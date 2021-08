Cum sunt anulate drepturile și libertățile femeilor din Afganistan. „Simt că sunt pe cale să îmi pierd identitatea”

Pe măsură ce oraș după oraș a cedat în fața talibanilor, iar duminică, capitala Kabul a fost cucerită de forțele insurgente, femeile din Afganistan au început să se teamă din ce în ce mai mult că libertățile câștigate în 2001 vor fi anulate. Liderii talibani au declarat că vor respecta drepturile femeilor, iar politica noii conduceri a țării va fi ca „femeile să aibă acces la educație și la muncă”, însă realitățile din orașele cucerite de talibani și poveștile tulburătoare ale femeilor afgane evidențiază faptul că drepturile și libertățile femeilor sunt trecute prin filtrul politicii noului „Emirat Islamic al Afganistanului” și anulate acolo unde acestea nu sunt în acord cu viziunea noilor conducători.

Pe măsură ce frica în rândul femeilor din Kabul a crescut, prețurile la mai multe articole de vestimentație destinate acestora au crescut și ele. Într-o piață din orașul Kabul, Aref, o localnică care deține un magazin mixt de haine și burqa, susține că înainte de asaltul talibanilor în toată țara, majoritatea clientelor sale proveneau din alte provincii. „Acum femeile din interiorul orașului se pregătesc pentru ceea ce urmează să se întâmple după instaurarea controlului talibanilor în vârful statului și cumpără tot mai multe burqa”, a declarat Aref, potrivit unui reportaj realizat de The Guardian.

Una dintre aceste femei este Aaila, care a fost surprinsă negociind cu un alt negustor achiziționarea unei burqa după ce prețurile acestor articole de îmbrăcăminte purtată de femei în unele tradiții islamice pentru a acoperi trupurile lor în locurile publice a crescut. „Anul trecut aceste burqa costau în jur de două lire. Acum comerciantul încearcă să mi le vândă cu 20 de lire”, spune Aaila.

Burqa și simbolul libertății femeilor afgane

Timp de decenii, burqa afgană tradițională, vândută în cea mai mare parte în nuanțe de albastru, a fost sinonimă cu identitatea femeilor afgane din întreaga lume. Realizată din pânză dură, acest articol vestimentar islamic este special conceput pentru a acoperi persoana care îl poartă din cap până în picioare. Purtarea de burqa a devenit obligatorie în timpul regimului taliban de la sfârșitul anilor '90, iar nepurtarea uneia în public putea atrăge pentru femei pedepse severe și chiar bătăi publice realizate de „poliția morală” a talibanilor.

După căderea talibanilor în 2001, chiar dacă multe femei au ales să poarte în continuare burqa, în conformitate cu credințele religioase și tradiționale, respingerea acestui articol de vestimentație de către milioane de alte femei din întreaga țară a devenit un simbol pentru femeile din Afganistan, care erau din nou capabile să aleagă ceea ce voiau să poarte.

Există și în prezent femei care poartă burqa pe străzile din centrul orașului Kabul, dar acestea sunt îmbrăcate într-o serie de stiluri diferite, multe amestecând materiale tradiționale cu modele moderne colorate și inspirate de moda din întreaga regiune.

„Femeile afgane sunt unele dintre cele mai elegante femei din lume”, a mărturisit Fatimah, artistă și fotograf de modă. „Când mergeți pe străzile din Kabul o să puteți observa acest amestec uimitor de modele diferite, ceea ce aduce împreună tradițiile vechi de secole și stilurile foarte moderne. Totul e reprezentat de un spirit frumos, creativ și plin de speranță pentru viitor", a declarat Fatimah, care a mai precizat că „acum, progresul aparent de neoprit al talibanilor a făcut ca burqa să fie scoasă din depozite și dulapuri prăfuite de femeile care își amintesc viața sub conducerea talibanilor”.

