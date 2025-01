Fostul premier britanic Boris Johnson l-a certat pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, subliniind că acesta ar trebui să renunțe la ambițiile sale imperiale.

Într-un interviu acordat site-ului de știri Delfi, din Statele baltice, preluat de European Pravda, Johnson a subliniat că cel mai important mesaj care trebuie transmis lui Putin este că Rusia nu mai este un imperiu.

Boris Johnson a remarcat că, deși Marea Britanie a avut și ea cândva un imperiu, acesta a dispărut aproape în întregime, rămânând doar rămășițe. El a menționat că Imperiul Britanic a fost de șapte ori mai mare decât Imperiul Roman și cel mai mare imperiu din istorie, dar și-a exprimat satisfacția față de statutul post-imperialist actual al țării.

El a subliniat că nu este nevoie să controlezi alte țări. Și că „dacă iubești pe cineva, lasă-l să plece”.

„Ceea ce face Putin este arhaic și barbar, iar el trebuie să înțeleagă că Estonia, Letonia, Lituania - niciuna dintre aceste țări nu mai face parte din imperiul rus și nici Ucraina. S-a terminat”, a spus Johnson, adăugând emoționat: „Gata cu imperiul, Vladimir, idiotule!” ( "No more empire, Vladimir, you fu**ing idiot!").

Johnson și-a cerut imediat scuze pentru înjurătură, dar a precizat: „Așa stau lucrurile”.

În noiembrie, Johnson a îndemnat comunitatea internațională să acorde Ucrainei un împrumut de 500 de miliarde de dolari pentru a o ajuta să pună capăt războiului și a anunțat când va deveni Ucraina membră NATO. De asemenea, el a declarat că trupele britanice ar putea fi desfășurate în Ucraina dacă președintele ales al SUA, Donald Trump, reduce ajutorul militar acordat Kievului.

