Rețele de influență de la Kremlin au trimit 15 milioane de dolari în Republica Moldova pentru a cumpăra votul a cel puțin 130.000 de oameni în alegerile din 20 octombrie. Într-o intervenție în emisiunea LIVE cu Alexandru Rotaru, la Digi24, șeful Poliției din R. Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a avertizat că Moscova își extinde procesul de corupere al alegătorior moldoveni, iar numărul acestora este în realitate mult mai mare.

Cernăuțeanu precizează că autoritățile au făcut investigații din timp și au luat măsuri pentru a combate acțiunile de compromitere a alegerilor din Republica Moldova. În continuare sunt realizate anchete, pentru că, spune el, numărul celor implicați în aceste procese este mult mai mare.

„Aceste interferențe ale Rusiei ne erau cunoscute mult mai devreme de ceea ce am prevăzut și am stabilit mecanisme pentru curmarea acestora. Am făcut investigații din timp pentru a putea acționa prompt împotriva coruperii electoratului îndemnat să susțină un candidat care le va fi comunicat cu o zi înainte de alegeri”, a declarat şeful Inspectoratului General al Poliţiei.

El avertizează că Rusia își „extinde procesul de corupere al alegătorilor din R. Moldova” și că în realitate mai mult de 130.000 de persoane ar fi implicate.

Cetăţeni ai Republicii Moldova au primit de la Moscova 15 milioane de dolari pentru a vota pe 20 octombrie împotriva preşedintei prooccidentale Maia Sandu şi împotriva aderării la Uniunea Europeană.

Potrivit postului TV8, peste 70 de mii de simpatizanți au fost recompensați cu sume între 5 mii și 10 mii de ruble - echivalentul a 900 - 1.800 lei, pentru a vota conform instrucțiunilor primite. Schema implica activiști care strângeau datele de identitate ale simpatizanților, și primeau peste 25 de mii de ruble lunar. Ancheta autorităților de la Chișinău vizează și mai multe partide politice cu legături cu fugarul Ilan Șor, refugiat la Moscova.

Amenzi pentru moldovenii implicați

Premierul Dorin Recean a declarat astăzi că cetățenii care au fost implicați în această schemă vor fi amendați.

„Deja luăm măsuri să protejăm cetățenii din Moldova împotriva acestor falsuri, denaturări și acestor minciuni care sunt promovate. Procurorii împreună cu poliția și celelalte servicii din Moldova au oferit toate info în ce privește această rețea finanțată de Kremlin să deturneze guvernarea democratică și parcursul de dezvoltare a Republicii Moldova. Cetățenii urmează să fie pedepsiți. Deja s-a purces la amendarea cu peste 35.000 de lei a celor care au acceptat să facă parte din această schemă criminală”, a spus Rucean.

Alegeri cruciale

Alegerile prezidențiale din 20 octombrie din Republica Moldova vor avea loc odată cu un referendum care va întreba alegătorii dacă susțin modificările constituționale care să permită Republicii Moldova, una dintre cele mai sărace țări din Europa, să adere la UE.

Două din cele 15 partide care sunt în campania legată de acest referendum se opun impulsului pro-european și solicită reînnoirea legăturilor bune cu Rusia, în timp ce Maia Sandu denunță războiul lui Putin în Ucraina și acuză Kremlinul că încearcă să o înlăture de la conducerea țării.