Femeile îmbrăcate în Burqa trec pe lângă un panou publicitar afișat pe peretele unui salon de înfrumusețare din Kabul. Sursă foto: Profimedia Images

Trecutul se întoarce

Săptămâna trecută, în orașul Herat, capitala provinciei vestice afgane cu același nume, pe măsură ce forțele talibane s-au adunat în jurul orașului, femeile mai în vârstă, cum ar fi Fawzia, în vârstă de 60 de ani, au început să făcă stocuri de burqa pentru femeile mai tinere din familia ei.

„Am început să vorbesc cu toate femeile în vârstă din jurul meu despre cât de greu era viața de femeie în trecut, pe vremea talibanilor. Locuiam atunci la Kabul și îmi amintesc cum talibanii băteau femeile și fetele care mergeau până la magazin fără burqa lor”, a povestit Fawzia despre realitățile de a trăi ca femeie sub talibani acum două decenii.

Miriam, o tânără femeie din Herat, a declarat că soțul ei a forțat-o să meargă la magazin să-și cumpere burka. „Soțul meu mi-a cerut să schimb tipul de haine pe care îl port și să încep să port burka, astfel încât talibanii să-mi acorde mai puțină atenție dacă ies afară din locuință”, a spus aceasta, nemulțumită de evoluția situației din țară.

La sfârșitul săptămânii trecute, orașul Herat a fost ocupat de talibani. La scurt timp după ce orașul a căzut în mâinile acestora, în online a apărut o declarație a talibanilor prin care femeile erau informate că purtarea burqa a devenit obligatorie în toate spațiile publice.

Teama a ajuns imediat până în Kabul, acolo unde sentimentul de panică a copleșit femeile din capitala afgană. Cu două treimi din populația sub 30 de ani, majoritatea femeilor din Kabul nu au trăit niciodată sub controlul talibanilor.

Curajul de a nu deveni prizonier „în propria casă”

În unele gospodării, burqa a declanșat conflicte între generații. Părinții lui Habiba, o tânără în vârstă de 26 de ani, au implorat-o pe ea și surorile ei să-și cumpere o burqa înainte ca talibanii să poată captura orașul, însă Habiba a refuzat.

„Mama spune că ar trebui să cumpărăm câte o burka. Părinții mei se tem de talibani. Mama mea crede că una dintre modalitățile prin care își poate proteja fiicele este să le facă să poarte burqa”, a declarat Habiba, plină de curaj, subliniind și că „nu avem burqa în casa noastră și nu am intenția de a obține una”.

„Nu vreau să mă ascund în spatele unei pânze asemănătoare unei perdele. Dacă port burka, înseamnă că am acceptat guvernul talibanilor și le-am dat dreptul să mă controleze. A purta un chador (veşmânt purtat de anumite femei islamice atunci când ies din casă, care constă într-o mantie lungă până în pământ, adesea însoţită de o basma mică dedesubt) este începutul sentinței mele ca prizonier în propria mea casă. Îmi este teamă să nu pierd realizările pentru care m-am luptat atât de tare”, a mărturisit Habiba.

Aceasta a mai spus că este „îngrijorată” de starea de fapt din țară și rămâne trează până noaptea târziu, uneori până la una sau două dimineața, gândindu-se ce se va întâmpla cu drepturile sale. „Mă tem că, pentru că resping burqa, în curând va trebui să rămân acasă și îmi voi pierde independența și libertatea. Însă, dacă accept burqa, purtarea ei va exercita puterea asupra mea și nu sunt gata să las asta să se întâmple”, a mai declarat Habiba.

Multe femei mai tinere din Kabul simt același sentiment conflictual de disperare și sfidare. Amul, o tânără model și designer, care a lucrat ani de zile să pună pe picioare o mică afacere în domeniu vede cum totul urmează să se schimbe și munca ei este pusă în pericol.

„Toată viața mea a fost despre încercarea de a arăta frumusețea, diversitatea și creativitatea femeilor afgane”, spune Amul. Aceasta mărturisește și că a luptat întotdeauna cu imaginea femeii afgane ca o figură fără chip într-o burka albastră.

