Au fugit de războiul din Gaza și au dat peste războiul din Ucraina. Calvarul studenților palestinieni din orașele bombardate de Rusia

Studenții palestinieni care învățau în universitățile din Ucraina au plecat din Orientul Mijlociu cu speranța că vor putea să își construiască un viitor mai bun și pentru a fugi de conflictul din Fâșia Gaza. Acum, ei se întorc acasă pentru a scăpa de un alt război care are loc, de această dată, la 2.000 de kilometri distanță de casă.

Samar Aita a trecut prin trei războaie în Gaza înainte de a se muta în Ucraina în urmă cu patru ani, fără să-și imagineze vreodată că studiile sale de inginerie informatică vor fi întrerupte de un conflict atât de departe de casă, scrie Reuters.

Palestiniana de 21 de ani s-a întors acum cu familia ei în Rafah, un oraș din sudul Gazei, după ce a fugit din Harkov, orașul din nord-estul Ucrainei care este bombardat de ruși încă de la începutul invaziei militare.

„Nu mă așteptam niciodată să trec de la un război la altul, de la un bombardament la altul, de la o strămutare la alta și de la un loc de refugiu într-un alt loc de refugiu”, a spus Aita. „Ucraina era un loc foarte calm și sigur, așa că nu m-am așteptat niciodată că voi fi forțată să fug de acolo sau că viața mea va fi în pericol”.

„Știind că fiica ta este singură și neștiind cât de periculos este acolo m-au îngrijorat și o săptămână n-am putut dormi”, a spus mama unei studente palestiniene care s-a întors din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Bombardamentele din Ucraina trezesc amintiri neplăcute din războaiele din Fâșia Gaza pentru studenții palestinieni

În 2014, Aita și-a pierdut mai mulți membri ai familiei când Israelul a bombardat cartierul în care locuiau în timpul războiului de 50 de zile cu militanții din Gaza. Aita și mama ei și-au adus imediat aminte de bombardamentele din Gaza, încă de la primele știri despre invadarea Ucrainei de către Rusia.

„Știind că fiica ta este singură și neștiind cât de periculos este acolo m-au îngrijorat și o săptămână n-am putut dormi”, spune Shadia, mama Aitei.

Aita a spus că viața ei a fost în pericol de mai multe ori în timpul evacuării ei din Ucraina, inclusiv în timpul ieșirii din Harkov cu trenul, când au fost obligați să își schimbe traseul în ultimul moment pentru a evita un nou bombardament, ceea ce a transformat călătoria de 12 ore într-un calvar de 36 de ore.

Ministrul palestinian al Afacerilor Externe și al Expatriaților a spus că au înregistrat 1.300 de palestinieni evacuați din Ucraina de la începutul invaziei, printre care 600 de studenți.

Cei mai mulți studiază medicina, a spus și consilierul ministrului palestinian. Autoritățile palestiniene îi vor ajuta pe cei care au fugit din Ucraina să studieze în universitățile din Cisiordania și Gaza.

„Văd o fundătură în fața ochilor mei, iar viitorul meu este nesigur”, a spus Abu Rabeea. El a adăugat că alți în jur de 200 de studenți din Gaza au fost evacuați din Ucraina, dar mulți dintre ei au preferat să plece spre alte țări din Europa. Foto: Profimedia Images

„Văd o fundătură în fața ochilor mei, iar viitorul meu este nesigur”

În tabăra de refugiați Nusseirat din Gaza, Rabeea Abu Rabeea a spus că evacuarea sa din Ucraina a durat 11 zile. Abu Rabeea își dorea să devină dentist, precum tatăl său, și era în al patrulea său an de studii la Universitatea de Medicină de Stat din Poltava.

„Văd o fundătură în fața ochilor mei, iar viitorul meu este nesigur”, a spus Abu Rabeea. El a adăugat că alți în jur de 200 de studenți din Gaza au fost evacuați din Ucraina, dar mulți dintre ei au preferat să plece spre alte țări din Europa.

Israelul și grupurile armate din Gaza, conduse de liderii islamiști de la Hamas din enclava Palestiniană, au purtat patru războaie din 2008, inclusiv unul în luna mai. Zona rămâne una nesigură, iar un alt conflict poate izbucni în orice moment.

Persoanele evacuate din Ucraina au fost obligate să scape de război pe cale terestră prin zonele de luptă din cauză că spațiul aerian ucrainean este închis pentru traficul civil de la începutul invaziei.

Refugiați din Ucraina, așteaptă în fața unui centru de primire a refugiaților organizat într-un fost spital din Bruxelles, Belgia. Foto: Profimedia Images

„Am fost în Ucraina, la Harkov. Timp de patru zile am dormit sub scări și prin gări, fără mâncare”

Mulți dintre israelienii repatriați acum două săptămâni din Ucraina fac parte din minoritatea arabă care reprezintă 20% din populația Israelului, scrie France24. Hussein, un alt student din Harkov, a descris scenele îngrozitoare prin care a trecut pentru a scăpa din zona de război.

„Timp de patru zile am dormit sub scări și prin gări”, a spus Hussein. „Am trecut printr-o perioadă foarte dificilă, fără mâncare. Am fost în Ucraina, la Harkov. Eram în ultimul an de studii, dar acum am lăsat totul ca să mă întorc.”

Uba Abu Saied, al cărei fiu Muhammad s-a întors din Ucraina, a spus că a fost îngrozită pentru siguranța lui. „Nu eram sigură dacă fiul meu se va mai întoarce sau nu. Era în cel mai periculos loc”, a spus ea.

„Au mers singuri cu autobuzul timp de 24 de ore și mi-am imaginat tot felul de scenarii precum o rachetă care îi lovește și îi omoară sau că poate vor fi capturați”, a spus mama lui Muhammad.

Ministerul de Externe al Israelului a declarat că un cetățean israelian a fost ucis în Ucraina, când convoiul în care circula a fost atacat în timp ce încerca să ajungă în Republica Moldova pentru a scăpa de război.

Trenurile din Ucraina sunt pline de refugiați care încearcă să fugă de război. Foto: Profimedia Images

Peste 10.000 de studenți arabi studiau în Ucraina înainte de război

În total, peste 10.000 de studenți arabi studiau în Ucraina înainte ca Rusia să invadeze. Mai multe state arabe au organizat zboruri speciale pentru a-și evacua cetățenii din Ucraina.

Înainte de izbucnirea conflictului, Marocul avea 8.000 de studenți înrolați în universitățile ucrainene, iar Tunisia 1.700, potrivit France24. O parte dintre ei au fost evacuați prin România, Polonia și Ungaria.

