Un polițist a murit și alți patru au fost răniți, în urma unui atac terorist care a avut loc marți, pe o autostradă din Israel. Incidentul a avut loc în apropiere de Tel Aviv, iar polițiștii care au ajuns la fața locului au spus că un terorist înarmat s-a apropiat de șoseaua de mare viteză și a început să tragă într-o mașină de poliție și în alte mașini care treceau prin zonă, relatează Times of Israel.

Investigaţiile preliminare arată că atacatorul s-a apropiat de autostradă pe jos, l-a împuşcat pe poliţist şi apoi a continuat să tragă, pentru ca într-un final să fie la rândul său doborât de un civil înarmat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Cu puţin timp în urmă, un terorist a apărut pe şosea în apropiere de Tel Aviv, lângă (oraşul) Yavne, şi a început să tragă asupra unei maşini de poliţie, apoi a mers mai departe şi a tras asupra altor maşini aflate în trecere şi a rănit patru persoane”, a declarat presei purtătoarea de cuvânt a poliţiei Mirit Ben Mayor.

„Din fericire, (atacatorul) a fost neutralizat şi ucis de un cetăţean care se afla pe drum”, a adăugat ea.

Nu au fost comunicate deocamdată detalii privind identitatea sau motivele atacatorului.

Potrivit Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roşii, civilul care a intervenit este un membru al său care nu era de serviciu în momentul atacului.

„Conduceam și am văzut o persoană înarmată care stătea pe drum”, a declarat voluntarul pentru postul public de televiziune Kan, potrivit Times of Israel. „La început am crezut că este un polițist, iar apoi a tras câteva focuri spre mine. M-am ferit și imediat după aceea am sărit din mașină, am scos arma și l-am împușcat”, a mai spus el.