„Nu am crezut niciodată că voi purta un astfel de articol vestimentar, dar acum nu știu. Probabil voi fi obligată”, a transmis Amul, care a mai declarat: „simt că sunt pe cale să îmi pierd identitatea”.

Femeile și fetele afgane vor suferi "un prejudiciu de nedescris" în urma retragerii trupelor NATO, a avertizat fostul președinte american George W. Bush. Sursă foto: Paula Bronstein/ Getty Images

„Noua ordine națională” impusă de talibani în Afganistan

Există deja rapoarte despre ceea ce talibanii le fac femeilor în zone pe care le controlează acum: restricționează libertățile de mișcare și le forțează să se supună regulilor aspre ale viitorului „Emirat Islamic al Afganistanului”.

Potrivit unui reportaj BBC News, în mai multe orașe din Afganistan, fete tinere se înghesuie pe străzi, iar piețele rămân deschise. Numai că femeilor li s-a permis să iasă pe stradă doar însoțite de un bărbat.

În alte părți, comandanții talibani au fost mult mai stricți. Astfel, în Mazar-e-Sharif toate femeile poartă burka, acoperindu-și atât părul, cât și fața. Talibanii susțin că nimeni nu este „forțat” și că pur și simplu „așa ar trebui” să se îmbrace femeile. Cu toate acestea, șoferilor de taxi li s-au dat instrucțiuni să nu conducă nicio femeie în oraș, dacă nu este complet acoperită.

Tranziția către o administrație condusă de talibani a stârnit temeri cu privire la drepturile și libertățile acordate femeilor. Însă, purtătorul de cuvânt al talibanilor, Suhail Shaheen, a declarat: „vom respecta drepturile femeilor. Politica noastră este ca femeile să aibă acces la educație și la muncă, să poată părăsi locuința fără să fie însoțită de un bărbat, dar să poarte hijabul”.

Cu toate acestea, talibanii nu-și respectă promisiunea de a le permite femeilor să lucreze în zonele care au intrat sub controlul lor.

Conform unor mărturii din Kandahar, forțele militare talibane au pătruns zilele trecute în birourile Azizi Bank din sudul orașului și le-au ordonat femeilor care lucrau acolo să plece, explicând că rudele bărbați ar putea să le ia locul.

Talibanii, care au impus cu strictețe legea islamică și le-au interzis femeilor să lucreze când au condus Afganistanul între 1996 și 2001, au spus în repetate rânduri că vor respecta drepturile femeilor dacă se vor întoarce la putere. Însă SUA și aliații lor se tem că noua conducere talibană va retrage multe dintre libertățile acordate femeilor în ultimii 20 de ani, inclusiv dreptul la muncă și dreptul la studiu.

„Am învățat singură limba engleză și chiar să lucrez pe calculator, dar acum trebuie să caut un loc unde să pot munci cu alte femei în preajmă”, a declarat una dintre femeile silite să-și părăsească locul de muncă pentru a fi înlocuită cu un bărbat.

Teroarea în rândul tinerelor din Kabul

Totodtă, studentele și profesoarele care studiau sau predau la Universitatea din Herat au fost trimise acasă de talibani, conform relatărilor făcute de jurnaliști și localnici.

În Kabul, profesorii și-au luat rămas bun de la elevele de sex feminin, confrom mărturiilor lui Aisha Khurram, fost delegat de tineret al Afganistanului la ONU, care a scris pe twitter despre situația de la Universitatea Kabul.

O altă studentă le-a povestit jurnaliștilor de la The Guardian cum a arătat ziua de duminică și asaltul talibanilor în capitala Afganistanului la Universitatea din Kabul, precizând că vede în jurul ei „chipurile înfricoșate ale femeilor și chipurile pline de cinism și discriminare ale bărbaților care urăsc femeile”.



„Duminică dimineață, mă îndreptam spre Universitate pentru un curs, când am văzut un grup de femei care ieșeau rapid din căminul pentru femei. Am întrebat ce s-a întâmplat și una dintre ele mi-a spus că poliția îi evacua deoarece talibanii ajunseseră la intrarea în oraș (Kabul) și vor bate începe să bată femeile care nu poartă burqa.

