni acordat într-un an anumitor manageri şi în plus ar putea să crească dacă preţul acţiunilor Apple continuă să crească. Pe parcursul acestui an, titlurile Apple au crescut cu 36% ceea ce duce capitalizarea de piaţă a companiei la aproape 3.000 de miliarde de dolari.

