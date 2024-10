Elena Lasconi a vorbit joi seara, în exclusivitate la Digi24, despre scandalul „fermei de troli” din România. Președinta USR l-a acuzat pe Mircea Geoană că ar fi apelat la serviciile unei astfel de companii, care ar fi condusă de israelianul Tal Hanan. Fostul secretar general adjunct al NATO a negat vehement că ar exista o astfel de colaborare. Lasconi susține însă acuzația în continuare și spune că situația este foarte gravă, sperând că instituțiile statului vor face lumină în acest caz „extrem de greu de dovedit”.

Rugată de jurnalistul Digi24 Claudiu Pândaru să comenteze scandalul „fermei de troli” care s-ar afla în spatele lui Mircea Geoană, Elena Lasconi a spus că are încredere în sursa care i-a pus la dispoziție fotografiile cu Geoană, respectiv cu Tal Hanan, patronul unei astfel de agenții, în curtea și, respectiv, în fața curții sediului Aspen, organizație înființată de fostul număr 2 de la NATO. Președinta USR, a afirmat, de asemenea, că o astfel de situație ar trebui investigată de autorităţile din România, ea nedorind să depună o plângere penală în acest sens, pentru că „este extrem de greu de dovedit”. Dar a explicat că a urmărit diferite articole despre Mircea Geoană, în care, deși nu se pomenea nimic de numele ei, la comentarii era plin de păreri negative despre ea, lucru care i-a dat de gândit cu privire la astfel de practici.

„Domnul Geoană are cea mai netransparentă campanie dintre toți candidații. Nu eu trebuie să cercetez, ci instituțiile statului, și mă bucur că deja am văzut că se încearcă niște pași. Nu știu dacă se va cerceta pe bune, pentru că am văzut la un moment dat că domnul Ciucă a spus că va face o comisie specială la Senat care să se ocupe de asta. Atunci când vrei să îngropi ceva, faci o comisie, de 35 de ani asta se întâmplă. Ei trebuie să cerceteze.

Eu deja aveam pregătite hârtii prin care să apelez la instituțiile statului, ca să verifice lucrul acesta, pentru că mie mi se pare că este extrem de grav. M-am consultat și cu avocați, pentru că în cazul acesta eu nu pot să fac o plângere penală, doar așa ca să dea bine. Eu nu mă ocup cu chestia asta, doar ca să fie o știre că am depus o plângere penală pentru domnul Geoană, pentru că este extrem de greu de dovedit, conform legislației în vigoare, mai degrabă răspunde penal cel care are fermele de troli.

„Mă puteam aștepta de la oricine, de la domnul Ciolacu sau de la domnul Ciucă, numă așteptam la Geoană”

Digi24 a vorbit cu Tal Hanan (proprietarul unei agenții de troli – n.red.), a recunoscut că a fost în România, dar a spus că nu poate discuta despre clienți. Ați văzut și ancheta de la The Guardian, și acolo spune, și este înregistrat și acolo, când spune că nu discută despre clienți. Păi, dacă ar discuta despre clienți, sau ar face niște confirmări de genul acesta, el și-ar pierde pâinea, practic din asta trăiește”, a spus Elena Lasconi.

„Informația a fost de genul acesta - «știi că te trolează Geoană?». Și eu am zis, «ești nebun, cum mă trolează Geoană?». Adică, mă puteam aștepta de la oricine, de la domnul Ciolacu sau de la domnul Ciucă. Sincer, nu mă așteptam la asta, i-am spus că nu-l cred.

După câteva zile am primit capturi de ecran cu conturi, aceleași conturi cu nume și prenume, conturi false cu comentarii la postările mele, și la postările domnului Geoană. Și am văzut. Deci, domnul Geoană, a făcut o postare de pe unde mergea să vorbească despre construcții, sau despre nu știu ce, și acolo spunea Elena Lasconi e ceva rău, Elena Lasconi așa și pe dincolo.

