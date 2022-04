Chișinăul, îngrijorat că un atac asupra Odesei ar provoca un nou val de refugiați. Gavrilița: Are aceeaşi populaţie ca întreaga Moldovă

Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavriliţa, spune că există o îngrijorare în țară privind un eventual atac asupra Odesei, caz în care ar exista un nou val de refugiaţi către ţara sa, care are aceeaşi populaţie ca oraşul ucrainean.giati

„Suntem foarte preocupaţi de continuarea acestor acţiuni militare şi în special bombardarea Odesei, pentru că Odesa este la distanţă foarte mică de hotarul cu Republica Moldova. Se poate ajunge şi pe jos şi regiunea Odesa are aceeaşi populaţie ca întreaga Moldovă. De aceea este foarte important să asigurăm aceste coridoare verzi, să ne pregătim, să avem planuri de contingenţă şi să facem totul posibil să se ajungă la un acord de încetare a focului”, a spus şefa Guvernului de la Chişinău, citată de Agerpres.

Ea a susţinut, la Berlin, o conferinţă de presă comună cu miniştrii de Externe ai României, Germaniei şi Franţei.

Ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, a spus că în momentul de faţă nu există semne că Republica Moldova va fi atrasă în acest conflict Rusia-Ucraina.

„Nu vedem niciun motiv să exprimăm speculaţii în ceea ce priveşte un eventual nou val de refugiaţi în România. Deja ne-am ocupat de această posibilitate şi am pus la cale pregătiri corespunzătoare acum câteva săptămâni. Am primit nişte informaţii care ne-au atras atenţia, asupra unui posibil atac asupra Odesei. Acesta nu s-a concretizat până acum, dar noi am luat aceasta ca o bază pentru alte planificări şi să ne pregătim. De aceea sunt optimist că noi şi în viitor o să reuşim, împreună cu partenerii noştri, cu sprijinul UE, al altor organizaţii internaţionale, al ONG-urilor din România şi al cetăţenilor, să facem faţă în cazul în care asemenea situaţie apare”, a spus ministrul.

Bogdan Aurescu a co-prezidat, alături de Annalena Baerbock, ministrul de Externe al Germaniei - ţară care deţine Preşedinţia G7, şi de Jean-Yves Le Drian, ministrul de Externe al Franţei - stat care asigură Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, Conferinţa internaţională de sprijin pentru Republica Moldova.

Editor : M.B.