Din acel moment am vrut să mă întorc acasă, dar nu am putut folosi transportul public, deoarece șoferii nu ne-au lăsat să intrăm în mașini pentru că nu voiau să își asume responsabilitatea pentru transportarea unei femei. Știam drumul spre casă așa că am luat-o pe jos. Însă pentru alte fete din cămin, care nu sunt originare din Kabul, situația a fost mai grea, pentru că s-au speriat și au evenit confuze cu privire la unde ar trebui să meargă.

În timp ce mă pregăteam să plec spre casă și vedeam cum colegele mele sunt evacuate, un grup de bărbați care stătea în jur își asista la toată scena a început să își bată joc de noi, râzând în același timp de teroarea noastră. Unul mi-a zis să mă duc să mă îmbrac mai repede în burqa, altul a strigat după mine că „sunt ultimele zile în care am mai ieșit pe stradă”, în timp ce alții le-au spus altor colege că se vor căsători cu patru dintre ele într-o singură zi”, a declarat studenta.

Sora tinerei studente a alergat câțiva kilometri prin tot orașul pentru a ajunge acasă, după ce birourile guvernamentale s-au închis. „Am închis computerul care m-a ajutat să-mi servesc comunitatea timp de patru ani. Mi-am părăsit biroul cu ochi în lacrimi și mi-am luat rămas bun de la colegi. Știam că este ultima zi din slujba mea”, a declarat aceasta.

Tânăra studentă a mai declarat că urma să absolve două dintre cele mai bune universități din Afganistan, Universitatea Americană din Afganistan și Universitatea de stat din Kabul, în luna noiembrie, însă în dimineața zilei de duminică și-a dat seama că toate visurile sale se vor evapora.

„Am muncit atâtea zile și nopți pentru a deveni persoana care sunt astăzi și, în această dimineață, când am ajuns acasă, primul lucru pe care l-am făcut cu surorile mele a fost să ne ascundem actele de identitate, diplomele și certificatele. A fost devastator. De ce ar trebui să ascundem lucrurile cu care ar trebui să ne mândrim? Acum, în Afganistan nu ni se permite să fim cunoscuți drept oamenii care suntem.

Ca femeie, simt că sunt victima acestui război politic început de bărbați. Simțit că nu mai pot râde cu voce tare, nu mai pot asculta melodiile mele preferate, nu mai pot să-mi întâlnesc prietenii în cafeneaua noastră preferată, nu mai pot purta rochia mea galbenă preferată sau rujul roz. Nu mai pot merge la locul meu de muncă și nu pot termina lucrarea mea de licență, la care am lucrat ani de zile. Mi-a plăcut să-mi fac unghiile. Astăzi, în timp ce mă îndreptam spre casă, am aruncat o privire la salonul de înfrumusețare unde obișnuiam să mă duc să îmi fac manichiura. Fațada magazinului, care fusese decorată cu poze frumoase ale fetelor, fusese văruită peste noapte”, a mai transmis tânăra.

Salon de înfrumusețare din Kabul văruit peste noapte pentru a acoperi portretele tinerelor. Sursă foto: Lotfullah Najafizada/twitter

De altfel, mai multe femei afgane care lucrează în mai multe domenii, inclusiv jurnalism, sănătate sau ordine publică, au fost ucise într-un val de atacuri de când au început negocierile de pace anul trecut, între talibani și guvernul afgan sprijinit de SUA. Guvernul dă vina pe talibani pentru aceste asasinate, însă gruparea respinge acuzațiile.

Pe măsură ce au câștigat control în Afganistan, talibanii au început să le oblige pe femei să renunțe la slujbele lor, pe care le văd ca nepotrivite, pentru că trebuie să lucreze în prezența bărbaților și cu fața descoperită.

