Cel puțin 121 de persoane, aproape toate femei, au murit în timpul unei busculade la un festival religios din nordul Indiei. Supraviețuitorii au povestit scenele de haos și confuzie, scrie CNN.

121 de oameni au murit și 35 au fost răniți în timpul haosului de marți.

Poliția a anunțat că îi anchetează pe organizatori, deoarece la eveniment au venit un sfert de milion de persoane, de trei ori mai multe decât era așteptat, și că doar câțiva zeci de ofițeri de poliție erau prezenți la fața locului.

Busculada s-a produs în timp ce femeile s-au repezit spre scenă pentru a atinge picioarele lui Bhole Baba, autoproclamatul om-zeu sau guru, care a condus evenimentul, potrivit guvernatorului din Uttar Pradesh.

Aflat în spital, agentul de securitate Subhash Lal a spus pentru CNN că mama lui a murit atunci și a dat vina pe „nepăsarea” organizatorilor pentru această tragedie. „Corpul mamei mele este aici (la acest spital)... Cea mai mare durere pe care o poți simți este pentru o mamă, toată lumea știe asta”, a spus el. „Oamenii nu ar fi murit dacă nu ar fi fost neglijența sau nepăsarea din partea organizatorilor”, a adăugat el.

Cel puțin 121 de persoane, aproape toate femei, au murit în timpul unei busculade la un festival religios din nordul Indiei. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Mama unei victime a declarat pentru Reuters: „Fiica mea era bine când a ajuns la spital. De fapt, fiica mea le-a dat apă altor răniți, i-a ajutat și l-a sunat pe fratele meu ca să îi spună că a ajuns în siguranță la spital. Dar când fratele meu a ajuns la spital, fiica mea era moartă.”

Descriind haosul de la adunarea religioasă, un supraviețuitor pe nume Rekha a declarat pentru Reuters că busculada a avut loc după ce predica s-a încheiat, spunând: „Cine a căzut nu s-a mai ridicat, a fost călcat în picioare de mulțime și a murit”.

Chedilal, un bărbat în vârstă de 65 de ani a cărui fiică de 30 de ani a fost murit în haosul de marți, a declarat: „Am văzut multe cadavre întinse acolo, așa că am fugit până unde erau parcate autobuzele. Am căutat-o ​​peste tot dar nu am găsit-o nicăieri, s-a făcut noapte. Unde aș putea merge? Ce aș putea să fac? Mi s-a spus să merg la spitalul regional și aici i-am găsit cadavrul.”

Numeroase semne de întrebare

Incidentul de marți, cel mai recent dintr-un șir de tragedii similare, a evidențiat lacune flagrante în luarea măsurilor de securitate la astfel de evenimente, în India. Poliția face anchetă pentru acuzații de neglijență și îl caută pe Bhole Baba, cunoscut și sub numele de Suraj Pal.

Aproximativ 250.000 de persoane au fost la eveniment, în ciuda faptului că autoritățile au permis o adunare doar pentru 80.000, arată un raport al poliției văzut de CNN.

Raportul mai susținea că organizatorii evenimentului nu au acordat nicio asistență răniților și au încercat să ascundă tragedia, aruncând pe un câmp din apropiere haine și pantofi pe care oamenii le-au pierdut în busculadă.

Poliția i-a acuzat pe organizatorii evenimentului de ucidere din culpă, ascunderea probelor și furnizarea de informații false, se arată în raport.

Într-o declarație făcută publică prin avocatul său, Bhole Baba a transmis condoleanțe familiilor celor uciși, în timp ce a pus haosul pe seama „elementelor antisociale”. Au fost ridicate întrebări cu privire la lacunele în protocoalele de siguranță în vigoare la evenimentul de marți, ceea ce a determinat autoritățile să lanseze o investigație la nivel înalt, iar avocații au introdus o acțiune cu privire la decese, care av fi analizată la Înalta Curte de la Allahabad.

Busculadele la adunările religioase din India, cea mai populată țară din lume, cu 1,4 miliarde, nu sunt neobișnuite din cauza lipsei măsurilor stricte de control.

În ianuarie 2005, peste 265 de persoane au fost ucise și alte sute au fost rănite într-un templu din statul vestic Maharashtra – unul dintre cele mai mortale astfel de incidente din istoria recentă a țării. Trei ani mai târziu, aproximativ 145 de pelerini hinduși au murit într-un templu aflat pe un munte, după ce zvonurile despre o alunecare de teren au declanșat haosul, scrie Reuters.

În alte două evenimente din 2011 și 2013, peste 100 de persoane au fost călcate în picioare la două evenimente religioase hinduse separate.

Politicienii din opoziție și-au exprimat, de asemenea, îngrijorări cu privire la incidentul de marți. „Este extrem de regretabil”, a spus Renuka Chowdhury, un parlamentar din cadrul celui mai mare partid de opoziție din India, Congresul Național Indian. „Incidente ca acesta nu ar trebui să se mai întâmple”, a declarat ea pentru agenția de presă indiană ANI.

Editor : G.M.