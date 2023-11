Casa Albă condamnă tweet-urile antisemite „odioase” ale lui Elon Musk

La două zile după ce proprietarul X, Elon Musk, și-a afișat pe platformă în mod public acordul total la o postare antisemită, Joe Biden a criticat postarea „odioasă” a miliardarului. O declarație a Casei Albe emisă vineri condamnă „promovarea odioasă a urii antisemite și rasiste” pe care Elon Musk o afișează pe X, în cei mai puternici termeni, și precizează că „vine împotriva valorilor noastre fundamentale ca americani”, transmite The Guardian.

Musk a stârnit reacții dure cu propriile lui tweet-uri care răspundeau unui utilizator care i-a acuzat pe evrei că „urăsc oamenii albi” și arată indiferență față de antisemitism. „Ați spus adevărul real”, a răspuns Musk pe Twitter. Utilizatorii X, inclusiv mulți din industria tehnologică, au criticat postările, deși alți utilizatori au fost de acord cu Musk și au spus că îl privesc cu bucurie afundându-se în viziunea lor de ură asupra lumii.

Declarația Casei Albe mai spune că: „Este inacceptabil să repeți oricând minciuna hidoasă din spatele celui mai fatal act de antisemitism din istoria Americii, cu atât mai puțin la o lună după cea mai mortală zi pentru poporul evreu de la Holocaust”.

Reacția Casei Albe a încheiat o săptămână de controverse pentru X, fostă Twitter. Cu o seară înainte, IBM a anunțat că va opri publicitatea pe X după ce un raport a dezvăluit că reclamele sale apăreau alături de materiale care-l lăudau pe Adolf Hitler și pe naziștii.

IBM a luat decizia ca răspuns la un raport al grupului liberal de advocacy Media Matters, care a constatat că reclamele de la IBM, Apple, Oracle, rețeaua Bravo a NBC Universal și Comcast au fost plasate lângă materiale antisemite pe X.

„IBM are toleranță zero față de discursurile instigatoare la ură și discriminare și am suspendat imediat toate reclamele pe X în timp ce investigăm această situație complet inacceptabilă”, se arată în comunicatul companiei.

Directorul executiv al Twitter, Linda Yaccarino, a încercat să controleze daunele după postarea lui Musk de joi, deși ea nu i-a spus numele și nici nu a făcut referire la tweetul lui. Conturile pe care Media Matters le-a găsit postând materiale antisemite nu vor mai fi monetizabile, iar postările specifice vor fi etichetate „media sensibile”, potrivit unui comunicat al X, vineri.

„Punctul de vedere al platformei X a fost întotdeauna foarte clar, că discriminarea de către toată lumea ar trebui să înceteze peste tot – cred că este ceva asupra căruia putem și ar trebui să fim toți de acord”, a spus Yaccarino într-un tweet.

Yaccarino a fost angajat de Musk pentru a reface legăturile cu agenții de publicitate care au plecat după ce el a preluat conducerea, îngrijorat de faptul că relaxarea restricțiilor în ceea ce privește conținutul permite să înflorească discursurile urâte și toxice și care le-ar dăuna mărcilor.

„Când vine vorba de această platformă – X a fost, de asemenea, extrem de clar în ceea ce privește eforturile noastre de a combate antisemitismul și discriminarea. Nu există loc pentru asta nicăieri în lume - este urât și greșit. Punct”, a spus Yaccarino.

Musk s-a confruntat cu acuzații de tolerare a mesajelor antisemite de pe platformă de când a cumpărat-o în noiembrie 2022, iar conținutul de pe X s-a confruntat cu o atenție sporită de când a început războiul dintre Israel și Hamas luna trecută, cu videoclipuri false și fake news-uri care s-au înmulțit.

Musk a mai spus miercuri că „Anti-Defamation League”, o organizație nonprofit pentru drepturile civile evreiești, instigă la ură. ADL l-a acuzat anterior pe Musk că a permis răspândirea antisemitismului și a discursurilor instigatoare la ură pe platformă și că amplifică mesajele neo-naziștilor și ale suprematiștilor albi care vor să interzică grupul. Ca răspuns, Musk a întreținut o ceartă timp de luni de zile cu organizația și a amenințat că o va da în judecată.

CEO-ul ADL, Jonathan Greenblatt, a condamnat, de asemenea, susținerea lui Musk față de conspirația antisemită, scriind: „Într-un moment în care antisemitismul explodează în America și crește în întreaga lume, este incontestabil periculos să-ți folosești influența pentru a valida și promova teoriile antisemite. #NeverIsNow.”

O altă organizație anti-extremism, Centrul pentru combaterea urii digitale, a depus o moțiune de respingere a unui proces introdus de X joi, numind procesul „plin de deficiențe legale”. X a acuzat centrul că și-a încălcat termenii și condițiile de serviciu, despre care organizația a spus că este o copie subțire acoperită pentru criticile sale la adresa rețelei de socializare.

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, a declarat, într-o întâlnire din septembrie cu proprietarul Twitter, că speră că Musk ar putea găsi o modalitate de a reduce antisemitismul și alte forme de ură în limitele primului amendament.

