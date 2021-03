Bărbații din Nigeria s-au săturat să fie priviți ca niște mașini de cheltuit bani la întâlnirile fastuoase: E prea multă presiune

Bărbații din Nigeria sunt revoltați. Nu mai vor să plătească averi pentru întâlnirile fastuoase. Așa că femeile trebuie să se aștepte la mai puține cadouri scumpe și la mai puține seri costisitoare petrecute în oraș.

"Este greu să fii bărbat în Nigeria, există prea multă presiune asupra noastră. Toată lumea așteaptă atât de mult de la tine. Bărbații nu trebuie priviți ca mașini de cheltuit. Și noi dorim să fim răsfățați", spune un bărbat de 35 de ani, din Lagos.

Un altul reclamă că simte că nu obține recunoașterea pe care o merită pentru banii pe care îi cheltuiește la întâlniri: "Majoritatea bărbaților generoși sunt văzuți ca obiecte care trebuie manipulate, folosite și tratate cu lipsă de respect după ce au fost atât de generoși".

Așa a apărut curentul bărbaților care și-au propus să nu mai cheltuiască nimic cu femeile, ceea ce a dus chiar la înființarea unei asociații susținute de 50.000 de membri. Postări ulterioare pe rețelele sociale par însă să zdruncine aceste convingeri, după ce o femeie a făcut publică o fotografie în care este îmbrăcată cu o rochie provocatoare, mesajul fiind: "M-am îmbrăcat așa la el acasă și el și-a denunțat apartenența la Stingy Men Association".

Dincolo de abordările apreciate de unii ca amuzante, situația ridică problema modului în care tinerii nigerieni ar trebui să se trateze unii pe alții în timpul unei relații, scrie BBC.

Întâlnirile în Nigeria pot fi o afacere costisitoare

Unele femei tinere par să se aștepte ca bărbații să aibă grijă de toate nevoile lor, care de multe ori implică cheltuieli uriașe: cele mai noi gadgeturi, cele mai scumpe cosmetice, etc. În contextul în care mulți bărbați din Nigeria nu mai câștigă atât de mulți bani, s-a ajuns la această presiune uriașă.

"Când eram burlac, am ieșit cu o doamnă la o întâlnire și am avut bani pentru doi, dar ea a venit cu o prietenă și masa a fost mai mult decât îmi permiteam. Nu s-a oferit să împărțim nota de plată, așa că a trebuit să renunț la ceasul de mână pentru a completa suma. Am refuzat întâlnirile după aceea", a povestit un bărbat. Pe de altă parte, cadourile și sumele mari cheltuite sunt percepute ca o recompensă onorabilă pentru femei, în contextul în care întâlnirile au și un scop sexual. Și femeile pot simți o presiune în acest sens, spune designerul de modă nigerian Amarachi Kanu.

"Banii și sexul nu ar trebui să fie singurele lucruri oferite"

"În multe țări, nu este ciudat să vezi o femeie achitând o notă de plată, dar, în Nigeria, bărbații fac femeile să creadă că ei trebuie să fie aceia care să plătească pentru tot", adaugă ea.

"Nu am avut niciodată vreun partener care să-mi plătească facturile pentru că am fost întotdeauna o femeie independentă. De fapt, acest lucru a făcut să fie destul de dificil să rămân într-o relație până când să mă căsătoresc. Nimeni nu ar trebui să își bazeze relația pe bani", a povestit Amarachi Kanu, care adaugă că o relație trebuie să fie un parteneriat în care "banii și sexul nu ar trebui să fie singurele lucruri oferite".

Părinții au, de asemenea, responsabilitatea de a schimba mentalitatea și atitudinile și de a-și învăța copiii să vadă lucrurile diferit. "Schimbarea trebuie să înceapă de acasă", spune designerul de modă.

Psihologul Ann Uramu, la vârsta de 20 de ani, este singură și merge adesea la întâlniri, dar spune că își lasă partenerul să plătească doar dacă se asigură că următoarea dată va achita ea.

"Îmi definesc întotdeauna valorile la începutul unei relații și nu mă întâlnesc cu oameni care nu gândesc la fel ca mine. Nu permit nimănui să cheltuiască prea mult pentru mine", spune Ann Uramu.

În opinia ei, relațiile ar trebui să se bazeze pe afecțiune pură: "Iubirea ar trebui să fie elementul cheie într-o relație ideală, în care partenerii se pun reciproc pe primul loc și nimic altceva nu contează. Dragostea nu este egoistă, astfel încât ambele părți ar trebui să se respecte și să se susțină reciproc."

Cu toate acestea, ar putea dura ceva timp, dar lucrurile se schimbă. În Nigeria sunt deja multe femei care se pot susține financiar și chiar își susțin bărbații.

Editor : Georgiana Marina