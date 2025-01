Cadavrele a doi ostatici israelieni, tată și fiu, au fost găsite în Gaza. Cei doi erau membrii comunității beduine din Israel

Cadavrele ostaticilor Youssef al-Zayadni și Hamza al-Zayadni, tată și fiu, au fost descoperite în Fâșia Gaza, a fost informată miercuri familia răpiților, relatează Jerusalem Post.

Cei doi au fost răpiți împreună cu alte două rude. Ei erau membri ai comunității beduine din Israel, locuiau în Rahat, dar lucrau într-un kibbutz atunci când teroriștii Hamas au atacat Israelul, la 7 octombrie 2023, luând ostatice sute de persoane.

„Am fost informați că trupurile lui Youssef și ale fiului său Hamza au fost găsite. Ne doare inima. Am vrut ca ei să se întoarcă în sânul familiei în viață - dar din păcate, s-au întors morți”, a declarat Ali Zayadni, membră a familiei, potrivit Ynet.

„Aisha și fratele ei Bilal îi așteptau să îi îmbrățișeze. Vestea despre moartea lor este un lucru șocant”.„În fiecare zi, băieții și cu mine am verificat să vedem dacă există ceva nou, vreo veste”, a declarat Ali. „Am crezut că vor fi eliberați în urma noului acord cu Hamas, pentru că am văzut rapoarte conform cărora erau printre cei eliberați. Am avut speranța că sunt încă în viață. A doua zi, când am primit mesajul că au fost găsiți, nu l-am putut digera și am spus: „Verificați, poate vă înșelați, poate sunt în viață, nu vă grăbiți”. În cele din urmă, tot ce a trebuit să facem a fost să acceptăm vestea dură care ne-a sfâșiat inimile.”

Cei doi au fost răpiți de teroriști din Kibbutzul Holit la 7 octombrie 2023, când Hamas a invadat sudul Israelului și a ucis aproximativ 1.200 de persoane.

Ei au fost răpiți împreună cu Aisha și Bilal, fratele și sora lui Hamza. Bilal și Aisha au fost eliberați ca parte a acordului din noiembrie.

Youssef lasă în urmă 18 copii, potrivit Ynet.

Cadavrele sunt transferate pentru examinare medicală la Institutul de Medicină Legală.

Numele lui Youssef a apărut într-o listă divulgată de Al-Sharq, referitoare la numele ostaticilor care urmau să fie eliberați în prima fază a încetării focului.

Ministrul apărării Israel Katz a transmis condoleanțe familiei, pe X.

Editor : Marina Constantinoiu