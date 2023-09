Camera Reprezentanților controlată de republicani anunță că deschide procedura de punere sub acuzare a lui Joe Biden

Camera Reprezentanților din cadrul Congresului Statelor Unite va deschide o cercetare formală pentru o posibilă procedură de punere sub acuzare a președintelui Joe Biden, a anunțat, marți, liderul acestui for, republicanul Kevin McCarthy, conform BBC.

McCarthy a spus că ancheta se va baza pe „acuzații de abuz de putere, obstrucționare și corupție”. Republicanii plănuiesc să acționeze în vederea punerii sub acuzare de când au preluat controlul camerei, în luna ianuarie a acestui an.

Totuși, niciuna dintre audieri nu a găsit vreo dovadă concretă că Biden se face vinovat de vreo acuzație. Cel mai probabil, republicanii își doresc să se răzbune pentru cele două puneri sub acuzare ale fostului lor președinte, Donald Trump, investigat în prezent pentru multiple infracțiuni de justiția americană.

Totuși, audierile au pus în lumină acțiunile fiului președintelui, Hunter, despre care republicanii spun că sunt „îndoielnice”. Se discută inclusiv despre cât de mult știa Joe Biden despre activitățile fiului său.

Această anchetă inițială este primul pas în procedura de impeachment prin care un președinte american este pus oficial sub acuzare de Camera Reprezentanților. După punerea oficială sub acuzare, președintele trece printr-un proces politic în camera superioară a Congresului.

Într-un mesaj simplu transmis la clădirea Capitoliului, McCarthy a spus că „există acuzații serioase și credibile” în ce privește comportamentul președintelui.

„Luate împreună, aceste alegații ne zugrăvesc o imagine a unei culturi a corupției”, a spus el.

Hunter Biden se află, în prezent, sub investigație pentru posibile infracțiuni fiscale legate de afacerile lui din străinătate.

Dacă va fi pus sub acuzare, Biden ar deveni al patrulea președinte care trece printr-o astfel de procedură. Anterior, președinții Andrew Johnson (1865-1870), Bill Clinton (1993-2001) și Donald Trump (2017-2021) au fost puși sub acuzare, fără succes. Trump a fost singurul pus sub acuzare de două ori.

