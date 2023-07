După baia de mulțime din Daghestan, Vladimir Putin a trecut la următoarea acțiune de PR: a adus o fetiță de 8 ani la Kremlin, a sărutat-o părintește pe creștet și a așezat-o la biroul său. Apoi l-au sunat împreună pe ministrul de finanțe pentru a cere o alocare bugetară suplimentară pentru regiunea ei natală.

După revolta de 24 de ore a lui Prigojin, Putin a avut o serie de apariții menite să arate că are totul sub control și că are grijă de popor.

Vladimir Putin: Când am plecat din Derbent și m-am întors la Moscova, mi-au arătat o poză în care plângeai. Este de înțeles că, din păcate, nu am putut vorbi cu fiecare persoană care era în piață. Dar reacția ta m-a întristat. Și, din moment ce nu pot pleca foarte des din Moscova, am decis să vă invit pe tine, pe mama și pe tatăl tău aici. Bine, hai să vă arăt unde lucrez și apoi vom bea niște ceai, bine?

Vladimir Putin a adus o fetiță de 8 ani la Kremlin, a sărutat-o părintește pe creștet și a așezat-o la biroul său. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Putin i-a spus fetiței să stea la biroul lui: Foarte bine îți stă!

- Da, Mihail Vladimirovici (n.r. Mihail Mișustin, premierul Rusiei).

- Spune „Bună ziua, Mihail Vladimirovici!”

- Alo!

- Bună!

- Aici e Raisat din Derbent, care a venit să mă viziteze.

- Raisat, spune „Bună ziua!”

- Alo!

- Auzi, Anton (Anton Siluanov - ministrul rus al Finanțelor, n.r.)?

- Da, da.

- Ai crezut că este o glumă, nu? Raisat, tocmai ai primit cinci miliarde de ruble pentru Daghestan. Să mergem.

Editor : G.M.