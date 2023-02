Cercetătorul care a șocat lumea modificând genetic 3 copii spune că „s-a grăbit”, dar nu își cere scuze

Omul de știință aflat în centrul scandalului legat de primii copii modificați genetic din lume spune că „s-a grăbit” cu procedura, relatează The Guardian.

He Jiankui a șocat lumea științifică în 2018, când a anunțat că a editat genele a două fete gemene, Lulu și Nana, înainte de naștere. Ulterior, a fost demis de universitatea din Shenzhen, a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare și a fost condamnat de alți cercetători pentru că a continuat procedura riscantă, controversată din punct de vedere etic și nejustificată din punct de vedere medical, cu acordul obținut inadecvat al familiilor implicate.

El a discutat acum despre acest lucru cu The Guardian, într-unul dintre primele sale interviuri de la reapariția sa în viața publică, anul trecut.

„M-am gândit de mult timp la ceea ce am făcut în trecut. Pentru a rezuma într-o singură propoziție: am făcut-o prea repede”, a spus He.

Cu toate acestea, nu a exprimat regrete și nu a prezentat scuze.

„Am nevoie de mai mult timp să mă gândesc la asta”, a răspuns el la întrebarea jurnalistului.

El a refuzat să detalieze ce ar trebuit să se întâmple înainte de a continua cu editarea genelor, dar a spus că va oferi mai multe detalii la o conferință pe care urmează să o susțină la Universitatea Oxford, luna viitoare.

He a studiat fizica în China înainte de a se muta în SUA pentru a studia pentru un doctorat la Universitatea Rice și un post-doctorat în secvențierea genomului la Universitatea Stanford. S-a întors în China în 2012 pentru a urma cercetările Crispr-Cas9 privind editarea genelor, lansând mai multe afaceri în domeniul biotehnologiei.

Celulele modificate genetic începeau deja să fie folosite în tratamentele clinice pentru adulți. Dar modificarea genetică a embrionilor a fost – și este – mult mai controversată din punct de vedere etic, deoarece schimbările sunt făcute în fiecare celulă din organism și sunt transmise generațiilor ulterioare. Unii se întreabă dacă un astfel de pas ar putea fi vreodată justificat medical.

Pe acest fundal, He a aruncat bomba la o conferință internațională din Hong Kong în urmă cu patru ani, spunând că a modificat doi embrioni înainte de a fi introduși în pântecele mamei lor. Mai târziu, s-a aflat că s-a născut și un al treilea copil modificat genetic.

Editarea, a unei gene numită CCR5, a vizat o cale folosită de virusul HIV pentru a pătrunde în celule și s-a susținut că le oferă copiilor imunitate la HIV.

Mulți oameni de știință și-au exprimat șocul în legătură cu utilizarea unei proceduri riscante, netestate în circumstanțe în care nu a existat nicio nevoie medicală. Datele lui, nepublicate, sunt indicate cu privire la dovezi ale efectelor „în afara țintei”, modificări genetice nedorite care pot prezenta un risc de defecte cardiace, cancer și probleme de dezvoltare.

He a fost găsit vinovat de „practici medicale ilegale” și condamnat la trei ani de închisoare. El a refuzat să spună unde a executat pedeapsa sau să ofere detalii despre experiența sa.

He susține că a menținut contactul cu familia gemenelor, dar nu a vrut să spună dacă a fost implicat în urmărirea lor clinică sau când le-a văzut ultima dată.

„Lulu și Nana duc o viață normală, pașnică, netulburată și ar trebui să respectăm asta”, a spus el. „Respectăm intimitatea pacientului și pun fericirea familiei pe primul loc și descoperirea științei pe al doilea”, a adăugat He.

El a spus că și cel de-al treilea copil „este bine”, dar a refuzat să dea detalii.

Editor : Monica Bonea