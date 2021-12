Cel mai vechi glob pământesc scos vreodată la licitație a fost vândut. Australia nu fusese încă descoperită

Un glob pământesc din secolul XVI a fost vândut la licitație pentru 116.000 de lire sterline (136.000 de euro), după ce fusese cumpărat dintr-o piață de antichități din Țara Galilor pentru doar 150 de lire (176 de euro), potrivit BBC. Este considerat cel mai vechi glob pus vreodată la licitație și este un artefact atât de rar, încât nici muzeele nu îi cunosc cu adevărat valoarea.

Australia nu este reprezentată pe glob pentru că, la acea vreme, europenii nici nu știau că există. Artefactul de mare preț este gravat cu monștri marini și corăbii și îl înfățișează pe Triton, zeul mărilor din Grecia antică.

Pe globul realizat din lemn și hârtie, America de Nord este marcată cu sintagma latină 'Devicta ann 1530' („Cucerită în 1530”).

Globul, vechi de 470 de ani și considerat cel mai vechi exemplar de acest gen pus la licitație vreodată, a aprins o bătălie încinsă între cinci ofertanți, potrivit casei de licitații Hansons Auctioneers.

Globul pământesc datează din 1560 și înfățișează lumea așa cum era ea cunoscută europenilor din Epoca Elizabetană a lui William Shakespeare. Australia nu fusese încă descoperită. Foto: Profimedia Images

Prețul de evaluare al globului a fost de 30.000 de lire sterline (35.000 de euro). Globul este un artefact atât de rar, încât cele mai multe muzee nu au putut oferi o evaluare concretă. „Nu aveau nimic similar în colecțiile lor”, a spus licitatorul.

Obiectul istoric a fost de mare interes pentru cei care au participat la licitație, iar prețul final a depășit cu mult evaluarea inițială.

Fostul proprietar al globului, Maiorul Edward Croft-Murray, era și fostul custode al desenelor și documentelor tipărite de la Muzeul Britanic. Maiorul era poreclit „omul monumentelor” pentru că a reușit să salveze multe artefacte culturale în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Există doar câteva globuri mai vechi decât cel vândut la licitație: printre ele, un glob realizat în 1504 din două ouă de struț

Cel mai vechi glob pământesc construit vreodată este Erdapfel și a fost făcut în 1492. Al doilea cel mai vechi, un glob făcut din ouă de struț din 1504, a fost vândut în 2021 la Londra.

Femeia care a pus la licitație globul a privit evenimentul live de acasă, din Țara Galilor, și a rămas uimită de cât de râvnit este obiectul.

„Credeam că am exagerat când am plătit 150 de lire în timpul pandemiei”, a spus fosta proprietară a globului. „Nu aveam nicio idee cât de important și de valoros este. Am privit licitația cu prietena mea, cu soțul, la un pahar de vin. Prietena mea a început să plângă, eu eram în șoc și soțul meu a fost complet uluit. Nu mai are rost să zic cât sunt de încântată.”

Șeful casei de licitație care a vândut globul pământesc s-a arătat, și el, foarte bucuros pentru toți cei care au avut de câștigat în urma licitației. „Este un rezultat excepțional. Pentru mine, globul este neprețuit. Este atât de vechi și de fragil, pentru câte secole a supraviețuit.”

„Un specialist mi-a spus că globurile din secolul XVI sunt aproape imposibil de găsit. Valoarea sa adevărată rămâne o necunoscută. Credem că este cel mai vechi glob oferit vreodată la licitație”, a explicat licitatorul.

Editor : Raul Nețoiu