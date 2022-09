Bill Clinton, despre extinderea NATO spre Est: „Am făcut ce trebuie”

Fostul preşedinte american Bill Clinton a apărat duminică extinderea NATO spre Est, care a început la câțiva ani după prăbușirea Uniunii Sovietice, spunând că războiul declanşat de Rusia în Ucraina dovedește cu atât mai mult că a fost decizia corectă, relatează agenția dpa, preluată de Agerpres.

„Sunt mai convins astăzi decât am fost atunci că noi am făcut ce trebuie”, a declarat el pentru CNN. „Am făcut ce trebuia, la momentul potrivit. Dacă nu am fi făcut-o, criza ar fi putut apărea chiar mai repede”, a adăugat Bill Clinton.

„Când am făcut ce am făcut, am oferit Rusiei nu doar un parteneriat special cu NATO, ci şi perspectiva unei eventuale apartenenţe la NATO, susţinând că cele mai mari probleme de securitate ale noastre în viitor urmau să vină de la actori non-statali sau de la state autoritare care vând capacităţi chimice, biologice şi nucleare grupurilor teroriste”, a reamintit el.

În urma prăbuşirii Uniunii Sovietice, ţările din Europa de Est au început să adere la NATO, primele fiind Cehia, Ungaria şi Polonia. După summitul NATO de la Madrid din 1997, când România spera să facă parte și ea din primul val al extinderii NATO, însă nu a primit invitația de aderare, Bill Clinton a venit la București, pentru a încuraja România să continue pe calea reformelor democratice. El a fost primul președinte american care a vizitat România după căderea comunismului și atunci s-au pus bazele parteneriatului strategic dintre București și Washington.

Președintele Bill Clinton (dreapta) și președintele Emil Constantinescu salută mulțimea din Piața Universității din București, în iulie 1997 Foto: Profimedia Images

România a primit invitația de a adera la NATO în 2002, la summitul de la Praga, care a marcat cea mai amplă extindere a Alianței Nord-Atlantice, pentru că alături de România, alte șase state din fostul bloc comunist au fost invitate atunci în NATO (Bulgaria, Slovacia, Slovenia și cele trei țări baltice). Intrarea efectivă a României în Alianță ca membru cu drepturi depline s-a produs doi ani mai târziu, în 2004.

Editor : Luana Pavaluca