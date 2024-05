Cine este Juraj Cintula, bărbatul de 71 de ani care l-a împușcat pe Robert Fico. „Vă spun un lucru: nu l-a votat”

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost împușcat de un bărbat de 71 de ani care fondase în urmă cu mai mulți ani o „mișcare antiviolență”. Fico, despre care medicii spun că e în stare stabilă, a fost împușcat de cinci ori când ieșea dintr-o întâlnire guvernamentală. Atacatorul a fost prins imediat și a declarat că nu este de acord cu politica premierului. De altlfel, Fico este o figură polarizantă și controversată în Slovacia, după ce s-a dovedit mai aproape de Rusia decât de Uniunea Europeană. Chiar și așa, incidentul a lăsat întreaga țară în stare de șoc.

Robert Fico tocmai venise să salute mulțimea adunată în orașul Handlova, la finalul unei reuniuni guvernamentale. Un bărbat din public l-a chemat pe premier ca să-l salute, moment în care a dechis focul asupra lui.

Bărbatul a apucat să tragă cinci gloanțe în premierul slovac, înainte ca bodyguarzii acestuia să sară asupra lui și să-l încătușeze.

„Venisem să-i strângem mâna domnului Fico, îl fotografiasem când ieșise din clădire, îl așteptam de multă vreme, eram foarte entuziasmați, voiam să-i strângem mâna și la un moment dat am auzit o bubuitură, am crezut că cineva a vrut să facă o glumă și a aruncat o petardă, asta am crezut că s-a întâmplat”, spune un martor.

Premierul a fost dus de urgență la spitalul din oraș. La o oră de la atac, convoiul cu Fico a părăsit spitalul, către elicopterul care aștepta să-l transporte în capitala Bratislava.

Numai că pe drum, lucrurile s-au complicat. Starea de sănătate a premierului s-a înrăutățit, așa că medicii au luat decizia ca elicopterul să aterizeze în orașul Banska Bystrica, la 200 de kilometri de Bratislava. Apoi a intrat imediat în operație.

„Sunt șocată, suntem cu toții șocați de acest act revoltător și rău intenționat comis la adresa premierului Robert Fico. S-a întâmplat ceva îngrozitor, nici nu ne putem da seama încă de amploarea situației. Un atac asupra prim-ministrului este în primul rând un atac asupra unui om, dar este, de asemenea, un atac la adresa democrației”, a spus Zuzana Caputova, președinta Slovaciei.

„Această tensiune din sânul societății poate duce la ceea ce trăim acum. Este corect că avem opinii politice diferite, dar există interferențe în societate și acest lucru a dus la un astfel de act de violență”, a spus și Branislav Gohrling, membru al opoziției.

În timp ce Fico era transportat la spital, atacatorul său a ajuns în arest, unde a făcut primele declarații.

„Nu sunt de acord cu politica guvernului”, a spus Juraj Cintula.

Potrivit presei slovace, bărbatul de 71 de ani, fost paznic, nu a avut anterior probleme cu legea. Ar fi publicat de-a lungul timpului mai multe poezii, iar în 2015 ar fi lucrat la o companie privată de securitate. Potrivit unui jurnalist de investigații din Ungaria, el ar fi avut la un moment dat legături cu o grupare paramilitară prorusă.

„Cred că pot confirma, da”, le-a răspuns ministrul de Interne slovac Matus Sutaj Estok jurnaliştilor care l-au întrebat cu privire la identitatea atacatorului. Acesta este, potrivit presei locale, unul dintre fondatorii clubului literar Duha (curcubeul) din oraşul Levice.

El este autorul mai multor culegeri de poezie şi este membru al asociaţiei oficiale a scriitorilor slovaci.

Asociaţia a confirmat pe Facebook că bărbatul este membru din 2015, iar dacă faptele sunt confirmate „calitatea de membru a acestei persoane josnice va fi imediat anulată”, potrivit Agerpres.

La rândul său, fiul suspectului a declarat pentru site-ul de ştiri aktuality.sk că tatăl său are o armă de foc înregistrată legal.

Întrebat despre atitudinea tatălui său faţă de premierul Robert Fico, el a răspuns: „Vă spun un lucru: nu l-a votat. Atât pot spune”.

Mai multe declaraţii ale suspectului sunt disponibile pe reţelele sociale. Într-un clip postat online în urmă cu opt ani, el afirma: „Lumea este plină de violenţă şi arme. Oamenii par să înnebunească”.

Suspectul susţinea de asemenea că a fondat o "Mişcare împotriva violenţei" la Levice, care se defineşte pe pagina sa de Facebook drept "un partid politic în curs de formare al cărui obiectiv este să împiedice răspândirea violenţei în societate"

În vârstă de 59 de ani, Robert Fico a redevenit premier anul trecut. A mai avut trei mandate de prim-ministru și este cunoscut pentru pozițiile sale pro-ruse, care i-au atras multe critici.

