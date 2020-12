Ce spune Bill Gates despre pandemie, după apariția vaccinului: Următoarele luni ar putea fi cele mai grele

Bill Gates a declarat într-un interviu acordat CNN că nu exclude varianta ca următoarele patru, poate chiar șase luni, să fie cele mai grele de la debutul pandemiei de coronavirus. Fondatorul Microsoft s-a arătat impresionat de avansul medicinei în lupta cu Covid-19, susținând că "acele vaccinuri cel mai probabil vor pune capăt acestei pandemii, însă nu mai devreme de 2022".

„Din păcate, următoarele patru până la șase luni ar putea fi cea mai gravă perioadă din pandemie. Previziunea IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation - Institutul Medical de Evaluare a Sănătății - n.r.) arată tot mai multe decese la nivel global. Dacă am urma regulile, în ceea ce privește purtarea măștilor și distanțarea fizică și socială, am putea evita un procent mare din aceste decese ”, a declarat pentru CNN, Bill Gates.

Deși s-a declarat optimist în privinţa vaccinării, Bill Gates spune că lumea va nu va reveni la normal până în 2022. „Abia în prima jumătate a anului 2022 cred că vom putea spune că ne-am întors la normal”, a declarat Gates.

„În ceea ce privește diagnosticarea, terapia și vaccinurile, știm până unde a evoluat știința și medicina. Mai mult, expertiza în boli infecțioase, care în mod normal se referă doar la țările în curs de dezvoltare, s-a aplicat la întreaga lume pentru această criză ", a adăugat el.

SUA, una dintre cele mai afectate țări de pandemia de Covid, trebuie să ajute întreaga omenire, a spus Gates, întrebat fiind despre ordinul semnat de președintele Donald Trump, care acordă prioritate distribuției vaccinului către americani înainte ca acesta să ajungă la oamenii din celelalte țări.

"Vrem ca economia mondială să meargă. Vrem să reducem la minimum decesele. Și, știți deja, tehnologia de bază privind vaccinurile vine de la o companie germană. Prin urmare, lipsa cooperării internaționale a fost o greșeală în toată această pandemie", a mai spus spus el.

Totodată, Bill Gates a precizat că afacerile mici sunt condamnate, atâta timp cât vor exista restricţii, iar acest lucru afectează pe termen lung economia Statelor Unite.

Editor : A.A.