Atleta olimpică Krystsina Tsimanouskaya a decis să caute o ieșire în timp ce era condusă la un aeroport din Tokyo pentru că bunica ei i-a spus că nu este sigur să se întoarcă acasă, în Belarus.

Într-un interviu exclusiv acordat pentru Reuters la Varșovia, ea a spus că familia ei se temea că va fi trimisă într-o secție de psihiatrie dacă se va întoarce în Belarus și că bunica ei o sunase pentru a-i spune să nu se întoarcă acasă.

„M-am ținut la distanță întotdeauna de politică, nu am semnat nicio adeziune și nu am participat la niciun fel de proteste, nu am spus nimic împotriva guvernului din Belarus", a spus ea.

„Sunt sportivă și nu am înțeles nimic din politică. Încerc să nu fac altceva decât sport în viață și să nu mă implic politic".

„Poate suna crud din cauza tuturor lucrurilor cumplite care s-au întâmplat în Belarus vara trecută, dar am încercat să mă feresc de asta și tot ce mi-am dorit a fost să merg la olimpiadă și să mă prezint cât mai bine. Am vrut să ajung în finală și să concurez pentru medalii", a mai spus ea.

Atleta din Belarus: „Bunica m-a sunat când mă conduceau la aeroport”

Sportiva în vârstă de 24 de ani a provocat valuri duminică, când a spus că antrenorii supărați de criticile ei i-au ordonat să zboare acasă, din Tokyo. După ce a solicitat protecție de la poliția japoneză, ea a zburat miercuri în Polonia, și nu în Belarus.

Polonia, care îl are în vizor de multă vreme pe președintele autoritar Alexander Lukașenko și oferit protecție mai multor activiști din Belarus, a acordat pentru Tsimanouskaya și soțului ei vize umanitare, însă bunica ei rămâne în țară.

„Bunica m-a sunat când mă conduceau la aeroport”, a spus sportiva. „Am vorbit doar vreo 10 secunde. Tot ce mi-a spus a fost: Vă rog să nu vă întoarceți în Belarus, nu este sigur. Asta a fost tot, apoi a închis telefonul”, a spus sportiva.

Povestea ei, o reminiscență a dezertărilor sportive ale Războiului Rece, amenință să-l izoleze și mai mult pe Lukașenko, care se află sub sancțiuni occidentale, după ofensiva împotriva oponenților de anul trecut.

Atleta, care criticase neglijența antrenorilor echipei sale, a petrecut două nopți în ambasada Poloniei din Japonia înainte de a zbura la Viena și apoi către Varșovia.

Comitetul Național Olimpic din Belarus (CNP) a declarat că antrenorii au retras-o pe Tsimanouskaya de la jocuri, la sfatul medicilor, din cauza stării ei psihologice. Nu au fost oferite alte explicații suplimentare.

Tsimanouskaya nu s-a numărat între puținii olimpici din Belarus care au avut curajul șă-și exprime public sprijinul pentru opoziția din Belarus. Figurile marcante ale opoziției au fost urmărite, încarcerate sau hărțuite după ce au început ample proteste anti-guvernamentale și împotriva lui Lukașenko, înainte ca acesta să câștige un al șaselea mandat prezidențial, în cadrul unor alegeri despre care observatorii spun că au fost trucate. El, însă, neagă frauda electorală. Represiunea s-a extins și la sportivii de elită. Unii, inclusiv fostul jucător olimpic de baschet Yelena Leuchanka și decatlonistul Andrei Krauchanka, au fost închiși.

Sportul joacă un rol important în politica bielorusă, sub conducerea lui Lukașenko, jucător de hochei și schior cunoscut pentru faptul că a concurat în curse televizate în care adversarii săi cădeau chiar înainte de a trece linia de sosire. Lukașenko a condus personal comitetul olimpic din Belarus până când a fost înlocuit de fiul său, anul acesta. Site-ul organizației îl citează spunând „Sportul este ideologia noastră”.

Comitetul internațional olimpic a început o investigație în cazul Krystsinei Tsimanouskaya.

