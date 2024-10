Biden și Nentanyahu au discutat 50 de minute, după săptămâni de pauză. Nemulțumirea Statelor Unite

Președintele american Joe Biden și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au avut astăzi o convorbire telefonică, relatează BBC. Biden și Netanyahu nu au vorbit direct de mai multe săptămâni, un semn că relația celor doi lideri a devenit din ce în ce mai tensionată și neîncrezătoare.



Discuția dintre cei doi lideri a durat aproximativ 50 de minute, potrivit The Guardian, fiind prima convorbire dintre cei doi din 21 august. Unele mass-media israeliene și americane raportează că vicepreședintele și candidatul la președinție al SUA, Kamala Harris, s-a alăturat lui Biden la convorbire.



Biroul lui Netanyahu a declarat că acesta a vorbit și cu Donald Trump în urmă cu o săptămână, după ce fostul președinte l-a sunat „și l-a felicitat pentru acțiunile hotărâte și puternice pe care Israelul le-a desfășurat împotriva Hezbollah”.



Conform The Times of Israel, SUA sunt frustrate după ce Israelul a refuzat să împărtășească informații despre planurile sale și se pare că vor încerca să „modeleze limitele” răspunsului la atacul iranian cu rachete. Dar, în ciuda eforturilor sale de a juca un rol în temperarea abordării Israelului, inclusiv prin îndemnul de a evita lovirea instalațiilor petroliere sau nucleare, SUA s-au trezit în întuneric, Ierusalimul refuzând să împărtășească orice detalii ale planurilor sale cu aliatul său, a scris miercuri Wall Street Journal.

Acest lucru a agravat frustrarea crescândă la Washington, au declarat oficiali americani, care s-au trezit luați prin surprindere de acțiunile întreprinse de Israel împotriva grupului terorist Hezbollah în ultimele săptămâni, inclusiv asasinarea liderului său, Hassan Nasrallah.



Lipsa de comunicare a dus la un schimb de replici între secretarul american al apărării, Lloyd Austin, și ministrul apărării, Yoav Gallant, atunci când Gallant l-a sunat pe omologul său la 27 septembrie pentru a-l informa ulterior despre atacul asupra lui Nasrallah.



„Scuzați-mă, ce ați spus?” l-ar fi întrebat Austin pe Gallant. Într-o a doua convorbire telefonică în aceeași zi, Austin l-a întrebat pe omologul său israelian dacă Ierusalimul este pregătit să se apere singur, deoarece SUA nu au avut timp să își desfășoare forțele pentru a respinge orice represalii imediate, se arată în raport.



În ciuda avertismentului lui Austin, SUA au reușit să ajute Israelul câteva zile mai târziu, la 1 octombrie, interceptând aproximativ o duzină de rachete iraniene și calificând atacul Teheranului drept „înfrânt și ineficient”.



Cu toate acestea, Israelul a rămas reticent, iar SUA au refuzat să confirme dacă au primit sau nu asigurări că vor fi notificate din timp atunci când Ierusalimul va organiza represalii.

