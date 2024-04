SUA și China vor coopera pentru protejarea urșilor panda

O pereche de urşi panda gigant va fi trimisă la grădina zoologică din San Diego, în Statele Unite, marcând începerea unei perioade de cooperare de 10 ani pentru protejarea acestei specii, convenită prin semnarea unui acord.

Anunțul a fost făcut sâmbătă de Asociaţia pentru conservarea vieţii sălbatice din China (CWCA), scrie Agerpres.

Yun Chuan, mascul, şi Xin Bao, femelă, au fost selectaţi de la China Conservation and Research Center for the Giant Panda (CCRCGP) şi vor fi însoţiţi de crescători şi veterinari experimentaţi în Statele Unite.

CCRCGP a desfăşurat o cooperare în domeniul cercetării ştiinţifice cu Grădina Zoologică din San Diego timp de peste 25 de ani, cu rezultate fructuoase în ceea ce priveşte protecţia, reproducerea, controlul bolilor urşilor panda uriaşi şi educaţia publică aferentă.

În mai 2019, doi urşi panda giganţi s-au întors în China după ce au stat ani de zile la Grădina Zoologică din San Diego.

Editor : M.I.