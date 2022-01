Cântărețul și actorul Meat Loaf a murit joi noapte, la vârsta de 74 de ani, a anunțat familia. Potrivit TMZ, ar fi fost bolnav de COVID, iar starea lui a devenit rapid critică.

Apropiați ai artistului au declarat pentru TMZ că acesta ar fi trebui să participe la o cină de afaceri la începutul acestei săptămâni, pentru o emisiune la care lucra, dar cina a fost anulată pentru că Meat Loaf s-a îmbolnăvit grav de COVID, iar starea lui s-a agravat accelerat.

Meat Loaf ar fi încurajat vaccinarea, însă nu se știe dacă era sau nu vaccinat, spune aceeași sursă.

Meat Loaf FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Muzicianul american Meat Loaf (nume real Marvin Lee Aday) s-a născut la 27 septembrie 1947, în Dallas, Texas. După finalizarea cursurilor liceale, s-a înscris la North Texas State University (actuala University of North Texas), dar în 1967 a părăsit Texasul şi cursurile, pentru a începe o nouă viaţă în Los Angeles. Aici a înfiinţat prima trupă muzicală - Meat Loaf Soul, conform site-ului https://www.biography.com/.

După mai multe schimbări de componenţă şi de denumiri, trupa s-a destrămat. A început să joace în teatru, unde a avut primul succes cu musicalul "Hair". Ulterior, a ajuns pe Broadway unde a jucat în mai multe spectacole. A fost chemat pentru audiţii în vederea rolurilor Eddie şi Dr. Scott în producţia "The Rocky Horror Picture Show".

În 1975, a participat la transpunerea pe ecran a show-ului, unde a apărut alături de actori ca Susan Sarandon, Tim Curry şi Barry Bostwick. Filmul a avut un mare succes, rulând mult timp şi aducând încasări de peste 112 milioane dolari din vizionări, menţionează site-ul amintit.

Meat Loaf a revenit în studioul de înregistrări unde a realizat opera rock "Bat Out of Hell" (1977), unde a colaborat cu producătorul Todd Rundgren şi cu compozitorul Jim Steinman. Albumul s-a vândut în peste 34 de milioane de exemplare în întreaga lume şi a primit mai multe discuri de platină. La un spectacol din Ottawa, Canada, Meat Loaf şi-a fracturat un picior, jucând în următoarele spectacole într-un scaun cu rotile.

În 1985, cântăreţul a lansat albumul "Bad Attitude", urmat de "Blind Before I Stop", în 1986. Între turneele efectuate în acea perioadă amintim: "Bat Out of Hell Tour" (1977-1979), "Dead Ringer Tour" (1981-1982), "Midnight at the Lost and Found Tour" (1983), "Bad Attitude Tour" (1984-1986), "20/20 World Tour" (1987), "Lost Boys and Golden Girls World Tour" (1988).

Albumul "Bat Out of Hell II", care include celebra piesă "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)", a fost lansat în 1993. Albumul s-a vândut în peste 15 milioane de exemplare. Au urmat turneele "Everything Louder Tour" (1993-1994), "Born to Rock Tour" (1995-1997), "The Very Best of World Tour" (1998-1999), "The Storytellers Tour" (1999-2000), "ATLANTIC CITY GIGS" (2001), "Night of the Proms" (2001), "Just Having Fun with Friends Tour" (2002-2003), "The Last World Tour" (2003-2004), "Hair of the Dog Tour" (2005).

Meat Loaf şi-a dovedit talentul de actor şi în filmele "Wayne's World" (1992) şi "Fight Club" (1999), mai precizează site-ul https://www.biography.com/.

După lansarea albumului "Bat Out of Hell III" în 2006, albumul a fost promovat prin "Bases Are Loaded Tour" (2006). Seria turneelor a fost continuată prin "Seize the Night Tour / Three Bats Live Tour" (2007), "Hang Cool Tour" (2010-2011), "Guilty Pleasure Tour" (2011), "Mad Mad World Tour" (2012), "Last at Bat Farewell Tour" (2013), "Rocktellz & Cocktails"(2013-2014), "Live in Concert Tour" (2015-2016), "Braver Than We Are Tour" (2017).

Din discografia artistului mai amintim: "Stoney & Meatloaf" (1971), "Midnight at the Lost and Found" (1983), "Bad Attitude" (1984), "Blind Before I Stop" (1986), "Welcome to the Neighbourhood" (1995), "Couldn't Have Said It Better" (2003), "Hang Cool Teddy Bear" (2010), "Hell in a Handbasket" (2011), "Braver Than We Are" (2016).

În 2003, Meat Loaf s-a prăbuşit pe scenă la Londra, medicii diagnosticându-l cu o formă de Parkinson, care provoacă bătăi neregulate ale inimii. În iunie 2016, episodul s-a repetat pe o scenă din Edmonton, Canada, notează site-ul https://www.biography.com/.

Editor : D.C.