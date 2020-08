Consiliul Suprem de Apărare al Libanului: Beirut este zonă calamitată. De miercuri, armata se va ocupa de securitatea capitalei

Bilanțul victimelor continuă să crească în capitala Libanului după cele două explozii puternice de marți seară din portul Beirut. Cel puțin 78 de oameni au murit și 4.000 au fost răniți. Spitalele, deja afectate de epidemia de COVID-19, sunt supraaglomerate. Presa din Liban a publicat imagini șocante, cu urme de sânge pe podea și pacienți tratați pe scaune, pe hol. Cea mai puternică dintre deflagrații a fost resimțită ca un cutremur cu magnitudinea 4,5. Unda de șoc a ajuns până în Cipru, la 200 de kilometri distanță. E ca la Hiroshima și Nagasaki, a spus guvernatorul Beirutului, cu ochii în lacrimi. Guvernul libanez a decretat trei zile de doliu și a cerut ajutor internațional.

"Mi-am pierdut auzul pentru câteva secunde și am știut că ceva e în neregulă... Apoi a început să cadă sticlă pe mașină, de peste tot, de la magazinele și clădirile din jur, pur și simplu cădea sticlă din toate clădirile".

"Nu știu ce s-a întâmplat... pescuiam, am auzit că e un incendiu, am plecat către casă și am auzit o explozie, apoi am fost rănit... nu mai știu nimic altceva.

O, Doamne! O, Doamne!"

Orașul Beirut este zonă calamitată, a decis Consiliul Suprem de Apărare al Libanului. De astăzi, armata se va ocupa de securitatea capitalei libaneze.

Purtător de cuvânt al CSAT libanez: "Rapoartele de securitate au indicat prezența unor materiale inflamabile și explozibile în depozitul de la care a pornit dezastru".

Premierul Libanului a cerut ajutor internațional și pedepsirea celor responsabili pentru tragedie. De asemenea, a indicat că depozitul care a explodat era cunoscut autorităților.

Hassan Diab, premierul Libanului: "Ce s-a întâmplat nu va rămâne nepedepsit, cei responsabili vor plăti prețul pentru cele întâmplate, asta promit celor uciși și răniți, este o promisiune națională. Vom dezvălui faptele despre acest depozit periculos care era acolo din 2014".

Guvernatorul Beirutului a izbucnit în lacrimi în timp ce mergea prin zona distrusă de explozie. El și-a comparat orașul cu Hiroșima și Nagasaki.

Spitalele din Beirut s-au umplut încă de azi- noapte

Medicii și asistenții și-au tratat pacienții chiar și pe holuri, deoarece sălile de operație erau deja ocupate.

Medic de terapie intensivă: "Fiecare om lucrează, doctori și asistente, chiar și cei de la administrație, toți lucrează. Avem și multe pagube, precum se vede, tavanul a căzut la intrare, iar geamurile saloanelor s-au spart".

În paralel, prin fața spitalelor erau oameni care își căutau cu disperare rudele și apropiații despre care nu mai știau nimic.



"Am mers pe la toate spitalele din Beirut ca să vedem dacă apare vreun nume, dar nu a apărut nimic. Nu știm dacă este viu sau mort, nu știm nimic".

În Liban au fost declarate două săptămâni de stare de urgență și trei zile de doliu național. Guvernul a anunțat că primul rezultat ale anchetei va veni în cel mult 48 de ore.

Redactare Georgiana Marina