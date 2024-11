Noi imagini apocaliptice din Spania, unde peste 200 de oameni, printre care și un român, au murit în urma inundațiilor de proporții istorice. Se duce o luptă contracronometru pentru a salva oameni în dificultate, dar mai e o provocare uriașă acum: în zona Valenciei, localnicii au rămas fără apă și mâncare, în timp ce o nouă furtună amenință țara, iar oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească. Jurnaliștii Digi24, Alexandra Dinu și Claudiu Ristea, sunt în Spania și au informații de ultimă oră.

Alexandra Dinu, jurnalistă Digi24: „Oamenii de aici încearcă să se organizeze astfel încât să-și curețe casele pe care le au pline de nămol în acest moment, dar și să se ducă să ia alimente. Cam așa arată toate străzile de aici din această parte a Valenciei. Viitura a fost atât de puternică încât a luat toate autoturismele care erau parcate pe această stradă.

Am văzut de azi dimineață sute de mașini care pur și simplu sunt distruse, sunt lăsate pe străzile de aici și m-a impresionat această imagine. Este vorba despre un autoturism care poate are o greutate de 1,5t cam așa și pur și simplu a fost ridicat de apă pe alt autoturism și a rămas suspendat aici. Situația este la fel peste tot pe această stradă vedem foarte multe mașini care sunt distruse. Mulți dintre oameni au fost surprinși în mașină în momentul în care a fost viitură, am văzut și acele operațiuni de căutare ale persoanelor care sunt dispărute.

Oamenii s-au întors, casele lor pentru că au fost plecați până când pericolul a trecut și au început să își curețe locuințele. Și vedem ce scot din case. Vedem canapele, dulapuri, tot ce aveau în casele lor le-au scos pur și simplu la ușă sau la poartă, nu se așteaptă să mai recupereze ceva.

Am discutat cu localnicii mai devreme și ne spuneau că totul se aruncă și trebuie practic să o ia de la capăt în acest moment. Din nou aceeași stradă, aceeași imagine, autoturisme care sunt pur și simplu suspendate, urcate unele peste altele. Este un cimitir de mașini. Așa arată acest orășel de lângă Valencia astăzi. Sunt oamenii care curăță străzile. Am văzut de azi dimineață zeci de voluntari care vin din partea care nu a fost afectată a Valenciei și încearcă să îi ajute pe oamenii aceștia”.

Potrivit ultimului bilanț, cel puțin 205 și-au pierdut viața în inundațiile devastatoare care au lovit sudul Spaniei. Printre morți se află și un român. A fost confirmat de Ministerul de Externe al României. Și în continuare avem alți 15 români care sunt căutați.

Căutări contracronometru au loc în orașele și satele lovite de viiturile din Spania. Pompierii verifică subsolurile și pasajele subterane. Acolo sunt zeci, poate chiar sute de mașini îngrămădite unele peste altele, târâte de forța viiturilor sau pe care proprietarii nu au mai apucat să le scoată, înainte să-i lovească apele revărsate.

Temerea echipelor de intervenție este să nu găsească în mașini sau lângă ele alte victime.

Editor : C.L.B.