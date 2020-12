Crezând că e o înșelăciune, o femeie a șters toate e-mailurile prin care Loteria o anunța că a câștigat

O femeie a câștigat aproape 200.000 de dolari australieni la loterie, dar crezând că este vorba despre o înșelăciune prin intermediul internetului, a șters cu bună știință toate e-mailurile prin care compania o anunța să vină să-și încaseze potul.

Să încasezi jackpot-ul! Greu de crezut pentru o femeie din Bullaburra, un orășel din apropiere de Sydney, care a câștigat luna trecută la loterie aproape 200.000 de dolari australieni (120.000 de euro). O sumă bunicică, însă câștigătoarea, înștiințată de pe e-mail de The Lott, compania organizatoare a jocului de noroc, n-a crezut o iotă.

Timp de zece zile, convinsă că este victima unei escrocherii pe internet, femeia a șters sistematic, unul câte unul, mailurile trimise de The Lott, care o anunța că a câștigat.

„Nu m-am gândit nicio clipă că am câștigat. N-aveam nici cea mai mică idee. Am primit mai multe e-mailuri care mă anunțau că am câștigat, dar am crezut că e o fraudă online, le-am șters pe toate”, a declarat femeia, potrivit unui comunicat publicat de compania The Lott.

Câștigătoarea credea că aceste mailuri sunt publicitate periculoasă sau cel puțin spam, dacă tot primise atâtea.

A descoperit că de fapt chiar câștigase potul cel mare abia în ziua în care a primit o scrisoare oficială - și clasică - de la The Lott, în cutia poștală.

„A fost o mare surpriză, mai ales înainte de Crăciun, pare complet ireal”, a comentat femeia.

Pentru ea, cei 200.000 de dolari australieni sunt o mică avere. Și nu are de gând să-i cheltuiască pe te miri ce. Împreună cu soțul ei, câștigătoarea vrea să-i pună într-un cont, ca să-i aibă la bătrânețe. Cu o parte, va cumpăra totuși cadouri de Crăciun și își va renova baia și bucătăria.

