Barack și Michelle Obama anunță că o susțin pe Kamala Harris pentru desemnarea drept candidata democraților la prezidențiale

Fostul preşedinte Barack Obama şi soţia sa, Michelle Obama, au anunţat vineri că o susţin pe vicepreşedinta Kamala Harris pentru a fi candidata democraţilor la alegerile prezidenţiale din 5 noiembrie, ei fiind ultimii lideri-cheie din Partidul Democrat care îşi declară deschis sprijinul pentru Harris, după ce preşedintele Joe Biden a renunţat la candidatura sa pentru un al doilea mandat.

"La începutul acestei săptămâni, Michelle şi cu mine am sunat-o pe prietena noastră Kamala Harris. I-am spus că noi credem că ar fi un preşedinte fantastic al Statelor Unite şi că are tot sprijinul nostru", a scris pe X Barack Obama, înainte de a adăuga: "În acest moment critic pentru ţara noastră, vom face tot ce putem pentru a ne asigura că va câştiga în noiembrie. Sperăm că vă veţi alătura nouă".

Un videoclip postat pe X arată cum familia Obama o sună pe Kamala Harris pentru a o informa cu privire la sprijinul lor.

"Am sunat pentru a vă spune că Michelle şi cu mine nu putem fi decât mândri să vă susţinem şi să facem tot ce putem pentru a vă ajuta să treceţi de aceste alegeri şi să ajungeţi în Biroul Oval", îi spune fostul preşedinte actualei vicepreşedinte.

Michelle Obama adaugă: "Nu pot avea acest apel telefonic fără să-i spun Kamalei: Sunt mândră de tine. Acest lucru va fi istoric".

Soţii Obama au lăudat palmaresul de realizări al lui Harris, enumerând fiecare dintre rolurile sale anterioare în ceea ce ar putea fi interpretat ca o replică la republicanii care au etichetat-o drept o "militantă DEI" - o referire la iniţiativele de "diversitate, echitate şi incluziune" adesea folosite în derâdere pentru a sugera că Harris a ajuns în eşalonul superior al politicii americane doar datorită rasei şi sexului său.

"Kamala are mai mult decât un CV. Ea are viziunea, caracterul şi forţa pe care le cere acest moment critic", spun soţii Obama. "Nu există nicio îndoială în mintea noastră că Kamala Harris are exact ceea ce este necesar pentru a câştiga aceste alegeri şi pentru a aduce rezultate pentru poporul american. Într-un moment în care miza nu a fost niciodată mai mare, ea ne dă tuturor motive să sperăm", au transmis foştii locatari de la Casa Albă.

Convorbirea lor cu Harris a avut loc miercuri, potrivit The Washington Post.

Editor : Marina Constantinoiu