„Talibanii vor suprima libertățile la toate nivelurile. Femeile și copiii suferă cel mai mult, iar forțele noastre înceacă să salveze democrația. Lumea ar trebui să înțeleagă acest lucru și să ne ajute”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului afgan cu puțin timp înainte de asaltul forțelor militare afgane în Kabul.

La rândul său, Haseen Fatiman Amini, o tânără activistă afgană pentru pace, a declarat că simte că viața îi este în pericol și trebuie să fugă din Kabul. De asemenea, aceasta a cerut ajutorul comunității internaționale, precizând că e necesar ca cetățenii afgani nu trebuie lăsați în urmă.

Sentimentul de teamă prezent în orașele capturate de talibani

Jurnaliștii CNN au vorbit cu mai mulți afgani din orașe precum Herat, Kandahar și Kunduz, iar unii dintre locuitori au spus că talibanii au adus un sentiment de liniște în orașul lor după mai multe săptămâni de lupte, în timp ce alți locuitori și-au exprimat teama cu privire la noile politici pe care le va impune „Emiratul Islamic al Afganistanului”.

Ismahel, un negustor în vârstă de 40 de ani din orașul Herat, al treilea oraș ca mărime din Afganistan și un centru urban important din vestul Afganistanului, a declarat că „normalitatea s-a întors în oraș” după ce talibanii au ocupat străzile din Herat. „Întregul oraș se întoarce la normal, oamenii trăiesc normal și magazinele sunt toate deschise”, a transmis Ismahel, adăugând că a văzut femei îmbrăcate în burqa, care și-au reluat viața de zi cu zi.

De asemenea, Ismahel a mai precizat că „oameni s-au bucurat că luptele și sunetele gloanțelor” s-au oprit după o lună. „Ne simțim bine după terminarea războiului”, a punctat acesta.

Însă nu toți afgani împărtășesc starea de bine a lui Ismahel, mulți dintre aceștia trăind cu frica a ceea ce urmează să se întâmple și ezitând în acelașit timp să-și exprime criticile asupra talibanilor.

În orașul Kunduz, Atiqullah, un localnic în vârstă de 31 de ani, susține că oamenii se adaptează la tranziția puterii, dar rămân în continuare temători. „Încă oamenii se tem, deși talibanii ne-au spus să nu ne temem”, a declarat Atiqullah. Acesta a adăugat că femeilor care ies afară din casă li s-a spus să poarte burqa, în timp ce profesorilor li s-a spus să se întoarcă la școală, deși talibanii au precizat că numai profesorii de sex masculin ar trebui să educe băieții și profesorii de sex feminin să învețe fetele.

Tânăra studentă la Universitatea din Kabul, care a cerut să nu-i fie dezvăluită identitatea, le-a mai spus jurnaliștilor britanici de la The Guardian că „femeile afgane s-au sacrificat mult pentru puțina libertate pe care o aveau”.

„Am rămas orfană de mică și a trebuit să țes covoare pentru a putea să mă duc la școală. M-am confruntat cu multe provocări financiare, dar aveam o mulțime de planuri pentru viitorul meu. Nu mă așteptam ca totul să ajungă într-o astfel de situație.

Acum se pare că trebuie să ard tot ce am realizat în cei 24 de ani din viața mea. A poseda vreo carte de identitate sau premii de la Universitatea Americană presupune un risc în acest moment. Chiar dacă le-am păstra, nu putem să le folosim, pentru că nu există locuri de muncă pentru noi în Afganistan”, a spus tânăra, vorbind și despre faptul că atunci când au început provinciile să fie cucerite, una după alta, a început să își amintească de poveștile pe care mama sa i le spunea când era mică despre epoca talibanilor și despre modul în care tratau femeile.

„Nu mă așteptam că vom fi lipsite din nou de toate drepturile noastre de bază și ne vom întoarce în urmă cu 20 de ani. Nu mă așteptam ca după 20 de ani de luptă pentru drepturile și libertatea noastră, să trebuiască să purtăm burqa și să ne ascundem identitatea”, a mai declarat tânăra.

