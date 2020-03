China: COVID-19 este o combinație între SARS și HIV

Chinezii trag primele concluzii ale efectelor COVID-19 asupra corpului uman. E ca o combinație, în unele cazuri letală, de SARS și HIV. Adică afectează și plămânii, și sistemul imunitar. E foarte posibil, spun cercetătorii chinezi, ca aparatul respirator să sufere leziuni ireversibile chiar și în cazul pacienților vindecați. Rezultatele prezentate până acum se bazează pe autopsiile bolnavilor care au contractat virusul și n-au mai putut fi salvați.

Autoritățile de la noi spun că sunt la curent cu descoperirile cercetătorilor din China.

„Luăm în considerare și această observație, cum am luat toate observațiile care au venit de acolo. Vineri am avut o întâlnire cu secretarul I și II de la Ambasada Chinei, unde am discutat situația de la dânșii. Ne-au asigurat că toată experința lor va fi împărtășită în această săptămână într-o audioconferință și faptul că ei ajung, potrivit declarațiilor dânșilor, la zero cazuri noi în această săptămână, urmând să-și trateze doar cazurile vechi, cred că este o experiență care ne poate ajuta”, a declarat Nelu Tătaru - secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Întrebat dacă la noi au fost tratați pacienți cu un tratament pentru HIV, Nelu Tătaru a spus că n-am avut pacienți cu o simptomatologie severă și cu o stare generală atât de alterată, încât să fie nevoie de aplicarea unui tratament agresiv.

Editare web: Luana Păvălucă