Caz șocant în SUA: un cunoscut avocat s-a sinucis pentru a denunța poluarea planetei

David Buckel, un celebru avocat american, apărător înfocat al drepturilor homosexualilor, s-a sinucis prin incendiere într-un parc din New York, sâmbătă, pentru a protesta faţă de poluarea planetei, potrivit unei scrisori de audio transmisă companiilor mass-media înaintea morţii sale, informează AFP, citată de Agerpres.

Potrivit cotidianului The New York Times, care a citat Poliţia americană, David Buckel s-a sinucis dându-şi foc în parcul Prospeck din Brooklyn sâmbătă dimineaţă, după ce a trimis prin e-mail o scrisoare de adio mai multor companii mass-media americane. Decesul lui a fost pronunţat la ora locală 06:30 (10:30 GMT).



„Poluarea ne devastează planeta şi răspândeşte instabilitate prin aer, sol, apă şi meteo", a scris avocatul în textul său, publicat de cotidianul menţionat.



„Cei mai mulţi dintre oamenii de pe planetă respiră acum un aer devenit insalubru din cauza carburanţilor fosili şi, în consecinţă, mulţi vor muri prematur - moartea mea prematură provocată de un carburant fosil reflectă lucrurile negative pe care suntem pe cale să ni le provocăm noi înşine", a denunţat activistul american.



David Beckel, în vârstă de 60 de ani, a fost un susţinător înfocat al drepturilor homosexualilor din Statele Unite şi a intervenit în mai multe procese pentru discriminare, ce au fost intens mediatizate. Lucrând pentru Lambda Legal, o organizaţie care apără drepturile civile ale comunităţii LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transgen), el a reprezentat un veritabil vârf de lance al mişcării pentru legalizarea căsătoriilor gay, recunoscute în prezent în toate statele americane.



„Vestea despre moartea lui David ne-a sfâşiat inimile. Este o pierdere teribilă pentru familia Lambda Legal, dar şi pentru întreaga mişcare pentru dreptate socială", a declarat într-un comunicat unul dintre directorii organizaţiei, Camilla Taylor. „David Buckel a fost un strălucit vizionar juridic", a mai spus ea despre avocatul sinucigaş.



Potrivit prietenilor lui David Buckel, citaţi de The New York Times, avocatul a început să fie pasionat de apărarea mediului înconjurător după plecarea sa din echipa de la Lambda Legal în urmă cu câţiva ani. „Să ai obiective onorabile în viaţă te invită să ai obiective onorabile în moarte", a scris David Buckel în scrisoarea lui de adio.