Nu vreau să iasă din gura mea toate invectivele care se scriau la adresa mea în comentarii. Apoi, am văzut recent că și la o știre pe care dumneavoastră ați dat-o, adică Digi24 pe Facebook, cu Viorica Dăncilă care spunea cum l-a numit pe Mircea Geoană la NATO. Nu avea nicio legătură cu alegerile prezidențiale, cu Elena Lasconi sau cu USR. Comentariile de acolo erau despre Elena Lasconi. Foarte ciudat. Adică conturi făcute în luna august. Conturi făcute în luna septembrie, cu o postare sau cu două postări.

M-am apucat, am vorbit cu echipa mea de campanie, am început să săpăm, dar nu am luat-o foarte tare în serios, am zis că mă, n-ai cum să scapi de trolii ăștia odată ce te invadează. Dar am zis că e ceva rău, adică deja începe să fie foarte serioasă toată treaba. Din momentul ăla m-am apucat eu, jurnalist de investigație, și cu toată echipa mea să vorbim cu mulți oameni, inclusiv cu apropiați ai domnului Geoană.”, a mai spus președinta USR.

„Sursa care mi-a dat fotografiile și m-a informat este credibilă”

„Eu cred foarte mult că sursa care mi-a dat fotografiile și m-a informat este credibilă. Nu am semne de întrebare, pentru că altfel nu o foloseam. Vă dați seama, eu sunt într-o campanie prezidențială. Despre ce vorbim? Adică eu nu pot să-mi asum niște lucruri care ar putea să mă afecteze, sub nicio formă. Mi se pare grav că se întâmplă lucrurile astea în alegeri.

Pentru cei care nu știu, Tal Hanan este în spatele unei divizii de hackeri, fake news, site-uri, ș.a.m.d. Și domnul Geoană a zis că el s-a întâlnit în Israel cu consultanți. Minte cum respiră, nu a spus nimeni că este israelian. Deci toată lumea a comentat la postarea mea lucrul acesta, pentru că oamenii au sesizat imediat că ceva nu este în regulă.

Domnul Geoană încearcă mereu să ne spună că există nu știu ce kompromat la adresa lui, că cineva vrea să-i facă nu știu ce, că e un fel de teorie a conspirației. El vorbește de manipulare, el, el care are o legătură ombilicală cu fosta Securitate, e creația FSN-ului, el care a fost cocoțat la MAE din postul de inginer.

Acum încearcă să ne explice că de fapt nu este aceeași persoană? Despre ce vorbim? Adică noi vedem că se minte pe bandă rulantă și nu mai e el... Deci eu nu-l mai cred. Am avut un respect pentru acest domn, dar eu nu-l mai cred. Adică el a reușit să facă un fake news inclusiv la dezbaterea pe care a avut-o la celălalt post de televiziune, folosindu-și chiar fiica în treaba asta.

Când l-am auzit și am văzut că a început să mă jignească, în loc să spună concret un lucru, a început să mă jignească pe mine și să spună că mă consiliază domnul Băsescu, ceea ce nu este adevărat. În loc să spună da, domnule, m-am întâlnit, mi-a propus, l-am refuzat, că mie îmi place votul cinstit, corect, onest, la vedere. Nu, nu, chiar e de neînțeles acest domn.”, a adăugat Lasconi.

„Domnul prim-ministru ar trebui să se asigure că instituțiile statului chiar s-au apucat de treabă”

„Domnul prim-ministru ar trebui să se asigure că instituțiile statului chiar s-au apucat de treabă și chiar lucrează la asta.

Focusul meu, concentrarea mea merge acum pe campanie. Să știți că e o campanie grea și e mult de muncă. Vedeți și dumneavoastră cu cine mă lupt de fapt, și îmi doresc să ajung la cât mai mulți oameni.

Eu spun să nu vă așteptați la alte dezvăluiri, că nu-mi doresc asta. Eu nu-mi doresc să fac știri, sau să deschid jurnalele TV. Eu îmi doresc să câștig prezidențialele. Sunt un om de bună credință. Să mă duc să vorbesc cu cât mai mulți oameni, asta îmi doresc să fac eu.”, a subliniat candidata USR la președinție.

